Країни ЄС висловлюють сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію, - ЗМІ
Дискусія щодо можливого прискореного вступу України до Європейського Союзу у 2027 році триває.
Про це йдеться у матеріалі Reuters, який цитує Цензор.НЕТ.
У публікації йдеться, що впливові країни ЄС висловлюють занепокоєння через ризики корупції та можливу недостатню реалізацію реформ.
Єврокомісія розглядає ідею швидкого членства для деяких держав у обмін на обмежений тимчасовий доступ до коштів ЄС та права голосування. Водночас Франція та Німеччина приватно виступають проти реформи, побоюючись, що передчасне надання повного членства може підірвати процес боротьби з корупцією в Україні.
Запобіжні заходи України
Віцепрем’єр і головний переговірник з ЄС Тарас Качка повідомив, що Київ пропонує механізми контролю, щоб заспокоїти партнерів. Україна готова впровадити систему моніторингу дотримання демократичних стандартів і встановити перехідний період для отримання субсидій ЄС у сільському господарстві.
"Ми можемо підписати угоду про приєднання вже наступного року, навіть якщо повна ратифікація та виконання всіх процедур займе більше часу", — заявив Тарас Качка.
Перспективи членства та позиція ЄС
Попри пропозиції Києва, деякі країни-члени ЄС залишаються обережними щодо прискореного вступу. Вони наголошують, що Україні слід продовжувати реформи у сфері боротьби з корупцією, судової системи та адміністративного управління перед отриманням повного членства.
Аналітики відзначають, що процес може включати підписання угоди про приєднання наступного року з поступовим виконанням усіх процедур та контролем з боку ЄС. Це дозволить Україні наблизитися до членства, не відмовляючись від необхідних реформ.
- Раніше президент Зеленський заявив, що Україна успішно бореться з корупцією. Твердження про більший рівень корупції в Україні порівняно з іншими європейськими країнами за його словами - неправдиве.
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ЗЄлічка, а де будеш ти ?
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Джерело: https://censor.net/ua/n3602023
Пане президенте Зеленський, попри те, що уряд Орбана дійсно штучно блокує подальше наше просування в перемовинах про членство в Євросоюзі, і навіть попри те, що Росія точно системно продовжить протидіяти нашому успіху, все ж уклінно прошу зі свого боку припинити розповсюджувати маніпуляційні нісенітниці щодо "технічної готовності України до членства в ЄС вже у 27році".
Україна з часу очолюваної вами літньої атаки на антикорупційні органи суттєво сповільнила темп трансформації, що потрібна для членства в ЄС, і це бачать і зауважують наші партнери. Тому їхня готовність передати нам переговорні позиції ще за 3-ма кластерами свідчить виключно про те, що ми матимемо повну картину і можемо чітко спланувати свою роботу з реформ і нарешті її виконувати.
Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел.
А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію.
Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують"...
Так буде справедливо.
Тим більше, що Трамп вже називав ЗЄ диктатором
Треба каятись особисто, є за що
Ви легко можете перевірити біблійні істини на практиці, на відміну від інших вчень. Досліджуйте далі, якщо ви чесні самі з собою. Бо ця книга закрита для тих, хто йде в погибель. Запечатана.
Тільки її Автор може навчить. А букви прочитать і дурень зможе, вибачте. Це нічого не дає.
Царство Боже силою береться
А ось мудрому наріТу, через тотальну зелену корупцію, до членства в ЄС, як до неба рачки.
Чим не копія мордора? Вершки на заході, смерди в болоті.