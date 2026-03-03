Дискусія щодо можливого прискореного вступу України до Європейського Союзу у 2027 році триває.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, який цитує Цензор.НЕТ.

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У публікації йдеться, що впливові країни ЄС висловлюють занепокоєння через ризики корупції та можливу недостатню реалізацію реформ.

Єврокомісія розглядає ідею швидкого членства для деяких держав у обмін на обмежений тимчасовий доступ до коштів ЄС та права голосування. Водночас Франція та Німеччина приватно виступають проти реформи, побоюючись, що передчасне надання повного членства може підірвати процес боротьби з корупцією в Україні.

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Запобіжні заходи України

Віцепрем’єр і головний переговірник з ЄС Тарас Качка повідомив, що Київ пропонує механізми контролю, щоб заспокоїти партнерів. Україна готова впровадити систему моніторингу дотримання демократичних стандартів і встановити перехідний період для отримання субсидій ЄС у сільському господарстві.

"Ми можемо підписати угоду про приєднання вже наступного року, навіть якщо повна ратифікація та виконання всіх процедур займе більше часу", — заявив Тарас Качка.

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Перспективи членства та позиція ЄС

Попри пропозиції Києва, деякі країни-члени ЄС залишаються обережними щодо прискореного вступу. Вони наголошують, що Україні слід продовжувати реформи у сфері боротьби з корупцією, судової системи та адміністративного управління перед отриманням повного членства.

Аналітики відзначають, що процес може включати підписання угоди про приєднання наступного року з поступовим виконанням усіх процедур та контролем з боку ЄС. Це дозволить Україні наблизитися до членства, не відмовляючись від необхідних реформ.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна успішно бореться з корупцією. Твердження про більший рівень корупції в Україні порівняно з іншими європейськими країнами за його словами - неправдиве.

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