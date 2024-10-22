Трудовая эксплуатация, избиение и вымогательство личных средств: результаты проверки дома-интерната на Закарпатье
Представители Офиса Уполномоченного по правам человека провели проверку в одном из детских домов-интернатов на Закарпатье.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что во время проверки представители Офиса обнаружили что:
- Воспитанников заведения использовали как бесплатную "рабочую силу" для сбора яблок в частном саду одного из предприятий. При осмотре документов найден договор между директорами дома-интерната и предприятия о взаимопомощи в сборе яблок.
- Директор дома-интерната совершил избиение воспитанника. Свидетелями этого были его заместитель и другая воспитанница интерната, которые принимали меры по предотвращению физической силы
- У воспитанников требовали средства для того, чтобы покупать мебель в дом-интернат. Это подтверждено документами, показаниями воспитанников и администрацией интерната.
Также в ходе проверки установлено, что все банковские карточки с пин-кодами к ним, открытые лицевые счета в банке и документы воспитанников находились в сейфе заместителя директора.
"Для того, чтобы использовать собственные средства с карточек воспитанники должны были просить их с вымышленным "заявлением"! Двенадцать таких "заявлений", написанных одним почерком, обнаружили и для просьбы использовать средства в сумме 5 100 гривен. Директор впоследствии объяснил, что за них приобрели шкафы на сумму более 50 тысяч гривен. Однако эта мебель в заведении не учитывается..." - рассказал Лубинец.
По вышеперечисленным нарушениям представитель Омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков и направил сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений. Сейчас сотрудники Национальной полиции Украины провели осмотр места происшествия, опросили директора и изъяли документы.
"Подчеркну, что такие нарушения прав воспитанников - это недопустимо! Ситуация требует надлежащего реагирования и наказания виновных!" - резюмировал уполномоченный по правам человека.
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Або запровадили систему самоуправління, де діти більшістю голосів можуть звільнити директора і т.д., чи обрати когось хто їм подобається.
Але хтось бачив прокурора, суддю з інтернату, а не з батьками чиновниками (корупціонерами)? В Україні статки, зв'язки батьків, це як вирок на все життя.