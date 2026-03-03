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Новости Фото Задержание уклонистов на границе
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На Виннитчине пограничники остановили такси до госграницы. ФОТО

В Винницкой области сотрудники Госпогранслужбы остановили такси до госграницы.

49-летний таксист из Умани получил в мессенджере предложение подзаработать – перевезти трех мужчин из Днепропетровской и Сумской областей в определенную точку возле границы, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Маршрут прокладывали в обход блокпостов. Далее нарушители планировали пешком пересечь государственную границу. За "услугу" организатору перечислили $12 500 аванса на криптокошелек, еще $17 500 должны были доплатить после пересечения.

Во время обысков изъяты автомобиль и телефон. Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Нарушители привлечены к административной ответственности.

дпсу

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Автор: 

Винницкая область (1174) Госпогранслужба (7159) граница (5390) уклонисты (1351)
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Топ комментарии
+14
Ага, таксі вони зупинили🤣 нехай спробують зупинити кортеж Єрмака, що возить його по качалках.
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03.03.2026 16:10 Ответить
+9
Якби ж то в 22 так захищені були кордони на півночі, сході , а особливо на півдні з Криму. То мапа війни виглядала б зовсім по іншому. А можливо вже б і закінчилася.
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03.03.2026 16:08 Ответить
+6
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, НЕ зможемо будувати дороги". (с)
Володимир Зеленський 18.02.2022
до нападу рашки залишалось всього ЧОТИРИ ДНІ !
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03.03.2026 17:22 Ответить
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Якби ж то в 22 так захищені були кордони на півночі, сході , а особливо на півдні з Криму. То мапа війни виглядала б зовсім по іншому. А можливо вже б і закінчилася.
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03.03.2026 16:08 Ответить
Кордони були захищені потужною стіною Яценюка і муха не пролетить!
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03.03.2026 17:10 Ответить
дороги та мости ЗЄлєнського перетворились на
могили та хрести українців
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03.03.2026 17:18 Ответить
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, НЕ зможемо будувати дороги". (с)
Володимир Зеленський 18.02.2022
до нападу рашки залишалось всього ЧОТИРИ ДНІ !
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03.03.2026 17:22 Ответить
Але 3 роки вже при владі до вторгнення Яценюка і близько не було
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03.03.2026 17:25 Ответить
для ЗЄльоних це - не важливо

є нейро-лінгвістичне програмування ЗЄльоного бидла -
Яценюк, Порошенко, Турчинов, Украінець, Патріот... викликають у "какіх разніц" підсвідомі негативні емоції які переходять в лють

.
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03.03.2026 17:29 Ответить
Так Яценюк будував стіну для захисту протягом десятиліть.
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03.03.2026 17:33 Ответить
Ага, таксі вони зупинили🤣 нехай спробують зупинити кортеж Єрмака, що возить його по качалках.
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03.03.2026 16:10 Ответить
Причому на любому кордоні, хоч в сторону росії хоч ЄС, хоч Білорусі 🐱
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03.03.2026 16:12 Ответить
їх одразу відправлять на ...
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03.03.2026 16:13 Ответить
"Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом и дышать кислородом."
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03.03.2026 17:26 Ответить
люди готові платити такі кошти, щоб втікти з країни мрій.. парадокс!
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03.03.2026 16:14 Ответить
хто заказывал такси на ДубровкуДубоссары? Садитесь.
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03.03.2026 16:17 Ответить
"Держрубіж"?
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03.03.2026 16:43 Ответить
А юзіка чому незупинили
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03.03.2026 16:49 Ответить
Международная мафия.
За "услугу" организатору перечислили $12 500 аванса на криптокошелек, еще $17 500 должны были доплатить после пересечения. Источник: https://censor.net/ru/p3603363
Одни отправляют, другие принимают. Организатор брал половину не сомневаясь что на той стороне будут встречать и проконтролирует чтобы не "кинули"
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03.03.2026 17:01 Ответить
 
 