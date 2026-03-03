Дискуссия о возможном ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году продолжается.

В публикации говорится, что влиятельные страны ЕС выражают обеспокоенность из-за рисков коррупции и возможной недостаточной реализации реформ.

Еврокомиссия рассматривает идею быстрого членства для некоторых государств в обмен на ограниченный временный доступ к средствам ЕС и права голоса. В то же время Франция и Германия в частном порядке выступают против реформы, опасаясь, что преждевременное предоставление полного членства может подорвать процесс борьбы с коррупцией в Украине.

Превентивные меры Украины

Вице-премьер и главный переговорщик с ЕС Тарас Качка сообщил, что Киев предлагает механизмы контроля, чтобы успокоить партнеров. Украина готова внедрить систему мониторинга соблюдения демократических стандартов и установить переходный период для получения субсидий ЕС в сельском хозяйстве.

"Мы можем подписать соглашение о присоединении уже в следующем году, даже если полная ратификация и выполнение всех процедур займет больше времени", — заявил Тарас Качка.

Перспективы членства и позиция ЕС

Несмотря на предложения Киева, некоторые страны-члены ЕС остаются осторожными в отношении ускоренного вступления. Они подчеркивают, что Украине следует продолжать реформы в сфере борьбы с коррупцией, судебной системы и административного управления перед получением полного членства.

Аналитики отмечают, что процесс может включать подписание соглашения о присоединении в следующем году с постепенным выполнением всех процедур и контролем со стороны ЕС. Это позволит Украине приблизиться к членству, не отказываясь от необходимых реформ.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина успешно борется с коррупцией. Утверждение о более высоком уровне коррупции в Украине по сравнению с другими европейскими странами, по его словам, не соответствует действительности.

