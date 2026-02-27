По материалам СБУ пожизненное заключение грозит корректировщику российских обстрелов Одессы и Полтавы
Служба безопасности собрала доказательную базу и направила в суд обвинительный акт на агента РФ, которого разоблачила в августе 2025 года на корректировке обстрелов Полтавы и Одессы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества
По данным контрразведки и следователей СБУ, наведением вражеских атак занимался 35-летний полтавчанин, который уже имеет судимость за наркоторговлю и грабеж. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
Как установило расследование, фигурант сначала обходил город, чтобы обнаружить и зафиксировать на гугл-картах локации Сил обороны.
Впоследствии агента "отрядили" в Одессу, где он должен был отследить последствия недавних обстрелов и "отчитаться" куратору из РФ.
Для связи с российским спецслужбовцем рецидивист использовал анонимный чат в мессенджере, в который направлял координаты и фото потенциальных "целей".
Сотрудники СБУ задержали агента вместе с его сожительницей, с которой он пытался сжечь военный внедорожник в центре Полтавы.
Для агента и его сообщницы это было промежуточным заданием во время подготовки координат для новой серии российских обстрелов.
По материалам СБУ оба фигуранта в соответствии с совершенными преступлениями обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- соучастие в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- соучастие в умышленном повреждении чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц.
Оба злоумышленника находятся под стражей. Соучастнице агента грозит до 10 лет лишения свободы.
