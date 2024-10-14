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Насилля у реабілітаційному центрі на Львівщині: дітей переселять до інших закладів

насилля над дітьми на Львівщині

Львівська ОВА ухвалила рішення тимчасово переселити дітей із Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру до інших закладів у зв’язку з розслідуванням можливих фактів сексуального насильства.

Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі перевірки тривають у всіх 19 навчально-реабілітаційних центрах області, щоб гарантувати безпеку дітей.

Львівська обласна державна адміністрація спільно з Львівською обласною радою проводять моніторинг усіх фактів. За результатами аналізу обставин у Великолюблінському навчально-реабілітаційному закладі, рекомендували тимчасово перемістити дітей до інших навчальних закладів подібного профілю через розслідування ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вихованці реабілітаційного закладу на Львівщині не доїдають, один з них підпрацьовує копачем могил, - Лубінець

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

У мережі Інтернет поширюється відео щодо вчинення насильства над вихованкою у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Цей факт є предметом перевірки в рамках кримінального провадження, розпочатого правоохоронцями Львівщини 27 вересня 2024 року.

Автор: 

діти (5132) насилля (297) Львівська область (2456)


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а може виховательський персонал переселити в... інше місце з вікнами в клітинку

чи, ніззя ! вибачайте, у нас же повний бєспрєдєл дємократії
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14.10.2024 15:35 Відповісти
А не ліпше перемістити вихователів до камери, а вчителів набрати нових
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14.10.2024 15:36 Відповісти
Якась маячня, переселяти дітей, а не дорослих
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14.10.2024 15:37 Відповісти
я не розумію, чому схаменулись тільки тоді, коли ситуація дійшла до краю..., це ж діти, державна установа, а там коїлось казна що й ніхто не звертав жодної уваги...
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14.10.2024 15:41 Відповісти
А в других же заведениях всё, капец, как по-другому.. Просто, тамошнее гадьё ещё не спалилось.
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14.10.2024 15:59 Відповісти
 
 