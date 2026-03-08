ВАКС приговорил судью из Одессы к 6 годам тюремного заключения за взятку
Высший антикоррупционный суд признал виновной судью Киевского районного суда Одессы Людмилу Салтан в деле о получении неправомерной выгоды.
Об этом говорится в приговоре Высшего антикоррупционного суда, сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
- Суд установил, что судья просила и получила взятку в размере 4 тысяч долларов за принятие нужного решения по гражданскому делу.
Приговор суда и конфискация имущества
По решению суда Людмилу Салтан приговорили к шести годам лишения свободы. Кроме этого, суд принял решение о конфискации части ее имущества.
В частности, в собственность государства передадут жилой дом в Одесской области площадью 451 квадратный метр, а также автомобиль Audi Q8.
Приговор по делу вынесли судьи Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько, Андрей Бицюк и Наталья Мовчан.
Рассмотрение дела длилось почти три года
Обвинительный акт по делу поступил в Высший антикоррупционный суд еще в июне 2023 года. Однако рассмотрение дела неоднократно затягивалось.
Во время судебного процесса обвиняемая заявляла о проблемах со здоровьем и меняла адвокатов.
"Обвинительный акт поступил в суд в июне 2023 года, однако рассмотрение дела затягивалось по разным причинам", — говорится в материалах дела.
Осенью 2024 года Салтан была мобилизована в морскую пехоту. Впоследствии она получила штраф за появление на службе в состоянии алкогольного опьянения.
По ходу, було все !