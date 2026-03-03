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На Виннитчине разоблачен директор психоневрологического интерната, заставлявший подопечных работать. ФОТОрепортаж

В Винницкой области разоблачен директор психоневрологического интерната, заставлявший подопечных работать на частных лиц.

По данным следствия, чиновник, пользуясь беспомощным состоянием и полной зависимостью людей, нуждающихся в постоянной помощи и реабилитации, фактически превратил их в бесплатную рабочую силу, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В период с октября 2025 по февраль 2026 года, по меньшей мере, шестеро мужчин работали на сельскохозяйственных угодьях и предприятиях, где вручную копали землю и фасовали зерно. Директор сознательно использовал их уязвимое положение для собственной выгоды, игнорируя необходимость надлежащего ухода.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры должностному лицу сообщено о подозрении в торговле людьми, совершенной в отношении нескольких лиц с использованием их уязвимого положения.

Продолжаются мероприятия по установлению количества потерпевших.

Во время обысков по месту работы и проживания подозреваемого изъята бухгалтерская и медицинская документация, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 332 тысяч гривен.

суд
суд
суд
суд

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Автор: 

Винницкая область (1174) суд (24727) интернат (84) Офис Генпрокурора (3137)
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Топ комментарии
+4
Сюр якись...
У доблесній міліції та і прокурорів (часто інвалідів) дуже важлива діяльність...
Може і на фронт хотять, а тут діяльність не дає.
Не можна сказати за тих хворих людей і дану ситуацію, але судячи з фото інколи праця і корисна
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03.03.2026 16:35 Ответить
+3
В науці психіатрії є такий термін - трудотерапія.Аргумент простий - саме праця зробила з мавпи людину,а відсутність праці забезпечує зворотній процес.
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03.03.2026 17:58 Ответить
+2
ти шо, №№№нутий?!

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО інтернату

користуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.

який ти с№ка черствий. фронт точно тебе б розм'якшив і показав би як виглядають реальні страждання.
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03.03.2026 16:39 Ответить
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Сюр якись...
У доблесній міліції та і прокурорів (часто інвалідів) дуже важлива діяльність...
Може і на фронт хотять, а тут діяльність не дає.
Не можна сказати за тих хворих людей і дану ситуацію, але судячи з фото інколи праця і корисна
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03.03.2026 16:35 Ответить
ти шо, №№№нутий?!

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО інтернату

користуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.

який ти с№ка черствий. фронт точно тебе б розм'якшив і показав би як виглядають реальні страждання.
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03.03.2026 16:39 Ответить
Негарно писати. Але повторю вище написане:
Це ти с№ка №№№нутий
Напевно розумієш таку діяльність міліціонерів і прокурорів під час війни.

Відносно фронту: - пішов би але стан здоровя та і вік (68)
Відносно: - ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО інтернатукористуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.

Напишу свою думку : це ж треба збирати доказову базу ще з осені на кілька мішків кукурудзи або картоплі. Та і готовили вони можливо для себе.
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03.03.2026 16:57 Ответить
Перший радянський цеховик був розстріляний саме за це в 60-х
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03.03.2026 17:02 Ответить
Нема дурних працювати на шару.
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03.03.2026 17:08 Ответить
ніхто не хоче працювати.
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03.03.2026 17:13 Ответить
Малюська з улютінии і МОЗ та ГПУ, глибоко зхвильовані …
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03.03.2026 17:40 Ответить
В науці психіатрії є такий термін - трудотерапія.Аргумент простий - саме праця зробила з мавпи людину,а відсутність праці забезпечує зворотній процес.
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03.03.2026 17:58 Ответить
Але люди дійсно хворі і дійсно психічні розлади, часто супроводжуються стражданнями. І врахуй, що ніхто не може бути заброньований від такого
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03.03.2026 18:32 Ответить
Можливо роботодавці розраховувались натурпродуктом, частина якого йшла на харчування хворих. Це суттєва добавка для повсякденного раціону, на який, на мою думку, держава не дуже щедра. Але звичайно керівництво щось і собі заробляло теж. Тому незрозуміло, як було б краще.
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03.03.2026 19:53 Ответить
 
 