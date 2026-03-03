На Виннитчине пограничники остановили такси до госграницы. ФОТО
В Винницкой области сотрудники Госпогранслужбы остановили такси до госграницы.
49-летний таксист из Умани получил в мессенджере предложение подзаработать – перевезти трех мужчин из Днепропетровской и Сумской областей в определенную точку возле границы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Маршрут прокладывали в обход блокпостов. Далее нарушители планировали пешком пересечь государственную границу. За "услугу" организатору перечислили $12 500 аванса на криптокошелек, еще $17 500 должны были доплатить после пересечения.
Во время обысков изъяты автомобиль и телефон. Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Нарушители привлечены к административной ответственности.
Топ комментарии
+14 Nirgendwo
показать весь комментарий03.03.2026 16:10 Ответить Ссылка
+9 Besya #601314
показать весь комментарий03.03.2026 16:08 Ответить Ссылка
+6 mg42ua
показать весь комментарий03.03.2026 17:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
могили та хрести українців
Володимир Зеленський 18.02.2022
до нападу рашки залишалось всього ЧОТИРИ ДНІ !
є нейро-лінгвістичне програмування ЗЄльоного бидла -
Яценюк, Порошенко, Турчинов, Украінець, Патріот... викликають у "какіх разніц" підсвідомі негативні емоції які переходять в лють
.
ДубровкуДубоссары? Садитесь.
За "услугу" организатору перечислили $12 500 аванса на криптокошелек, еще $17 500 должны были доплатить после пересечения. Источник: https://censor.net/ru/p3603363
Одни отправляют, другие принимают. Организатор брал половину не сомневаясь что на той стороне будут встречать и проконтролирует чтобы не "кинули"