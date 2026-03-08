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Вибухи лунали в Одесі: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Ввечері неділі, 8 березня, у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. В Одесі прогриміли вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне.Одеса".
Загроза балістики
"Загроза застосування балістичного озброєння", - повідомлялося о 19:37.
"Швидкісна ціль на Одещину", - повідомлялося о 19:40.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога", - повідомлялося о 19:59.
Швидкісна ціль на Одещину, - повідомлялося о 19:59.
В Одесі лунали вибухи
Станом на 20:00 повідомлялося, що в Одесі пролунали два вибухи.
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І так - над морем звуки розповсюджуються набагато дальше, ніж над суходолом - це я зрозумів ще в 22-му році, коли чув артудари під Миколаєвом!