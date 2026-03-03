Страны ЕС выражают сомнение по поводу ускоренного вступления Украины из-за коррупции, - СМИ
Дискуссия о возможном ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году продолжается.
Об этом говорится в материале Reuters, который цитирует Цензор.НЕТ.
В публикации говорится, что влиятельные страны ЕС выражают обеспокоенность из-за рисков коррупции и возможной недостаточной реализации реформ.
Еврокомиссия рассматривает идею быстрого членства для некоторых государств в обмен на ограниченный временный доступ к средствам ЕС и права голоса. В то же время Франция и Германия в частном порядке выступают против реформы, опасаясь, что преждевременное предоставление полного членства может подорвать процесс борьбы с коррупцией в Украине.
Превентивные меры Украины
Вице-премьер и главный переговорщик с ЕС Тарас Качка сообщил, что Киев предлагает механизмы контроля, чтобы успокоить партнеров. Украина готова внедрить систему мониторинга соблюдения демократических стандартов и установить переходный период для получения субсидий ЕС в сельском хозяйстве.
"Мы можем подписать соглашение о присоединении уже в следующем году, даже если полная ратификация и выполнение всех процедур займет больше времени", — заявил Тарас Качка.
Перспективы членства и позиция ЕС
Несмотря на предложения Киева, некоторые страны-члены ЕС остаются осторожными в отношении ускоренного вступления. Они подчеркивают, что Украине следует продолжать реформы в сфере борьбы с коррупцией, судебной системы и административного управления перед получением полного членства.
Аналитики отмечают, что процесс может включать подписание соглашения о присоединении в следующем году с постепенным выполнением всех процедур и контролем со стороны ЕС. Это позволит Украине приблизиться к членству, не отказываясь от необходимых реформ.
- Ранее президент Зеленский заявил, что Украина успешно борется с коррупцией. Утверждение о более высоком уровне коррупции в Украине по сравнению с другими европейскими странами, по его словам, не соответствует действительности.
Всі 5-6 менеджерів прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
Готове шобло від зеленського, як Уряд в екзилі за кордоном!!
ЗЄлічка, а де будеш ти ?
Пане президенте Зеленський, попри те, що уряд Орбана дійсно штучно блокує подальше наше просування в перемовинах про членство в Євросоюзі, і навіть попри те, що Росія точно системно продовжить протидіяти нашому успіху, все ж уклінно прошу зі свого боку припинити розповсюджувати маніпуляційні нісенітниці щодо "технічної готовності України до членства в ЄС вже у 27році".
Україна з часу очолюваної вами літньої атаки на антикорупційні органи суттєво сповільнила темп трансформації, що потрібна для членства в ЄС, і це бачать і зауважують наші партнери. Тому їхня готовність передати нам переговорні позиції ще за 3-ма кластерами свідчить виключно про те, що ми матимемо повну картину і можемо чітко спланувати свою роботу з реформ і нарешті її виконувати.
Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел.
А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію.
Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують"...