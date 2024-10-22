Трудовая эксплуатация, избиение и вымогательство личных средств: результаты проверки дома-интерната на Закарпатье

Представители Офиса Уполномоченного по правам человека провели проверку в одном из детских домов-интернатов на Закарпатье.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что во время проверки представители Офиса обнаружили что:

Воспитанников заведения использовали как бесплатную "рабочую силу" для сбора яблок в частном саду одного из предприятий. При осмотре документов найден договор между директорами дома-интерната и предприятия о взаимопомощи в сборе яблок.

Директор дома-интерната совершил избиение воспитанника. Свидетелями этого были его заместитель и другая воспитанница интерната, которые принимали меры по предотвращению физической силы

У воспитанников требовали средства для того, чтобы покупать мебель в дом-интернат. Это подтверждено документами, показаниями воспитанников и администрацией интерната.

Также в ходе проверки установлено, что все банковские карточки с пин-кодами к ним, открытые лицевые счета в банке и документы воспитанников находились в сейфе заместителя директора.

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"Для того, чтобы использовать собственные средства с карточек воспитанники должны были просить их с вымышленным "заявлением"! Двенадцать таких "заявлений", написанных одним почерком, обнаружили и для просьбы использовать средства в сумме 5 100 гривен. Директор впоследствии объяснил, что за них приобрели шкафы на сумму более 50 тысяч гривен. Однако эта мебель в заведении не учитывается..." - рассказал Лубинец.

По вышеперечисленным нарушениям представитель Омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков и направил сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений. Сейчас сотрудники Национальной полиции Украины провели осмотр места происшествия, опросили директора и изъяли документы.

"Подчеркну, что такие нарушения прав воспитанников - это недопустимо! Ситуация требует надлежащего реагирования и наказания виновных!" - резюмировал уполномоченный по правам человека.

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