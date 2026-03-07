168 4
ВАКС взял под стражу подозреваемого в коррупции судью Ренийского райсуда с залогом 2 млн грн
Сегодня, 7 марта 2026 года, по ходатайству Офиса генерального прокурора, Высший антикоррупционный суд избрал судье Ренийского районного суда Одесской области, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
6 марта Высший совет правосудия дал согласие на его содержание под стражей.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, 5 марта 2026 года был задержан судья Ренийского районного суда Одесской области по подозрению в получении неправомерной выгоды.
- В тот же день судье было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
