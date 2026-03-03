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Новини Фото Затримання ухилянтів на кордоні
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На Вінниччині прикордонники зупинили таксі до держрубежу. ФОТО

У Вінницькій області працівники Держприкордонслужби зупинили таксі до держрубежу.

49-річний таксист із Умані отримав у месенджері пропозицію підзаробити – перевезти трьох чоловіків із Дніпропетровщини та Сум до визначеної точки поблизу кордону, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Маршрут прокладали в обхід блокпостів. Далі порушники планували пішки перетнути держрубіж. За "послугу" організатору перерахували $12 500 авансу на криптогаманець, ще $17 500 мали доплатити після перетину.

Під час обшуків вилучено автомобіль і телефон. Водієві повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Порушників притягнуто до адмінвідповідальності.

дпсу

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Автор: 

Вінницька область (1167) ДПСУ Держприкордонслужба (6748) кордон (5001) ухилянти (1421)
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Топ коментарі
+14
Ага, таксі вони зупинили🤣 нехай спробують зупинити кортеж Єрмака, що возить його по качалках.
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03.03.2026 16:10 Відповісти
+9
Якби ж то в 22 так захищені були кордони на півночі, сході , а особливо на півдні з Криму. То мапа війни виглядала б зовсім по іншому. А можливо вже б і закінчилася.
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03.03.2026 16:08 Відповісти
+6
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, НЕ зможемо будувати дороги". (с)
Володимир Зеленський 18.02.2022
до нападу рашки залишалось всього ЧОТИРИ ДНІ !
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03.03.2026 17:22 Відповісти
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Якби ж то в 22 так захищені були кордони на півночі, сході , а особливо на півдні з Криму. То мапа війни виглядала б зовсім по іншому. А можливо вже б і закінчилася.
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03.03.2026 16:08 Відповісти
Кордони були захищені потужною стіною Яценюка і муха не пролетить!
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03.03.2026 17:10 Відповісти
дороги та мости ЗЄлєнського перетворились на
могили та хрести українців
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03.03.2026 17:18 Відповісти
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, НЕ зможемо будувати дороги". (с)
Володимир Зеленський 18.02.2022
до нападу рашки залишалось всього ЧОТИРИ ДНІ !
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03.03.2026 17:22 Відповісти
Але 3 роки вже при владі до вторгнення Яценюка і близько не було
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03.03.2026 17:25 Відповісти
для ЗЄльоних це - не важливо

є нейро-лінгвістичне програмування ЗЄльоного бидла -
Яценюк, Порошенко, Турчинов, Украінець, Патріот... викликають у "какіх разніц" підсвідомі негативні емоції які переходять в лють

.
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03.03.2026 17:29 Відповісти
Так Яценюк будував стіну для захисту протягом десятиліть.
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03.03.2026 17:33 Відповісти
Ага, таксі вони зупинили🤣 нехай спробують зупинити кортеж Єрмака, що возить його по качалках.
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03.03.2026 16:10 Відповісти
Причому на любому кордоні, хоч в сторону росії хоч ЄС, хоч Білорусі 🐱
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03.03.2026 16:12 Відповісти
їх одразу відправлять на ...
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03.03.2026 16:13 Відповісти
"Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом и дышать кислородом."
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03.03.2026 17:26 Відповісти
люди готові платити такі кошти, щоб втікти з країни мрій.. парадокс!
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03.03.2026 16:14 Відповісти
хто заказывал такси на ДубровкуДубоссары? Садитесь.
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03.03.2026 16:17 Відповісти
"Держрубіж"?
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03.03.2026 16:43 Відповісти
А юзіка чому незупинили
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03.03.2026 16:49 Відповісти
Международная мафия.
За "услугу" организатору перечислили $12 500 аванса на криптокошелек, еще $17 500 должны были доплатить после пересечения. Источник: https://censor.net/ru/p3603363
Одни отправляют, другие принимают. Организатор брал половину не сомневаясь что на той стороне будут встречать и проконтролирует чтобы не "кинули"
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03.03.2026 17:01 Відповісти
 
 