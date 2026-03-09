Коррупционные схемы в Госпродпотребслужбе: разоблачение на Николаевщине, Буковине и Волыни. ФОТОрепортаж

Правоохранители выявили ряд коррупционных правонарушений среди должностных лиц территориальных подразделений Госпродпотребслужбы в разных регионах Украины.

Фигурантов подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от граждан и предпринимателей, передает Цензор.НЕТ.

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В Николаевской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших должностных лиц Главного управления Госпродпотребслужбы, которые организовали схему получения неправомерной выгоды от фермеров. За деньги они перерегистрировали сельхозтехнику и оформляли удостоверения тракториста-машиниста без обучения и сдачи экзаменов.

Задокументировано 15 эпизодов получения средств на сумму более 100 тысяч гривен. Оба чиновника уволены, их обвиняют в получении неправомерной выгоды и служебном подлоге.

На Буковине разоблачен начальник районного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, требовавший деньги у владелицы ветеринарной клиники, где погибло домашнее животное. Угрожая проверками, лишением лицензии и закрытием заведения, он требовал неправомерную выгоду.

Чиновника задержали в одном из кафе Черновцов во время получения 700 евро. Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры сообщили ему о подозрении.

Также напомним, что 4 марта 2026 года прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили заместителя руководителя ГУ Госпродпотребслужбы в Волынской области в вымогательстве и получении 2 тысяч долларов США от предпринимателя за выдачу эксплуатационного разрешения. Чиновники создавали искусственные препятствия при оформлении документов и требовали деньги за их согласование. Подозреваемый задержан, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в 399 тысяч гривен.









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