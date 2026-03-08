Вибухи лунали в Одесі: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

Ввечері неділі, 8 березня, у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. В Одесі прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне.Одеса".

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Загроза балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння", - повідомлялося о 19:37.

"Швидкісна ціль на Одещину", - повідомлялося о 19:40.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога", - повідомлялося о 19:59.

Швидкісна ціль на Одещину, - повідомлялося о 19:59.

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В Одесі лунали вибухи

Станом на 20:00 повідомлялося, що в Одесі пролунали два вибухи.

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