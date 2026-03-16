Деякі країни хочуть почекати вступу України в ЄС 10-20 років, - Качка

Віцепрем'єр Тарас Качка розповів, що деякі країни хочуть переконатися, що всі реформи працюють та почекати зі вступом України до ЄС 10-20 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

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Подробиці

"Такі країни, як Німеччина, кажуть: це суперважлива для нас історія, нам потрібна довіра. Тому ви зробите реформи, і нам треба умовних 20 років, щоб ви "відстоялися", щоб ми переконалися, що все працює. Це не тому, що ми не хочемо вас приймати, нам просто треба довіра", - зазначив Качка.

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Приклад балканських країн

За словами віцепрем'єра, балканські країни так довго вступали до ЄС, тому що "довоєнна" методологія була побудована таким чином, що мало того, щоб зробити реформи, треба довести, що вони незворотні.

"Що ми можемо зробити? Ми згадуємо, і всі згадують, що коли Румунія і Болгарія вступали в ЄС, був створений спеціальний механізм контролю і верифікації CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", - пояснив Качка.

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За його словами, тоді Єврокомісія, попри те, що Румунія вже була членом ЄС, мала верифікувати, що Румунія все виконує, і могла своїм рішенням обмежити права Румунії, або, відповідно, Болгарії. Зараз це називається "сейфгардами".

Водночас він зауважив, що в України немає 20 років чекати, поки все "устоїться".

"Може я перебільшую про 20 років, хай 10 років – але для нас це вічність. І тому цей механізм сейфгардів і CVM – це абсолютно нормальна історія.Однак це не проговорювалося в деталях. Тому в медіа часто дуже спрощують ситуацію", - підсумував Качка.

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