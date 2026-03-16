Європарламент закликає почати переговори про вступ Молдови до ЄС, не чекаючи на Україну

У Європейському парламенті готують резолюцію, що закликає Раду ЄС якнайшвидше розпочати переговорні кластери щодо вступу Молдови до Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у проєкті резолюції Європарламенту щодо звіту Єврокомісії про Молдову у 2025 році. Документ є у розпорядженні "Європейської правди".

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Резолюція передбачає рекомендацію відкрити переговорні кластери з Кишиневом без очікування розблокування переговорного процесу для України.

У Європарламенті пропонують відкрити переговорні кластери для Молдови

У тексті документа наголошується, що Молдова вже завершила технічну підготовку до початку переговорів. Європейська комісія, за даними авторів резолюції, вважає готовими до відкриття всіх шести переговорних кластерів.

Європарламент планує закликати Раду ЄС розпочати переговорний процес без затримок, почавши з кластера №1 під назвою "Основи". Доповідачем щодо резолюції виступає естонський депутат Європарламенту Свен Міксер.

У проєкті документа наголошується, що держави-члени Європейського Союзу повинні діяти відповідно до принципу чесної співпраці та не блокувати переговори про вступ через двосторонні питання.

У резолюції також згадується, що двосторонній скринінг законодавства Молдови завершився 22 вересня 2025 року. Процедура перевірки відповідності законодавства країни нормам ЄС розпочалася 10 липня 2024 року.

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Кишинів планує завершити переговори до 2028 року

У документі також зазначається, що уряд Молдови ставить амбітну мету — завершити переговори про вступ до початку 2028 року та приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року.

Попередньо очікується, що резолюцію Європарламенту можуть винести на голосування у пленарній залі в липні 2026 року.

Водночас питання вступу України до Європейського Союзу залишається предметом дискусій серед окремих держав-членів. Деякі країни наполягають на тривалішому періоді перевірки ефективності реформ.

Віцепрем’єр Тарас Качка раніше заявив, що частина партнерів пропонує більш обережний підхід до розширення Євросоюзу.

"Деякі країни хочуть переконатися, що всі реформи працюють та пропонують зачекати зі вступом України до ЄС 10–20 років. Наприклад, Німеччина говорить: це дуже важлива історія, нам потрібна довіра. Ви зробите реформи, і нам потрібен час, щоб переконатися, що система працює", — пояснив Качка.

Водночас він підкреслив, що Україна не може дозволити собі чекати десятиліттями на рішення щодо членства.

До слова, країни ЄС раніше висловили сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію.

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