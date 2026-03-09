РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Фото
3 282 12

Коррупционные схемы в Госпродпотребслужбе: разоблачение на Николаевщине, Буковине и Волыни. ФОТОрепортаж

Правоохранители выявили ряд коррупционных правонарушений среди должностных лиц территориальных подразделений Госпродпотребслужбы в разных регионах Украины.

Фигурантов подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от граждан и предпринимателей, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В Николаевской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших должностных лиц Главного управления Госпродпотребслужбы, которые организовали схему получения неправомерной выгоды от фермеров. За деньги они перерегистрировали сельхозтехнику и оформляли удостоверения тракториста-машиниста без обучения и сдачи экзаменов.

Задокументировано 15 эпизодов получения средств на сумму более 100 тысяч гривен. Оба чиновника уволены, их обвиняют в получении неправомерной выгоды и служебном подлоге.

На Буковине разоблачен начальник районного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, требовавший деньги у владелицы ветеринарной клиники, где погибло домашнее животное. Угрожая проверками, лишением лицензии и закрытием заведения, он требовал неправомерную выгоду.

Чиновника задержали в одном из кафе Черновцов во время получения 700 евро. Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры сообщили ему о подозрении.

Также напомним, что 4 марта 2026 года прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили заместителя руководителя ГУ Госпродпотребслужбы в Волынской области в вымогательстве и получении 2 тысяч долларов США от предпринимателя за выдачу эксплуатационного разрешения. Чиновники создавали искусственные препятствия при оформлении документов и требовали деньги за их согласование. Подозреваемый задержан, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в 399 тысяч гривен.

ОГП
ОГП
ОГП
ОГП

Читайте также: ВАКС приговорил судью из Одессы к 6 годам тюрьмы за взятку

Автор: 

коррупция (8786) Николаевская область (2306) Госпродпотребслужба (252) Офис Генпрокурора (3150) Волынская область (1100) Черновицкая область (140) Черновицкий район (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А у нас є хоч щось, що починається з держ, непричетне до корупціі?
показать весь комментарий
09.03.2026 15:16 Ответить
+2
Та Полтава це справжнє корупційне гніздо! Кого не візьми.
показать весь комментарий
09.03.2026 15:31 Ответить
+1
В Полтаву не хочете заглянути???
показать весь комментарий
09.03.2026 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у нас є хоч щось, що починається з держ, непричетне до корупціі?
показать весь комментарий
09.03.2026 15:16 Ответить
Виключно члЄНИ з Урядового кварталу, так Зеленський глаголив після Оману, а верещучка йому підгавкувала, за отриману посаду і запис у трудовій, щоб пенсію, як «інвалід» отримати!
показать весь комментарий
09.03.2026 15:20 Ответить
В Полтаву не хочете заглянути???
показать весь комментарий
09.03.2026 15:19 Ответить
Та Полтава це справжнє корупційне гніздо! Кого не візьми.
показать весь комментарий
09.03.2026 15:31 Ответить
https://poltava.to/news/82066/ ....А осьосьо... ...до ранку не перечитати
показать весь комментарий
09.03.2026 15:37 Ответить
Я ж і кажу будь якого брати можна і це не кажучи про тцк
показать весь комментарий
09.03.2026 19:08 Ответить
В Урядовому кварталі, глибоко занепокоєна челядь!!!
показать весь комментарий
09.03.2026 15:22 Ответить
а ці пузані яким "продовольчим складом" у війську відправляться командувати (принцип "дайнеки" з прикордонників по цигарках діятиме...)
показать весь комментарий
09.03.2026 15:27 Ответить
Ну так а що? Побарижив на цигарках і потім ррраз і командир підрозділу! Все! Все списано! (Дейнека)
показать весь комментарий
09.03.2026 15:32 Ответить
Можна ще раазз і перейшов кордон вільною людиною 😸
показать весь комментарий
09.03.2026 15:38 Ответить
Такие конторы существуют только для сбора хабарей,ну ещё для брони своим,элитным хлопчикам.
показать весь комментарий
09.03.2026 17:07 Ответить
 
 