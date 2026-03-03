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Новини Корупція в Україні Вступ України до ЄС
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Країни ЄС висловлюють сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію, - ЗМІ

Країни ЄС виступають проти вступу України через корупцію

Дискусія щодо можливого прискореного вступу України до Європейського Союзу у 2027 році триває.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, який цитує Цензор.НЕТ.

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У публікації йдеться, що впливові країни ЄС висловлюють занепокоєння через ризики корупції та можливу недостатню реалізацію реформ.

Єврокомісія розглядає ідею швидкого членства для деяких держав у обмін на обмежений тимчасовий доступ до коштів ЄС та права голосування. Водночас Франція та Німеччина приватно виступають проти реформи, побоюючись, що передчасне надання повного членства може підірвати процес боротьби з корупцією в Україні.

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Запобіжні заходи України

Віцепрем’єр і головний переговірник з ЄС Тарас Качка повідомив, що Київ пропонує механізми контролю, щоб заспокоїти партнерів. Україна готова впровадити систему моніторингу дотримання демократичних стандартів і встановити перехідний період для отримання субсидій ЄС у сільському господарстві.

"Ми можемо підписати угоду про приєднання вже наступного року, навіть якщо повна ратифікація та виконання всіх процедур займе більше часу", — заявив Тарас Качка.

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Перспективи членства та позиція ЄС

Попри пропозиції Києва, деякі країни-члени ЄС залишаються обережними щодо прискореного вступу. Вони наголошують, що Україні слід продовжувати реформи у сфері боротьби з корупцією, судової системи та адміністративного управління перед отриманням повного членства.

Аналітики відзначають, що процес може включати підписання угоди про приєднання наступного року з поступовим виконанням усіх процедур та контролем з боку ЄС. Це дозволить Україні наблизитися до членства, не відмовляючись від необхідних реформ.

  • Раніше президент Зеленський заявив, що Україна успішно бореться з корупцією. Твердження про більший рівень корупції в Україні порівняно з іншими європейськими країнами за його словами - неправдиве.

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Автор: 

Німеччина (8067) корупція (5083) Франція (3345) вступ (52) Євросоюз (15200)
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Топ коментарі
+36
хвалити Богу що перестали закривати очі на "художества" ЗЄлі

.
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03.03.2026 22:13 Відповісти
+21
Ні прискореного, ні звичайного, ніякого. Віслюк повинен завжди бути віслюком.
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03.03.2026 22:14 Відповісти
+19
"Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають",
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03.03.2026 22:14 Відповісти
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хвалити Богу що перестали закривати очі на "художества" ЗЄлі

.
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03.03.2026 22:13 Відповісти
А ці євро..ри Антоші щось винні?
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03.03.2026 22:59 Відповісти
воно тупє , зейлу не потрібен ніякий вступ в ЕС Він , як завжди , нахабно бреше , щоб звинуватити когось, а сам мародере , ніби " перед останнім днем Помпеї" , з підручними дерьмаками , міндіч-цукерманами, чернишовими , галущенко , перетворивши всі правоохоронні органи в правопохоронні вішенка на торті -мегазрадник -мегамародер д'Ермак , замість підозри отримує від зейла індульгенцію - консельері в адвокатському гадюшнику Мертвечук -Портнова Можливо , зе ностра заказали портнягу, готуючись до нових освоїнь мільярдів , допомоги на відбудову
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03.03.2026 23:23 Відповісти
Ні прискореного, ні звичайного, ніякого. Віслюк повинен завжди бути віслюком.
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03.03.2026 22:14 Відповісти
Дуже зручно посилатися на корупцію, щоб не брати Україну в ЄС. А корупція в Угорщині в межах європейських норм? А російські гроші на підкуп єврочиновників також нормально? А обшуки в Європараламенті через хабарі єврочиновників теж якось нормально сприймаються. Але корупція є тільки в Україні. А корупціонера Трампа гарненько так приймають в Європі. Європа стала збіговиськом ліцемирів, які давно зрадили власні цінності. Ніхто нас в Європі не чекає
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04.03.2026 09:31 Відповісти
І не збрехав. Виїхали і продовжують виїджати...
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03.03.2026 22:32 Відповісти
Втікав і кум зейла - Чернишов, за ради , якого " янелох" , створив цілє міністерство ЕДНОСТІ , для розпилу мільярдів Особливо борзие , як зрадники Баканов і Наумов і зараз "заробляють" , на дронах
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03.03.2026 23:33 Відповісти
ЗЄлічка, нагадай нам де тепер янукович, який відмовився від асоціації з ЄС ?
ЗЄлічка, а де будеш ти ?

.
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03.03.2026 22:14 Відповісти
"Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають",
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03.03.2026 22:14 Відповісти
Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський.

Джерело: https://censor.net/ua/n3602023
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03.03.2026 22:14 Відповісти
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03.03.2026 22:15 Відповісти
Він ії давно перемог !
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04.03.2026 10:28 Відповісти
Очолив.
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04.03.2026 11:29 Відповісти
"Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден"
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03.03.2026 22:16 Відповісти
Мене дивують ті європейці. Вони що, не слухають виступи і заяви Найвеличнішого Лідора **********? А Він же ясно і недвозначно заявив, що корупціх в Україні не те, щоб не було, але вона менша за корупцію в ЄС!
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03.03.2026 22:22 Відповісти
Він краще ніж європейці зна яка корупція них і яка у нас.
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04.03.2026 10:27 Відповісти
Не сумуйте _ ми в ЄС не потрапим - не знашим щастям. В НАТО би ввійти
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03.03.2026 22:23 Відповісти
про НАТО і Крим питання навіть не стоїть, твій вождь вже все порішав
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03.03.2026 22:28 Відповісти
Зробили себе разом73% , кушайтє міндіч-Галущенків з АліБабою 😂з вашим ,татаровим , шмигалем , умеровим, бакановим, зейлом мегамародером на крові, свінопасом " скотного двора"
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03.03.2026 23:41 Відповісти
О, на пятый год войны коррупцию заметили. Ты смотри. Морковки закончились, начинается суровая реальность. 🥕 Траектория меняться. Не спроста.
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03.03.2026 22:23 Відповісти
Від обкладинки Times, до тотальної недовіри партнерів. Як про...ти власну репутацію та спаплюжити усю країну через нестримне бажання красти і брехати.
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03.03.2026 22:35 Відповісти
Зато намародерило на крові с шоблою своєю
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03.03.2026 22:54 Відповісти
Так і бачу: Бєня, Єрмак та ефективні менеджери ведуть Україну в ЄС, перестають красти, починають жити по закону і закінчують епоху бідності для зе-холопів😂😂😂
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03.03.2026 22:36 Відповісти
https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/pfbid0dDcrgHvCrMPM6Q5aU82wXAFU4MtqZeMsgEfbL87qA88nZHyvXi1z4G5Kocez3ZLzl?__cft__%5B0%5D=AZb9HXG4eVlEfxjMR4xFtUhu-************************************-0hDxNND7O5vbzMwllgyfS5hKDhBD9-3Rdio0M1Zd2P4JDMuC-q35aeQJgqGb3TNNDj5vSCQlh7YcjJS_arAGH2DtVXMi-pfyVo1yw1gtI2wDqb2w&__tn__=%2CO%2CP-R Іванна Климпуш-Цинцадзе:
Пане президенте Зеленський, попри те, що уряд Орбана дійсно штучно блокує подальше наше просування в перемовинах про членство в Євросоюзі, і навіть попри те, що Росія точно системно продовжить протидіяти нашому успіху, все ж уклінно прошу зі свого боку припинити розповсюджувати маніпуляційні нісенітниці щодо "технічної готовності України до членства в ЄС вже у 27році".
Україна з часу очолюваної вами літньої атаки на антикорупційні органи суттєво сповільнила темп трансформації, що потрібна для членства в ЄС, і це бачать і зауважують наші партнери. Тому їхня готовність передати нам переговорні позиції ще за 3-ма кластерами свідчить виключно про те, що ми матимемо повну картину і можемо чітко спланувати свою роботу з реформ і нарешті її виконувати.
Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел.
А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію.
Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують"...
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03.03.2026 22:37 Відповісти
Папа Клімпуш був крадієм пароплавів Чорноморського та Дунайського пароплавств . У нас уже друга генерація крадіїв при владі
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04.03.2026 10:23 Відповісти
Упс. Прівєт єрмаку. І міндічу
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03.03.2026 23:05 Відповісти
2019 "мудрий нарід" потужно вступив в "зелене прорашистське лайно" яке є рашистським шлагбаумом для українського народу для вступу в ЄС
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03.03.2026 23:13 Відповісти
Пропоную розділити Україну, одну половину прийняти в ЄС, іншу- ослячу, яка голсвала за Осла, залишити пожиттєво під управлінням кварталу95.
Так буде справедливо.
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03.03.2026 23:14 Відповісти
А зелебобі вступ до ЄС потрібен тільки для того, щоб повернути чоловіків. Адже,щоб бути й надалі при владі, треба щоб країна безперестанку воювала. А щоб воювати, потрібен людський ресурс, якого в країні вже обмаль. Недарма воно щось верзло нещодавно про так званий "політичний вступ".
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03.03.2026 23:14 Відповісти
Ой, Господи, однією корупцією менше, однією більше. Ну кого в Європі можна корупцією здивувати? Чи вони хочуть щоб ми для всієї європи показали, на прикладі, як потрібно боротись з цією самою корупцією, бо ніде в світі з нею не воюють.
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03.03.2026 23:42 Відповісти
Можна боротися, як у Венесуелі чи в Ірані.
Тим більше, що Трамп вже називав ЗЄ диктатором
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04.03.2026 09:59 Відповісти
Проблема в атеїзмі більшості посадовців. Безбожники завжди будуть красти. А чому б ні?
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04.03.2026 00:38 Відповісти
Релігія ніколи не заважала корупції. "Нє согрєшішь - нє покаішся" Нє покаішся - нє спасьошся." Каятись рекомендовано щедрими пожертвами на церкву. "- Отче! Я вбивав, грабував, гвалтував, брехав... Чи простить мені бог якщо я пожертвую на храм мільйон? - Не знаю сину мій, але варто спробувати!" ...
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04.03.2026 01:39 Відповісти
Читайте Біблію, шановний та не вірте попам. Бога не купиш. Христос дає спасіння даром.
Треба каятись особисто, є за що
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10.03.2026 05:33 Відповісти
Є мені чим зайнятися. Біблія прочитана і перечитана. Коран, Махабхарата, Книга Мертвих, буддистські тексти, зороастрійські. На додачу сотні філософських творів від коментаторів усіх цих "богонатхненних" текстів. Етап "богошукацтва" для мене завершено - неможливо знайти те чого нема. Крапка. Біблія лише один з літературних памяятників людства і тільки ледачі простаки шукають відповіді на всі питання в одній книжці та роздуваються як пухирі від власної нарцисичної величі цитуючи "священний текст". Спасіння захотілось і життя вічного та безтілесного? Читайте Біблію самі. Знову, знову і знову... Світ змінився і жодних ознак існування богів в ньому не виявлено. Більш того, вивчення наук перетворює людину на самоТворця і дозволяє створювати та набувати нових якостей включаєючи вічне життя... Бути порядною людиною свого часу зовсім не означає бути релігійною. Всю історію релігійні люди вбивали собі подібних в "імя господнє", а насправді з метою привласнення їх майна та землі (ресурсів). Зараз цим займаються атеїсти і нічого не змінюється по суті в стосунках між людьми і народами... А ви все читаєте Біблію і чекаєте на "жізнь будущєго вєка" в той час як нормальні люди дієво протидіють злим та жадібним упирям...
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10.03.2026 12:50 Відповісти
Нормальні, якщо за визначенням, десь 70 відсотків, якраз не розуміють справедливості. Розумних ще менше, в мудрих обмаль. Не фантазуйте.
Ви легко можете перевірити біблійні істини на практиці, на відміну від інших вчень. Досліджуйте далі, якщо ви чесні самі з собою. Бо ця книга закрита для тих, хто йде в погибель. Запечатана.
Тільки її Автор може навчить. А букви прочитать і дурень зможе, вибачте. Це нічого не дає.
Царство Боже силою береться
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13.03.2026 23:45 Відповісти
ЄС, у вас мало варіантів. Або Україна вступить в ЄС, або ЄС буде воювати з росією, якщо зможе, якщо Україна не вистоїть і її захопить росія. Обирайте, що краще для вас, докласти зусиль, щоб допомогти нам побороти корупцію вже після вступу, чи спробувати, як воно боротися з росією, яка використає населення України і інших колишніх членів срср, які теж потім захопить, для підсилення своєї армії, шляхом репресій і коли поставить перед вибором, без вибора.
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04.03.2026 02:31 Відповісти
Фірташ, Комарницький, Онищенко. ЄС ховає цих корупціонерів в себе. І, очевидно, не тільки їх. То може б для початку повернули?
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04.03.2026 05:31 Відповісти
Тю , а нам все ціни підвищують , податки нові придумують, тарифи накручують, свободи обмежують , цифрові номера замість нашивок - наколок роздають , повчають кохати собаку і "брата" свого, знищують школи та медзаклади , інвалідів на працю кличуть , за рибу ,гриби чи хмиз до в'язниці тягнуть , дітей у власність-користування держави потихеньку переводять, і підбираються до видачі кожному електронного браслета, персонального та кажуть що все євросоюз, а це ще нє ? Поки що тільки на шляху до цього едему ? Тернисто, тернисто , зато потім як класно , як курка *******, рік комбікормом в кліточці погодували - і в відходи.
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04.03.2026 06:39 Відповісти
Україна створила незалежні інституції для боротьби з корупцією. Я їх всіляко підтримую, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3603375Країни ЄС висловлюють сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3603432 Цими двома заголовками які на "Цензорі" знаходяться поруч все сказано!
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04.03.2026 08:33 Відповісти
Поки Зеленський і шобла зелених крадіїв при вдаді . Ніякого ЕС Україні не бачити.
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04.03.2026 08:36 Відповісти
Какая коррупция,один шлагбаумщик-кореш шашлычника и одна жалкая двушка на моцкву это просто мелочи.
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04.03.2026 08:50 Відповісти
Як турок, я не хочу бачити український народ у Європейському Союзі. Україна - велика держава, має свою культуру і свій спосіб життя. Майбутнє Європи не дуже світле, немає виробництва і молодого покоління, Україна не матиме інших друзів, крім України. Це стосується і нас, турків.
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04.03.2026 09:37 Відповісти
Зеленський стоїть на своєму !
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04.03.2026 10:15 Відповісти
Міндіч з Єрмаком свою справу зробили! Тепер чекають премію від раші. А може вже і отримали...
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04.03.2026 10:48 Відповісти
Зелені крадії вже в ЄС, всім кагалом. Разом з громадянством (множинним), рахунками, бізнесом, маєтками, яхтами.
А ось мудрому наріТу, через тотальну зелену корупцію, до членства в ЄС, як до неба рачки.
Чим не копія мордора? Вершки на заході, смерди в болоті.
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04.03.2026 11:36 Відповісти
 
 