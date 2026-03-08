Взрывы прогремели в Одессе: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Вечером воскресенья, 8 марта, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического оружия. В Одессе прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и "Суспільне.Одесса".
Угроза баллистики
"Угроза применения баллистического вооружения", - сообщалось в 19:37.
"Скоростная цель на Одесскую область", - сообщалось в 19:40.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщалось в 19:59.
Скоростная цель на Одесскую область, - сообщалось в 19:59.
В Одессе раздались взрывы
По состоянию на 20:00 сообщалось, что в Одессе прогремели два взрыва.
І так - над морем звуки розповсюджуються набагато дальше, ніж над суходолом - це я зрозумів ще в 22-му році, коли чув артудари під Миколаєвом!