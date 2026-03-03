На Вінниччині прикордонники зупинили таксі до держрубежу. ФОТО

У Вінницькій області працівники Держприкордонслужби зупинили таксі до держрубежу.

49-річний таксист із Умані отримав у месенджері пропозицію підзаробити – перевезти трьох чоловіків із Дніпропетровщини та Сум до визначеної точки поблизу кордону, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Маршрут прокладали в обхід блокпостів. Далі порушники планували пішки перетнути держрубіж. За "послугу" організатору перерахували $12 500 авансу на криптогаманець, ще $17 500 мали доплатити після перетину.

Під час обшуків вилучено автомобіль і телефон. Водієві повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Порушників притягнуто до адмінвідповідальності.

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