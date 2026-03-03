На Вінниччині прикордонники зупинили таксі до держрубежу. ФОТО
У Вінницькій області працівники Держприкордонслужби зупинили таксі до держрубежу.
49-річний таксист із Умані отримав у месенджері пропозицію підзаробити – перевезти трьох чоловіків із Дніпропетровщини та Сум до визначеної точки поблизу кордону, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Маршрут прокладали в обхід блокпостів. Далі порушники планували пішки перетнути держрубіж. За "послугу" організатору перерахували $12 500 авансу на криптогаманець, ще $17 500 мали доплатити після перетину.
Під час обшуків вилучено автомобіль і телефон. Водієві повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Порушників притягнуто до адмінвідповідальності.
Топ коментарі
+14 Nirgendwo
показати весь коментар03.03.2026 16:10 Відповісти Посилання
+9 Besya #601314
показати весь коментар03.03.2026 16:08 Відповісти Посилання
+6 mg42ua
показати весь коментар03.03.2026 17:22 Відповісти Посилання
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могили та хрести українців
Володимир Зеленський 18.02.2022
до нападу рашки залишалось всього ЧОТИРИ ДНІ !
є нейро-лінгвістичне програмування ЗЄльоного бидла -
Яценюк, Порошенко, Турчинов, Украінець, Патріот... викликають у "какіх разніц" підсвідомі негативні емоції які переходять в лють
.
ДубровкуДубоссары? Садитесь.
За "услугу" организатору перечислили $12 500 аванса на криптокошелек, еще $17 500 должны были доплатить после пересечения. Источник: https://censor.net/ru/p3603363
Одни отправляют, другие принимают. Организатор брал половину не сомневаясь что на той стороне будут встречать и проконтролирует чтобы не "кинули"