Враг атакует дронами Одессу: есть попадание в дом

В результате утренней атаки в одном из районов Одессы зафиксировано попадание в жилой дом. Враг атакует город ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть ли пострадавшие?

По данным МВА, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не отказалась от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, - Палиса

Атака продолжается

"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех быть в безопасных местах", - добавил Лысак.

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По материалам СБУ пожизненное заключение грозит корректировщику российских обстрелов Одессы и Полтавы