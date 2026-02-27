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Новини Тіньовий флот Росії
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Міноборони активно включається в економічну війну проти Росії, ‒ Федоров

федоров

Команда Міноборони активно долучається до економічної війни проти РФ та працює над блокуванням російського "тіньового флоту".

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час спілкування з журналістами, повідомляє "Укрінформ".

"Команда Міноборони активно включається в економічну війну. Завдання ‒ працювати над блокуванням російського "тіньового флоту". Взялися за це як за системний проєкт, де є велика відповідальна команда та експертиза. Ми активно працюватимемо над обмеженням переробки нафти в РФ та над іншими важливими напрямами. Розпочали співпрацю з українськими й міжнародними інститутами, НГО та службами, щоб об’єднати всіх навколо спільної цілі", ‒ зазначив Федоров.

Він зауважив, що наразі Росія з конвеєра одразу запускає ракети по території України.

"Тому вони збільшили експорт сирої нафти ‒ їм потрібен "кеш". У них зростає дефіцит бюджету. Тож нам потрібно тиснути далі, тому що ми підходимо до больової точки", ‒ зазначив міністр.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів суден, які займаються експортом російських нафтопродуктів, а також проти компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Серед підсанкційних капітанів ‒ громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін. Більшість цих суден ‒ 188 танкерів ‒ уже перебувають під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Автор: 

Міноборони (1034) нафта (5532) росія (15722) санкції (4889) флот (141) експорт (4227) Федоров Михайло (314)
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Ну - як ми можем їх заблокувати? - топити пусті корита - шоб Тумберг не напала
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27.02.2026 12:14 Відповісти
Нехай міноборони хоча би вчасно ті нещасні виплати військовим нараховує. Включаються вони...
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27.02.2026 12:50 Відповісти
Можна детальніше?Які моря ми котролюємо?Де і який флот у нас є?
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27.02.2026 15:46 Відповісти
Ага А ГУР та СБУ будуть забезпеченням армії тепер займатись, чи може в кожного свої обов'язки?
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27.02.2026 17:58 Відповісти

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