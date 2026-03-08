РУС
Взрывы прогремели в Одессе: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

взрывы, дым

Вечером воскресенья, 8 марта, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического оружия. В Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и "Суспільне.Одесса".

Угроза баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения", - сообщалось в 19:37. 

"Скоростная цель на Одесскую область", - сообщалось в 19:40. 

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщалось в 19:59.

Скоростная цель на Одесскую область, - сообщалось в 19:59.

В Одессе раздались взрывы

По состоянию на 20:00 сообщалось, что в Одессе прогремели два взрыва.

не в Одесі, а на Одещині. різниця все ж таки є, особливо для тих, хто перебував ближче то точок прильоту того хламу... хоча море дозволяє добряче відчувати навіть те, що вибухає за півсотні кілометрів...
08.03.2026 20:30 Ответить
Поскот ***** не чув...мабуть Чорноморськ підери їбашать
08.03.2026 20:36 Ответить
Підтверджую - не в Одесі, а неподалік Одеси!
І так - над морем звуки розповсюджуються набагато дальше, ніж над суходолом - це я зрозумів ще в 22-му році, коли чув артудари під Миколаєвом!
08.03.2026 20:43 Ответить
 
 