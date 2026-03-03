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На Вінниччині викрито директора психоневрологічного інтернату, який змушував підопічних працювати. ФОТОрепортаж

На Вінниччині викрито директора психоневрологічного інтернату, який змушував підопічних працювати на приватних осіб

За даними слідства, посадовець, користуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У період з жовтня 2025 по лютий 2026 року щонайменше шестеро чоловіків працювали на сільськогосподарських угіддях та підприємствах, де вручну копали землю та фасували зерно. Директор свідомо використовував їхній вразливий стан для власної вигоди, ігноруючи необхідність належного догляду.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо кількох осіб із використанням їхнього вразливого стану.

Тривають заходи щодо встановлення кількості потерпілих.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного вилучено бухгалтерську і медичну документацію, мобільні телефони та інші речові докази.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 332 тисяч гривень.

суд
суд
суд
суд

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Автор: 

Вінницька область (1167) суд (11923) інтернат (64) Офіс Генпрокурора (3916)
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Топ коментарі
+4
Сюр якись...
У доблесній міліції та і прокурорів (часто інвалідів) дуже важлива діяльність...
Може і на фронт хотять, а тут діяльність не дає.
Не можна сказати за тих хворих людей і дану ситуацію, але судячи з фото інколи праця і корисна
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03.03.2026 16:35 Відповісти
+3
В науці психіатрії є такий термін - трудотерапія.Аргумент простий - саме праця зробила з мавпи людину,а відсутність праці забезпечує зворотній процес.
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03.03.2026 17:58 Відповісти
+2
ти шо, №№№нутий?!

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО інтернату

користуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.

який ти с№ка черствий. фронт точно тебе б розм'якшив і показав би як виглядають реальні страждання.
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03.03.2026 16:39 Відповісти
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Сюр якись...
У доблесній міліції та і прокурорів (часто інвалідів) дуже важлива діяльність...
Може і на фронт хотять, а тут діяльність не дає.
Не можна сказати за тих хворих людей і дану ситуацію, але судячи з фото інколи праця і корисна
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03.03.2026 16:35 Відповісти
ти шо, №№№нутий?!

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО інтернату

користуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.

який ти с№ка черствий. фронт точно тебе б розм'якшив і показав би як виглядають реальні страждання.
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03.03.2026 16:39 Відповісти
Негарно писати. Але повторю вище написане:
Це ти с№ка №№№нутий
Напевно розумієш таку діяльність міліціонерів і прокурорів під час війни.

Відносно фронту: - пішов би але стан здоровя та і вік (68)
Відносно: - ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО інтернатукористуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.

Напишу свою думку : це ж треба збирати доказову базу ще з осені на кілька мішків кукурудзи або картоплі. Та і готовили вони можливо для себе.
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03.03.2026 16:57 Відповісти
Перший радянський цеховик був розстріляний саме за це в 60-х
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03.03.2026 17:02 Відповісти
Нема дурних працювати на шару.
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03.03.2026 17:08 Відповісти
ніхто не хоче працювати.
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03.03.2026 17:13 Відповісти
Малюська з улютінии і МОЗ та ГПУ, глибоко зхвильовані …
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03.03.2026 17:40 Відповісти
В науці психіатрії є такий термін - трудотерапія.Аргумент простий - саме праця зробила з мавпи людину,а відсутність праці забезпечує зворотній процес.
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03.03.2026 17:58 Відповісти
Але люди дійсно хворі і дійсно психічні розлади, часто супроводжуються стражданнями. І врахуй, що ніхто не може бути заброньований від такого
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03.03.2026 18:32 Відповісти
Можливо роботодавці розраховувались натурпродуктом, частина якого йшла на харчування хворих. Це суттєва добавка для повсякденного раціону, на який, на мою думку, держава не дуже щедра. Але звичайно керівництво щось і собі заробляло теж. Тому незрозуміло, як було б краще.
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03.03.2026 19:53 Відповісти
 
 