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Трудова експлуатація, побиття та вимагання особистих коштів: результати перевірки будинку-інтернату на Закарпатті

У будинку-інтернаті на Закарпатті знущались над дітьми

Представники Офісу Уповноваженого з прав людини провели перевірку в одному із дитячих будинків-інтернатів на Закарпатті. 

Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час перевірки представники Офісу виявили що:

  • Вихованців закладу використовували як безкоштовну "робочу силу" для збору яблук в приватному саду одного з підприємств. Під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук. 
  • Директор будинку-інтернату вчинив побиття вихованця. Свідками цього були його заступник та інша вихованка інтернату, які вживали заходи щодо припинення фізичної сили
  • У вихованців вимагали кошти для того, щоб купувати меблі у будинок-інтернат. Це підтверджено документами, показами вихованців та адміністрацією інтернату.

Також у ході перевірки встановлено, що всі банківські картки з пін-кодами до них, відкриті особові рахунки в банку та документи вихованців перебували в сейфі заступника директора.

Також читайте: Насилля у реабілітаційному центрі на Львівщині: дітей переселять до інших закладів

"Для того, щоб використати власні кошти з карток вихованці повинні були просити їх із вигаданою "заявою"! Дванадцять таких "заяв", написаних одним почерком, виявили й для прохання використати кошти у сумі 5 100 гривень. Директор згодом пояснив, що за них придбали шафи на суму понад 50 тисяч гривень. Проте ці меблі у закладі не обліковуються…" - розповів Лубінець.

За вище переліченими порушеннями представник Омбудсмена у Закарпатській області Андрій Крючков і направив повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень. Наразі працівники Національної поліції України провели огляд місця події, опитали директора та вилучили документи.

"Наголошу, що такі порушення прав вихованців — це неприпустимо! Ситуація потребує належного реагування і покарання винних!" - резюмував Уповноважений з прав людини.

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Автор: 

діти (5152) омбудсмен (479) інтернат (65) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+6
Роздали б краще кудись у інтернати західних країн, там у них краще майбутнє було б.
Або запровадили систему самоуправління, де діти більшістю голосів можуть звільнити директора і т.д., чи обрати когось хто їм подобається.
Але хтось бачив прокурора, суддю з інтернату, а не з батьками чиновниками (корупціонерами)? В Україні статки, зв'язки батьків, це як вирок на все життя.
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22.10.2024 21:23 Відповісти
+6
Це капець просто, а перевірки? А можливість дзвонити на гарячу лінію, а ще якісь засоби спілкування з дітьми? Вони ж в рабстві опинились без можливості кудись повідомити про своє становище…
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22.10.2024 21:46 Відповісти
+4
то вы ещё на передке в ВСУ не спросили, там держава обеспечила всем
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22.10.2024 22:04 Відповісти
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Роздали б краще кудись у інтернати західних країн, там у них краще майбутнє було б.
Або запровадили систему самоуправління, де діти більшістю голосів можуть звільнити директора і т.д., чи обрати когось хто їм подобається.
Але хтось бачив прокурора, суддю з інтернату, а не з батьками чиновниками (корупціонерами)? В Україні статки, зв'язки батьків, це як вирок на все життя.
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22.10.2024 21:23 Відповісти
в нас у країні така система шо поресеруть усе нормальне
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23.10.2024 03:11 Відповісти
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22.10.2024 21:28 Відповісти
Це капець просто, а перевірки? А можливість дзвонити на гарячу лінію, а ще якісь засоби спілкування з дітьми? Вони ж в рабстві опинились без можливості кудись повідомити про своє становище…
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22.10.2024 21:46 Відповісти
Діти повідомляли, але мусора… такі мусора.
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23.10.2024 07:32 Відповісти
Якась львів'янка розбила могили українських героїв, на Закарпатті експлуатують і б'ють дітей... Я так розумію, західну Україну кацапи вже захопили 😡
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22.10.2024 21:57 Відповісти
У вась якесь рожеве уявлення про Захід України. Ніби там вся інтелігенція і совість нації ахаха
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23.10.2024 04:08 Відповісти
то вы ещё на передке в ВСУ не спросили, там держава обеспечила всем
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22.10.2024 22:04 Відповісти
Это какой то интернат для неразвитых детей? Развитые первым бы делом на сексуальное насилие жаловались
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22.10.2024 22:35 Відповісти
Раз побиття то клин клином. Тих хто бив построїли в одну шеренгу і отмутузили так, щоб до кінця днів запам*ятали. А то почнеться, тяганина, суди і доїння грошей. Країна прогнила назкрізь у всьому.
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23.10.2024 05:33 Відповісти
 
 