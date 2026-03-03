РУС
Страны ЕС выражают сомнение по поводу ускоренного вступления Украины из-за коррупции, - СМИ

Страны ЕС выступают против вступления Украины из-за коррупции

Дискуссия о возможном ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году продолжается.

Об этом говорится в материале Reuters, который цитирует Цензор.НЕТ.

В публикации говорится, что влиятельные страны ЕС выражают обеспокоенность из-за рисков коррупции и возможной недостаточной реализации реформ.

Еврокомиссия рассматривает идею быстрого членства для некоторых государств в обмен на ограниченный временный доступ к средствам ЕС и права голоса. В то же время Франция и Германия в частном порядке выступают против реформы, опасаясь, что преждевременное предоставление полного членства может подорвать процесс борьбы с коррупцией в Украине.

Превентивные меры Украины

Вице-премьер и главный переговорщик с ЕС Тарас Качка сообщил, что Киев предлагает механизмы контроля, чтобы успокоить партнеров. Украина готова внедрить систему мониторинга соблюдения демократических стандартов и установить переходный период для получения субсидий ЕС в сельском хозяйстве.

"Мы можем подписать соглашение о присоединении уже в следующем году, даже если полная ратификация и выполнение всех процедур займет больше времени", — заявил Тарас Качка.

Перспективы членства и позиция ЕС

Несмотря на предложения Киева, некоторые страны-члены ЕС остаются осторожными в отношении ускоренного вступления. Они подчеркивают, что Украине следует продолжать реформы в сфере борьбы с коррупцией, судебной системы и административного управления перед получением полного членства.

Аналитики отмечают, что процесс может включать подписание соглашения о присоединении в следующем году с постепенным выполнением всех процедур и контролем со стороны ЕС. Это позволит Украине приблизиться к членству, не отказываясь от необходимых реформ.

  • Ранее президент Зеленский заявил, что Украина успешно борется с коррупцией. Утверждение о более высоком уровне коррупции в Украине по сравнению с другими европейскими странами, по его словам, не соответствует действительности.

хвалити Богу що перестали закривати очі на "художества" ЗЄлі

+11
І про цю ситуацію, теж не ЗНАЄ зеленський, як і про мародерів на житті Українців, єрмака-галущенка-міндіча та його оточення з опу!?!?
Всі 5-6 менеджерів прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
Готове шобло від зеленського, як Уряд в екзилі за кордоном!!
+7
"Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають",
От європідари .. Тільки роздивились??
хвалити Богу що перестали закривати очі на "художества" ЗЄлі

Зеля з ними одного поля ягода,,це вони шоб зеля не чіплявся більше зі вступом якого не буде ніколи
А ці євро..ри Антоші щось винні?
Ні прискореного, ні звичайного, ніякого. Віслюк повинен завжди бути віслюком.
І про цю ситуацію, теж не ЗНАЄ зеленський, як і про мародерів на житті Українців, єрмака-галущенка-міндіча та його оточення з опу!?!?
Всі 5-6 менеджерів прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
Готове шобло від зеленського, як Уряд в екзилі за кордоном!!
І не збрехав. Виїхали і продовжують виїджати...
ЗЄлічка, нагадай нам де тепер янукович, який відмовився від асоціації з ЄС ?
ЗЄлічка, а де будеш ти ?

"Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають",
Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський.

"Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден"
Мене дивують ті європейці. Вони що, не слухають виступи і заяви Найвеличнішого Лідора **********? А Він же ясно і недвозначно заявив, що корупціх в Україні не те, щоб не було, але вона менша за корупцію в ЄС!
Не сумуйте _ ми в ЄС не потрапим - не знашим щастям. В НАТО би ввійти
про НАТО і Крим питання навіть не стоїть, твій вождь вже все порішав
О, на пятый год войны коррупцию заметили. Ты смотри. Морковки закончились, начинается суровая реальность. 🥕 Траектория меняться. Не спроста.
Від обкладинки Times, до тотальної недовіри партнерів. Як про...ти власну репутацію та спаплюжити усю країну через нестримне бажання красти і брехати.
Зато намародерило на крові с шоблою своєю
Так і бачу: Бєня, Єрмак та ефективні менеджери ведуть Україну в ЄС, перестають красти, починають жити по закону і закінчують епоху бідності для зе-холопів😂😂😂
https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/pfbid0dDcrgHvCrMPM6Q5aU82wXAFU4MtqZeMsgEfbL87qA88nZHyvXi1z4G5Kocez3ZLzl?__cft__%5B0%5D=AZb9HXG4eVlEfxjMR4xFtUhu-************************************-0hDxNND7O5vbzMwllgyfS5hKDhBD9-3Rdio0M1Zd2P4JDMuC-q35aeQJgqGb3TNNDj5vSCQlh7YcjJS_arAGH2DtVXMi-pfyVo1yw1gtI2wDqb2w&__tn__=%2CO%2CP-R Іванна Климпуш-Цинцадзе:
Пане президенте Зеленський, попри те, що уряд Орбана дійсно штучно блокує подальше наше просування в перемовинах про членство в Євросоюзі, і навіть попри те, що Росія точно системно продовжить протидіяти нашому успіху, все ж уклінно прошу зі свого боку припинити розповсюджувати маніпуляційні нісенітниці щодо "технічної готовності України до членства в ЄС вже у 27році".
Україна з часу очолюваної вами літньої атаки на антикорупційні органи суттєво сповільнила темп трансформації, що потрібна для членства в ЄС, і це бачать і зауважують наші партнери. Тому їхня готовність передати нам переговорні позиції ще за 3-ма кластерами свідчить виключно про те, що ми матимемо повну картину і можемо чітко спланувати свою роботу з реформ і нарешті її виконувати.
Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел.
А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію.
Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують"...
Это всё зелёная пропаганда!небудет лет с 500!никакого Евросоюза!он манипулирует всё время!особенно с сериалом для поднятий рейтингов!!!потому что его уничтожат в гааге за продвижение КОРРУПЦИЕЙ!!!всё люди лохи-овцоБараны!!!!для Зеленского ВОЙНА ПЛЮС!!!
Упс. Прівєт єрмаку. І міндічу
