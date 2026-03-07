РУС
ВАКС взял под стражу подозреваемого в коррупции судью Ренийского райсуда с залогом 2 млн грн

Судья в Одесской области задержан за взятку

Сегодня, 7 марта 2026 года, по ходатайству Офиса генерального прокурора, Высший антикоррупционный суд избрал судье Ренийского районного суда Одесской области, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

6 марта Высший совет правосудия дал согласие на его содержание под стражей.

Читайте также: Оформили фиктивное наследство: разоблачены судья и адвокаты, которые завладели квартирой умершей киевлянки. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, 5 марта 2026 года был задержан судья Ренийского районного суда Одесской области по подозрению в получении неправомерной выгоды.
  • В тот же день судье было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Одесская область (1238) судья (145) Антикоррупционный суд (295) Офис Генпрокурора (1237)
Потрібно справу розглядати дуже спокійно, розстріл. А, адвокату якщо буде наполягати, розстріл.
07.03.2026 15:11 Ответить
Какой скромный залог для судьи. В отличии от пенсий...
07.03.2026 15:14 Ответить
Корумпованих суддів потрібно присипляти - вони знали що саме вони роблять і як їх дії класифікуються та називаються. З повною конфіскацією по всій родині. Ніяких застав.
07.03.2026 15:16 Ответить
 
 