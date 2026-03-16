Некоторые страны хотят подождать с вступлением Украины в ЕС 10-20 лет, - Качка

Членство Украины в ЕС: некоторые страны хотят подождать 20 лет

Вице-премьер Тарас Качка рассказал, что некоторые страны хотят убедиться в эффективности всех реформ и подождать с вступлением Украины в ЕС 10-20 лет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Подробности

"Такие страны, как Германия, говорят: это сверхважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы проведете реформы, и нам нужно условно 20 лет, чтобы вы "отстоялись", чтобы мы убедились, что все работает. Это не потому, что мы не хотим вас принимать, нам просто нужно доверие", - отметил Качка.

Пример балканских стран

По словам вице-премьера, балканские страны так долго вступали в ЕС, потому что "довоенная" методология была построена таким образом, что мало того, чтобы провести реформы, нужно доказать, что они необратимы.

"Что мы можем сделать? Мы вспоминаем, и все вспоминают, что когда Румыния и Болгария вступали в ЕС, был создан специальный механизм контроля и верификации CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", - сказал Качка.

По его словам, тогда Еврокомиссия, несмотря на то, что Румыния уже была членом ЕС, должна была проверить, что Румыния все выполняет, и могла своим решением ограничить права Румынии или, соответственно, Болгарии. Сейчас это называется "сейфгардами".

В то же время он отметил, что у Украины нет 20 лет, чтобы ждать, пока все "устоятся".

"Может, я преувеличиваю насчет 20 лет, пусть 10 лет - но для нас это вечность. И поэтому этот механизм сейфгардов и CVM - это абсолютно нормальная история. Однако это не оговаривалось в деталях. Поэтому в СМИ часто очень упрощают ситуацию", - подытожил Качка.

Топ комментарии
+6
Объясните мне смысл вступления " сейчас". Вроде как кто хотел давно уже уехали, от Португалии до Польши. Бесплатные деньги, которые получили Польша)Венгрия и тд, вроде не обещают. Самые зажиточные страны, Норвегия и Швейцария, вообще никогда не вступали туда. Британия вышла. Так зачем? Беженцев африканских делить?
показать весь комментарий
16.03.2026 09:43 Ответить
+3
іран теж ядерку хотів
показать весь комментарий
16.03.2026 09:42 Ответить
+3
ой, яка відповідальна країна мадярія, член єс.
але, до орбана нема питань, а для україни треба двадцять років?
показать весь комментарий
16.03.2026 10:02 Ответить
Якщо Україна зробить ядерку то до єс і нато приймуть одразу зі страху.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:38 Ответить
І правильно хотів. Якби встиг на нього б не напали. Зараз якщо аятолли втримаються за рік в них буде ядерка. А в нас не буде. А ми для них 'законна ціль'.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:48 Ответить
Ну от і огрібає правильно.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:51 Ответить
Огрібає лише через те що ядерки не має, як і Україна. Аятоли сидять по бункерах в горах і квір досі при владі.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:53 Ответить
для того щоб була - мізки потрібні, а як їх нема - то на базарі не купиш
показать весь комментарий
16.03.2026 09:57 Ответить
Огрібають бо хотіли і робили, а не тому, що нема.

Можу навести здоровезний список країн, які не мають ЯЗ, у сотні разів розвинутіші та багатші за Іран і ніхто їх не бомбить.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:58 Ответить
Огрібають бо в бібі є компромат на трампа з дітьми.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:03 Ответить
якраз таки і нема - у кого хватило клепки вже давно мають, а деякі "унікуми"навіть добровільно додумались відмовитись...
показать весь комментарий
16.03.2026 10:04 Ответить
якщо до того часу ще будуть і НАТО і ЄС
показать весь комментарий
16.03.2026 09:42 Ответить
Якщо Україна проведе всі реформи, які від неї вимагають, то може не прийдеться робити ядерку.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:43 Ответить
'реформи' це лише привід для всяких орбанів нам гадити. Там корупція така сама як і у нас.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:49 Ответить
Не зробить, ніколи, навіть якби дуже дуже дуже хотіли б, всеодно не дозволять.
Жодній ядерній державі непотрібно ще одного гравця на геополітичній карті світу щоб рахуватися з ним.
Прийде час ти це зрозумієш.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:22 Ответить
Беженцев африканских делить?

з надією, що у когось з них колись народиться Пушкін
показать весь комментарий
16.03.2026 09:48 Ответить
Щоб разом вирізати всіх москворотих.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:50 Ответить
Тебе оно с Америки, конечно, виднее, когда Украине вступать в ЕС. Но если бы ты жил здесь, то знал бы, почему Евроймайдан так назывался и что удержать Украину от вступления в ЕС - это и была одна из главных целей Кремля. Вступать туда нужно хотя бы поэтому, чтобы даже ментально руZZкие твари начали менять свое восприятие Украины. Но помимо прочего, это откроет огромные рынки ЕС для украинского бизнеса, вместе с этим обеспечит юридическую защиту по законам ЕС, возможность работать и избегать двойного налогообложения, уберет таможенные барьеры и облегчит множество процедур для украинцев, которые захотят перезжать из страны в страну в поисках лучшего места для жизни.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:50 Ответить
"Деякі"- це мабуть ЄС у майже повному складі.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:47 Ответить
От тільки ЗЄ не робить того, що треба зробити для вступу в ЄС. Тупо саботує реформи.

Тому Качка з своєю брехнею може йти лісом.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:50 Ответить
Я напевне занадто довго жив в Європі щоб сподіватись на швидкий вступ України до ЄС. Найбільша проблема корупція. Народ який дозволяє чиновникам розкрадати бюджет країни є негідним в очах європейців. Як би добре не ставились до окремих людей до держави з високим рівнем корупції ставляться з недовірою.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:52 Ответить
Європейці це куколди і не їм Українців судити після берлусконі, шредерів та інших орбанів.
показать весь комментарий
16.03.2026 09:55 Ответить
А їм і не треба судити.
Достатньо перестати давати гроші.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:00 Ответить
І отримати у себе Українську і кацапську армії разом 😁
показать весь комментарий
16.03.2026 10:04 Ответить
І забути про Україну та невдясних невдах назавжди.

А для закріплення ефекту, щоб не отримати "українську армію" винести залишки промисловості і вбомбитт у кам'яну добу, як Іран.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:10 Ответить
Єс немічний и може бомбити хіба свою дупу африканськими біженцями 😁
показать весь комментарий
16.03.2026 10:12 Ответить
Країни ЄС разом мають значний парк бойової авіації, що налічує понад 1000-1500 ******** винищувачів, причому основну кількість складають літаки типу Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Saab Gripen, а також американські F-16 та F-35. Загалом НАТО, куди входить більшість членів ЄС, володіє понад 3300 бойовими літаками.

І летіти на інший кінець Світу їм не треба. Трьома тисячами літаків з України можна зробити місячний пейзаж за місяць.

Не голосраким жлобам, що живуть і воюють за чужий рахунок, розповідати про немічність.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:18 Ответить
Тобто ядерку в України безкоштовно вкрали.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:20 Ответить
Тобто, ідіоти її просрали самі, а через 30 років згадали, що щось не так і не там.

Забудь. Не у стані утриманки бикувати.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:23 Ответить
В Греції немає високого рівня корупції? В Болгарії теж немає? І в Румунії? Про рівень корупції і розкрадань в Угорщині стане відомо дуже скоро, якщо Мадяр переможе на виборах і таки захоче назавжди поховати Орбана та Сіярто з їхньою Фідес. А все це 'дуже поважні' члени ЄС!
показать весь комментарий
16.03.2026 10:16 Ответить
Корупція і тіньова економіка є всюди. Питання лише в масштабах. У нас вони значно перевищують європейські. У нас, наприклад, тіньова економіка в галузях які в ЄС прозорі, а в ЄС це торгівля людьми (проституція), наркотрафік та торгівля зброєю. Такого що легальне підприемство працювало наполовину в тіні немає. Якщо в ЄС тіньова економіка в середньому 5%, то у нас вона щонайменше 40% і велика кількість людей не просто причетна, а приймає активну участь і їх виживання напряму залежить саме від тіньової економіки.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:23 Ответить
Йшов "лише" 13-ий рік після Євромайдану...
показать весь комментарий
16.03.2026 10:09 Ответить
А критерии до сих пор не выполнили
показать весь комментарий
16.03.2026 10:22 Ответить
А коли приймали Чехію, Словаччину, Польщу, Угорщину та Румунією хіба чекали 20 років? До того ж в тій же Німеччині стверджують, що не пізніше, ніж за три роки, почнеться по суті третя світова війна, коли кожен штик, кожен автомат, кожен союзник, кожен член того чи іншого блоку буде на вагу золота!
показать весь комментарий
16.03.2026 10:10 Ответить
Для вступу є конкретні критерії та завдання, які Україна не виконує.

Хотіти мало. Треба робити.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:20 Ответить
Тому що сам "вступ в ЄС" - це один великий розводняк від європейських бюрократів з метою змусити Україну робити як їм вигідно в обмін на обіцянки і "перспективи".
показать весь комментарий
16.03.2026 10:23 Ответить
Деякі країни хочуть дочекатись прильоту російських іскандерів
показать весь комментарий
16.03.2026 10:35 Ответить
 
 