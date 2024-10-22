Трудова експлуатація, побиття та вимагання особистих коштів: результати перевірки будинку-інтернату на Закарпатті

Представники Офісу Уповноваженого з прав людини провели перевірку в одному із дитячих будинків-інтернатів на Закарпатті.

Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час перевірки представники Офісу виявили що:

Вихованців закладу використовували як безкоштовну "робочу силу" для збору яблук в приватному саду одного з підприємств. Під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук.

Директор будинку-інтернату вчинив побиття вихованця. Свідками цього були його заступник та інша вихованка інтернату, які вживали заходи щодо припинення фізичної сили

У вихованців вимагали кошти для того, щоб купувати меблі у будинок-інтернат. Це підтверджено документами, показами вихованців та адміністрацією інтернату.

Також у ході перевірки встановлено, що всі банківські картки з пін-кодами до них, відкриті особові рахунки в банку та документи вихованців перебували в сейфі заступника директора.

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"Для того, щоб використати власні кошти з карток вихованці повинні були просити їх із вигаданою "заявою"! Дванадцять таких "заяв", написаних одним почерком, виявили й для прохання використати кошти у сумі 5 100 гривень. Директор згодом пояснив, що за них придбали шафи на суму понад 50 тисяч гривень. Проте ці меблі у закладі не обліковуються…" - розповів Лубінець.

За вище переліченими порушеннями представник Омбудсмена у Закарпатській області Андрій Крючков і направив повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень. Наразі працівники Національної поліції України провели огляд місця події, опитали директора та вилучили документи.

"Наголошу, що такі порушення прав вихованців — це неприпустимо! Ситуація потребує належного реагування і покарання винних!" - резюмував Уповноважений з прав людини.

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