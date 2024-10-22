Трудова експлуатація, побиття та вимагання особистих коштів: результати перевірки будинку-інтернату на Закарпатті
Представники Офісу Уповноваженого з прав людини провели перевірку в одному із дитячих будинків-інтернатів на Закарпатті.
Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що під час перевірки представники Офісу виявили що:
- Вихованців закладу використовували як безкоштовну "робочу силу" для збору яблук в приватному саду одного з підприємств. Під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук.
- Директор будинку-інтернату вчинив побиття вихованця. Свідками цього були його заступник та інша вихованка інтернату, які вживали заходи щодо припинення фізичної сили
- У вихованців вимагали кошти для того, щоб купувати меблі у будинок-інтернат. Це підтверджено документами, показами вихованців та адміністрацією інтернату.
Також у ході перевірки встановлено, що всі банківські картки з пін-кодами до них, відкриті особові рахунки в банку та документи вихованців перебували в сейфі заступника директора.
"Для того, щоб використати власні кошти з карток вихованці повинні були просити їх із вигаданою "заявою"! Дванадцять таких "заяв", написаних одним почерком, виявили й для прохання використати кошти у сумі 5 100 гривень. Директор згодом пояснив, що за них придбали шафи на суму понад 50 тисяч гривень. Проте ці меблі у закладі не обліковуються…" - розповів Лубінець.
За вище переліченими порушеннями представник Омбудсмена у Закарпатській області Андрій Крючков і направив повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень. Наразі працівники Національної поліції України провели огляд місця події, опитали директора та вилучили документи.
"Наголошу, що такі порушення прав вихованців — це неприпустимо! Ситуація потребує належного реагування і покарання винних!" - резюмував Уповноважений з прав людини.
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Або запровадили систему самоуправління, де діти більшістю голосів можуть звільнити директора і т.д., чи обрати когось хто їм подобається.
Але хтось бачив прокурора, суддю з інтернату, а не з батьками чиновниками (корупціонерами)? В Україні статки, зв'язки батьків, це як вирок на все життя.