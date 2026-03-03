На Виннитчине разоблачен директор психоневрологического интерната, заставлявший подопечных работать. ФОТОрепортаж
В Винницкой области разоблачен директор психоневрологического интерната, заставлявший подопечных работать на частных лиц.
По данным следствия, чиновник, пользуясь беспомощным состоянием и полной зависимостью людей, нуждающихся в постоянной помощи и реабилитации, фактически превратил их в бесплатную рабочую силу, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В период с октября 2025 по февраль 2026 года, по меньшей мере, шестеро мужчин работали на сельскохозяйственных угодьях и предприятиях, где вручную копали землю и фасовали зерно. Директор сознательно использовал их уязвимое положение для собственной выгоды, игнорируя необходимость надлежащего ухода.
Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры должностному лицу сообщено о подозрении в торговле людьми, совершенной в отношении нескольких лиц с использованием их уязвимого положения.
Продолжаются мероприятия по установлению количества потерпевших.
Во время обысков по месту работы и проживания подозреваемого изъята бухгалтерская и медицинская документация, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 332 тысяч гривен.
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У доблесній міліції та і прокурорів (часто інвалідів) дуже важлива діяльність...
Може і на фронт хотять, а тут діяльність не дає.
Не можна сказати за тих хворих людей і дану ситуацію, але судячи з фото інколи праця і корисна
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО інтернату
користуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.
який ти с№ка черствий. фронт точно тебе б розм'якшив і показав би як виглядають реальні страждання.
Це ти с№ка №№№нутий
Напевно розумієш таку діяльність міліціонерів і прокурорів під час війни.
Відносно фронту: - пішов би але стан здоровя та і вік (68)
Відносно: - ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО інтернатукористуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.
Напишу свою думку : це ж треба збирати доказову базу ще з осені на кілька мішків кукурудзи або картоплі. Та і готовили вони можливо для себе.