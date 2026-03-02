Ворог атакує дронами Одесу: є влучання у будинок (оновлено)

Внаслідок ранкової атаки в одному з районів Одеси зафіксовано влучання у житловий будинок. Ворог атакує місто ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи є постраждалі?

За даними МВА, на даний момент інформація про постраждалих не надходила.

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Атака продовжується

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх бути у безпечних місцях", - додав Лисак.

За даними ОВА, внаслідок влучання зруйновано приватний будинок, виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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