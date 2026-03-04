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Оформили фіктивну спадщину: викрито суддю та адвокатів, які заволоділи квартирою померлої киянки. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито колишнього голову районного суду, трьох адвокатів, голову ОСББ та їхнього спільника. Їх підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння нерухомим майном та його продажем.

За даними слідства, у 2020 році після смерті жінки, яка не мала спадкоємців, - її квартира в Києві мала перейти територіальній громаді. Натомість суддя та його спільники розробили план шахрайського заволодіння майном, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вони організували подання до суду завідомо неправдивого позову про визнання права власності на квартиру. Позов подав чоловік, який жодного стосунку до померлої чи її майна не мав, проте підозрювані внесли неправдиві відомості про його проживання з жінкою та наявність будинку у місті Сквира, який фактично належить іншій особі.

У березні 2021 року суд задовольнив позов, після чого право власності на квартиру було зареєстровано за "спадкоємцем", а майно продано третій особі за 34 500 доларів США.

Колишньому голові суду інкриміновано пособництво у шахрайстві, службове підроблення та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем. Трьом адвокатам та голові ОСББ - пособництво у шахрайстві та легалізацію майна. Фіктивному позивачу - шахрайство та легалізацію майна.

Прокуратура підготувала клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Також вживаються заходи для повернення незаконно відчуженого майна територіальній громаді.

шахраї
шахраї
шахраї
шахраї
шахраї
шахраї

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Автор: 

адвокат (963) Київська область (4626) шахрайство (1273) спадок (23) Нацполіція (15751) суддя (1612) Офіс Генпрокурора (3916)
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Топ коментарі
+6
і далі як бачимо процвітає цей бізнес... Потрібно було ще в 90-х роках повісити пару "чорних адвокатів", і всіх хто прикладався до цих тяжких злочинів, привселюдно... щоб думали інші,
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04.03.2026 10:47 Відповісти
+4
Треба 7 разів подумати,ніж придбати нерухомість,яка була під судовими позовами...відомо багато схем в яких судді заробляють на померлих власниках...морги та лікарні - надають інформацію..в там - по схемі....
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04.03.2026 10:41 Відповісти
+3
Судівська-адвокатська мафія страшніша за наркомафію і фармомафію разом взяті.
Особливо в Україні де серед адвокатів є ізотови, єрмаки і баканови. Це тихі кіллери законності і порядку.
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04.03.2026 10:51 Відповісти
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Треба 7 разів подумати,ніж придбати нерухомість,яка була під судовими позовами...відомо багато схем в яких судді заробляють на померлих власниках...морги та лікарні - надають інформацію..в там - по схемі....
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04.03.2026 10:41 Відповісти
і далі як бачимо процвітає цей бізнес... Потрібно було ще в 90-х роках повісити пару "чорних адвокатів", і всіх хто прикладався до цих тяжких злочинів, привселюдно... щоб думали інші,
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04.03.2026 10:47 Відповісти
З часів «реформи» портнова-януковича, адвокатура з її збродом в керівництві і складом адвокатів з купленими посвідченнями, стала Конторою яка прислоговує виключно кримінальній мафії, де підкупом, де шантажем, де провокаціями і навіть залякуванням. Букуваня адвокатів стало їх новим уставом, де чорним по білому написано - тягни час не на дні а на роки і робило вбивць і крадіїв білими пухнастими і вільними.
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04.03.2026 10:57 Відповісти
Нехай СБУ розбираються з КМДА . Вони таке творять зараз , що нема слів. Пишуть наприклад що проти надання спадщини приватної квартири дітям померлой . Ці менеджери так коррупціонують і без того корупційну владу у місті Києв
Чи наприклад ПРОСЯТЬ за приватизацію кусочка землі ( 4 сотки) на Видубичах , де стоїть пів дома вже 60 років, 80 тис долларів.
МЕНЕДЖЕРИ КМДА ПРОСТО ОФУЕЛІ ВІД БЕЗКАРНОСТІ.
Мені це у січні розповів адвокат
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04.03.2026 10:51 Відповісти
Судівська-адвокатська мафія страшніша за наркомафію і фармомафію разом взяті.
Особливо в Україні де серед адвокатів є ізотови, єрмаки і баканови. Це тихі кіллери законності і порядку.
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04.03.2026 10:51 Відповісти
...ізовітови...
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04.03.2026 11:21 Відповісти
Коли в Євросоюзі кажуть,що у вас корупція,куди вам в 2027 в ЄС.Наші "Слуги",протилежне,що її нема у нас,в Європі більша корупція.ЗЕленський заявляє що ми боремся з нею.Мабуть,він з нею на одній стороні барикад?
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04.03.2026 11:07 Відповісти
Расстрелять мародёров.
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04.03.2026 11:07 Відповісти
Чому ДБР,проти банальних шахраїв тягає з собою космонавтів,їх би хоч третину таких крутих на ЛБЗ.
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04.03.2026 11:19 Відповісти
Схема працювала у всі часи. Ось наочний приклад. В 1941 році з Москви був масовий виїзд в Самарканд. В 1944 році один діяч мистецтв повернувся, в квартирі був відсутній рояль. Домоуправ, який мав зберігати квартири клявся, що то не він. Міліція знизила плечима. Але нового власника таки знайшли. Позов до суду про витребування майна, новий власник пред'явив квитанцію з магазину про купівлю в 1944 році цього роялю. Але адвокат діяча перегорнув квитанцію і виявив, що вона віддрукована у 1946 році. Оскільки покупець і продавець були непрості особи, справа дійшла наверх. Вся організована група була заарештована, в тому числі замГенпрокурора,ним був Льова Шейніс, модний літератор, прокурор, бувший помічник Вишинського. І що цікаво, сторони процесу і всі рішали, були однієї нації. Льова отримав десятку.
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04.03.2026 12:13 Відповісти
 
 