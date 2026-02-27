Міноборони активно включається в економічну війну проти Росії, ‒ Федоров

Команда Міноборони активно долучається до економічної війни проти РФ та працює над блокуванням російського "тіньового флоту".

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час спілкування з журналістами, повідомляє "Укрінформ".

"Команда Міноборони активно включається в економічну війну. Завдання ‒ працювати над блокуванням російського "тіньового флоту". Взялися за це як за системний проєкт, де є велика відповідальна команда та експертиза. Ми активно працюватимемо над обмеженням переробки нафти в РФ та над іншими важливими напрямами. Розпочали співпрацю з українськими й міжнародними інститутами, НГО та службами, щоб об’єднати всіх навколо спільної цілі", ‒ зазначив Федоров.

Він зауважив, що наразі Росія з конвеєра одразу запускає ракети по території України.

"Тому вони збільшили експорт сирої нафти ‒ їм потрібен "кеш". У них зростає дефіцит бюджету. Тож нам потрібно тиснути далі, тому що ми підходимо до больової точки", ‒ зазначив міністр.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів суден, які займаються експортом російських нафтопродуктів, а також проти компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Серед підсанкційних капітанів ‒ громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін. Більшість цих суден ‒ 188 танкерів ‒ уже перебувають під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.