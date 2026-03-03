На Виннитчине пограничники остановили такси до госграницы. ФОТО

В Винницкой области сотрудники Госпогранслужбы остановили такси до госграницы.

49-летний таксист из Умани получил в мессенджере предложение подзаработать – перевезти трех мужчин из Днепропетровской и Сумской областей в определенную точку возле границы, передает Цензор.НЕТ.

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Маршрут прокладывали в обход блокпостов. Далее нарушители планировали пешком пересечь государственную границу. За "услугу" организатору перечислили $12 500 аванса на криптокошелек, еще $17 500 должны были доплатить после пересечения.

Во время обысков изъяты автомобиль и телефон. Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Нарушители привлечены к административной ответственности.

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