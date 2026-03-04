Оформили фіктивну спадщину: викрито суддю та адвокатів, які заволоділи квартирою померлої киянки. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито колишнього голову районного суду, трьох адвокатів, голову ОСББ та їхнього спільника. Їх підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння нерухомим майном та його продажем.
За даними слідства, у 2020 році після смерті жінки, яка не мала спадкоємців, - її квартира в Києві мала перейти територіальній громаді. Натомість суддя та його спільники розробили план шахрайського заволодіння майном, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вони організували подання до суду завідомо неправдивого позову про визнання права власності на квартиру. Позов подав чоловік, який жодного стосунку до померлої чи її майна не мав, проте підозрювані внесли неправдиві відомості про його проживання з жінкою та наявність будинку у місті Сквира, який фактично належить іншій особі.
У березні 2021 року суд задовольнив позов, після чого право власності на квартиру було зареєстровано за "спадкоємцем", а майно продано третій особі за 34 500 доларів США.
Колишньому голові суду інкриміновано пособництво у шахрайстві, службове підроблення та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем. Трьом адвокатам та голові ОСББ - пособництво у шахрайстві та легалізацію майна. Фіктивному позивачу - шахрайство та легалізацію майна.
Прокуратура підготувала клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Також вживаються заходи для повернення незаконно відчуженого майна територіальній громаді.
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Чи наприклад ПРОСЯТЬ за приватизацію кусочка землі ( 4 сотки) на Видубичах , де стоїть пів дома вже 60 років, 80 тис долларів.
МЕНЕДЖЕРИ КМДА ПРОСТО ОФУЕЛІ ВІД БЕЗКАРНОСТІ.
Мені це у січні розповів адвокат
Особливо в Україні де серед адвокатів є ізотови, єрмаки і баканови. Це тихі кіллери законності і порядку.