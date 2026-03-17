ЄС неофіційно відкрив усі шість кластерів переговорів для України, - Кос

Єврокомісарка Марта Кос заявила, що всі шість кластерів переговорів про вступ України до ЄС вже відкриті неофіційно, щоб не втрачати час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

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"У час, коли Європа перебуває під тиском як зі Сходу, так і з Заходу, ми не можемо дозволити собі втрачати час. І ми його не втрачаємо. Зараз усі шість кластерів є неофіційно відкритими", – заявила Кос.

Вона заявила, що Україна має реальну можливість прискорити впровадження реформ, які безпосередньо впливають на повсякденне життя громадян - від створення робочих місць і розвитку бізнесу до модернізації енергетики, транспорту та підтримки сільських територій.

Кос наголосила, що паралельно триває робота над планом дій щодо десяти пріоритетних реформ, узгоджених у Львові.

"Водночас ми продовжуємо роботу над планом дій щодо десяти пріоритетів реформ, узгоджених у Львові, з сильним акцентом на верховенстві права, боротьбі з корупцією та розбудові сильних, підзвітних демократичних інститутів", – підкреслила вона.

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За словами єврокомісарки, реалізація реформ у різних кластерах матиме конкретні результати для економіки та суспільства.

Реформи в рамках кластера №3 призведуть до збільшення робочих місць, покращення умов для бізнесу та більших інвестицій в економіку України. Реформи в рамках кластера №4 означають чистішу енергію, надійніше електропостачання та кращі дороги, залізничні сполучення та прикордонні переходи. Реформи в рамках кластера №5 означають сильніше сільське господарство, кращу підтримку для сільських громад та розумніше використання землі та водних ресурсів", – розповіла Кос.

Заяви про дату вступу України в ЄС

Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що членство України та Молдови в Європейському Союзі до 2030 року є стратегічною метою для Литви.

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