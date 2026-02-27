По материалам СБУ пожизненное заключение грозит корректировщику российских обстрелов Одессы и Полтавы

Служба безопасности собрала доказательную базу и направила в суд обвинительный акт на агента РФ, которого разоблачила в августе 2025 года на корректировке обстрелов Полтавы и Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

По данным контрразведки и следователей СБУ, наведением вражеских атак занимался 35-летний полтавчанин, который уже имеет судимость за наркоторговлю и грабеж. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

Как установило расследование, фигурант сначала обходил город, чтобы обнаружить и зафиксировать на гугл-картах локации Сил обороны.

Впоследствии агента "отрядили" в Одессу, где он должен был отследить последствия недавних обстрелов и "отчитаться" куратору из РФ.

Для связи с российским спецслужбовцем рецидивист использовал анонимный чат в мессенджере, в который направлял координаты и фото потенциальных "целей".

Сотрудники СБУ задержали агента вместе с его сожительницей, с которой он пытался сжечь военный внедорожник в центре Полтавы.

Для агента и его сообщницы это было промежуточным заданием во время подготовки координат для новой серии российских обстрелов.

По материалам СБУ оба фигуранта в соответствии с совершенными преступлениями обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

соучастие в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

соучастие в умышленном повреждении чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц.

Оба злоумышленника находятся под стражей. Соучастнице агента грозит до 10 лет лишения свободы.

