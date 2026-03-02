Враг атакует дронами Одессу: есть попадание в дом
В результате утренней атаки в одном из районов Одессы зафиксировано попадание в жилой дом. Враг атакует город ударными дронами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Есть ли пострадавшие?
По данным МВА, на данный момент информация о пострадавших не поступала.
Атака продолжается
"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех быть в безопасных местах", - добавил Лысак.
Больше информации на данный момент не известно.
