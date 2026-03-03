На Виннитчине разоблачен директор психоневрологического интерната, заставлявший подопечных работать. ФОТОрепортаж

В Винницкой области разоблачен директор психоневрологического интерната, заставлявший подопечных работать на частных лиц.

По данным следствия, чиновник, пользуясь беспомощным состоянием и полной зависимостью людей, нуждающихся в постоянной помощи и реабилитации, фактически превратил их в бесплатную рабочую силу, передает Цензор.НЕТ.

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В период с октября 2025 по февраль 2026 года, по меньшей мере, шестеро мужчин работали на сельскохозяйственных угодьях и предприятиях, где вручную копали землю и фасовали зерно. Директор сознательно использовал их уязвимое положение для собственной выгоды, игнорируя необходимость надлежащего ухода.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры должностному лицу сообщено о подозрении в торговле людьми, совершенной в отношении нескольких лиц с использованием их уязвимого положения.

Продолжаются мероприятия по установлению количества потерпевших.

Во время обысков по месту работы и проживания подозреваемого изъята бухгалтерская и медицинская документация, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 332 тысяч гривен.









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