Взрывы прогремели в Одессе: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

Вечером воскресенья, 8 марта, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического оружия. В Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и "Суспільне.Одесса".

Угроза баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения", - сообщалось в 19:37.

"Скоростная цель на Одесскую область", - сообщалось в 19:40.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщалось в 19:59.

Скоростная цель на Одесскую область, - сообщалось в 19:59.

В Одессе раздались взрывы

По состоянию на 20:00 сообщалось, что в Одессе прогремели два взрыва.

