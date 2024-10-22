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Трудовая эксплуатация, избиение и вымогательство личных средств: результаты проверки дома-интерната на Закарпатье

У будинку-інтернаті на Закарпатті знущались над дітьми

Представители Офиса Уполномоченного по правам человека провели проверку в одном из детских домов-интернатов на Закарпатье.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что во время проверки представители Офиса обнаружили что:

  • Воспитанников заведения использовали как бесплатную "рабочую силу" для сбора яблок в частном саду одного из предприятий. При осмотре документов найден договор между директорами дома-интерната и предприятия о взаимопомощи в сборе яблок.
  • Директор дома-интерната совершил избиение воспитанника. Свидетелями этого были его заместитель и другая воспитанница интерната, которые принимали меры по предотвращению физической силы
  • У воспитанников требовали средства для того, чтобы покупать мебель в дом-интернат. Это подтверждено документами, показаниями воспитанников и администрацией интерната.

Также в ходе проверки установлено, что все банковские карточки с пин-кодами к ним, открытые лицевые счета в банке и документы воспитанников находились в сейфе заместителя директора.

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"Для того, чтобы использовать собственные средства с карточек воспитанники должны были просить их с вымышленным "заявлением"! Двенадцать таких "заявлений", написанных одним почерком, обнаружили и для просьбы использовать средства в сумме 5 100 гривен. Директор впоследствии объяснил, что за них приобрели шкафы на сумму более 50 тысяч гривен. Однако эта мебель в заведении не учитывается..." - рассказал Лубинец.

По вышеперечисленным нарушениям представитель Омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков и направил сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений. Сейчас сотрудники Национальной полиции Украины провели осмотр места происшествия, опросили директора и изъяли документы.

"Подчеркну, что такие нарушения прав воспитанников - это недопустимо! Ситуация требует надлежащего реагирования и наказания виновных!" - резюмировал уполномоченный по правам человека.

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Автор: 

дети (6576) омбудсмен (602) интернат (85) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+6
Роздали б краще кудись у інтернати західних країн, там у них краще майбутнє було б.
Або запровадили систему самоуправління, де діти більшістю голосів можуть звільнити директора і т.д., чи обрати когось хто їм подобається.
Але хтось бачив прокурора, суддю з інтернату, а не з батьками чиновниками (корупціонерами)? В Україні статки, зв'язки батьків, це як вирок на все життя.
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22.10.2024 21:23 Ответить
+6
Це капець просто, а перевірки? А можливість дзвонити на гарячу лінію, а ще якісь засоби спілкування з дітьми? Вони ж в рабстві опинились без можливості кудись повідомити про своє становище…
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22.10.2024 21:46 Ответить
+4
то вы ещё на передке в ВСУ не спросили, там держава обеспечила всем
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22.10.2024 22:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Роздали б краще кудись у інтернати західних країн, там у них краще майбутнє було б.
Або запровадили систему самоуправління, де діти більшістю голосів можуть звільнити директора і т.д., чи обрати когось хто їм подобається.
Але хтось бачив прокурора, суддю з інтернату, а не з батьками чиновниками (корупціонерами)? В Україні статки, зв'язки батьків, це як вирок на все життя.
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22.10.2024 21:23 Ответить
в нас у країні така система шо поресеруть усе нормальне
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23.10.2024 03:11 Ответить
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22.10.2024 21:28 Ответить
Це капець просто, а перевірки? А можливість дзвонити на гарячу лінію, а ще якісь засоби спілкування з дітьми? Вони ж в рабстві опинились без можливості кудись повідомити про своє становище…
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22.10.2024 21:46 Ответить
Діти повідомляли, але мусора… такі мусора.
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23.10.2024 07:32 Ответить
Якась львів'янка розбила могили українських героїв, на Закарпатті експлуатують і б'ють дітей... Я так розумію, західну Україну кацапи вже захопили 😡
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22.10.2024 21:57 Ответить
У вась якесь рожеве уявлення про Захід України. Ніби там вся інтелігенція і совість нації ахаха
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23.10.2024 04:08 Ответить
то вы ещё на передке в ВСУ не спросили, там держава обеспечила всем
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22.10.2024 22:04 Ответить
Это какой то интернат для неразвитых детей? Развитые первым бы делом на сексуальное насилие жаловались
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22.10.2024 22:35 Ответить
Раз побиття то клин клином. Тих хто бив построїли в одну шеренгу і отмутузили так, щоб до кінця днів запам*ятали. А то почнеться, тяганина, суди і доїння грошей. Країна прогнила назкрізь у всьому.
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23.10.2024 05:33 Ответить
 
 