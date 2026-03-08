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Новини Обстріл Одеси Вибухи в Одесі
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Вибухи лунали в Одесі: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

вибухи, дим

Ввечері неділі, 8 березня, у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. В Одесі прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне.Одеса".

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Загроза балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння", - повідомлялося о 19:37. 

"Швидкісна ціль на Одещину", - повідомлялося о 19:40. 

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога", - повідомлялося о 19:59.

Швидкісна ціль на Одещину, - повідомлялося о 19:59.

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В Одесі лунали вибухи

Станом на 20:00 повідомлялося, що в Одесі пролунали два вибухи.

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Автор: 

вибух (4740) Одеса (5859) Одеська область (4120) Повітряні сили (3468) балістичні ракети (606) Одеський район (655)
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не в Одесі, а на Одещині. різниця все ж таки є, особливо для тих, хто перебував ближче то точок прильоту того хламу... хоча море дозволяє добряче відчувати навіть те, що вибухає за півсотні кілометрів...
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08.03.2026 20:30 Відповісти
Поскот ***** не чув...мабуть Чорноморськ підери їбашать
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08.03.2026 20:36 Відповісти
то є так... двічі
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08.03.2026 20:49 Відповісти
Підтверджую - не в Одесі, а неподалік Одеси!
І так - над морем звуки розповсюджуються набагато дальше, ніж над суходолом - це я зрозумів ще в 22-му році, коли чув артудари під Миколаєвом!
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08.03.2026 20:43 Відповісти
 
 