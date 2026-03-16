Некоторые страны хотят подождать с вступлением Украины в ЕС 10-20 лет, - Качка

Вице-премьер Тарас Качка рассказал, что некоторые страны хотят убедиться в эффективности всех реформ и подождать с вступлением Украины в ЕС 10-20 лет.

"Такие страны, как Германия, говорят: это сверхважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы проведете реформы, и нам нужно условно 20 лет, чтобы вы "отстоялись", чтобы мы убедились, что все работает. Это не потому, что мы не хотим вас принимать, нам просто нужно доверие", - отметил Качка.

Пример балканских стран

По словам вице-премьера, балканские страны так долго вступали в ЕС, потому что "довоенная" методология была построена таким образом, что мало того, чтобы провести реформы, нужно доказать, что они необратимы.

"Что мы можем сделать? Мы вспоминаем, и все вспоминают, что когда Румыния и Болгария вступали в ЕС, был создан специальный механизм контроля и верификации CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", - сказал Качка.

По его словам, тогда Еврокомиссия, несмотря на то, что Румыния уже была членом ЕС, должна была проверить, что Румыния все выполняет, и могла своим решением ограничить права Румынии или, соответственно, Болгарии. Сейчас это называется "сейфгардами".

В то же время он отметил, что у Украины нет 20 лет, чтобы ждать, пока все "устоятся".

"Может, я преувеличиваю насчет 20 лет, пусть 10 лет - но для нас это вечность. И поэтому этот механизм сейфгардов и CVM - это абсолютно нормальная история. Однако это не оговаривалось в деталях. Поэтому в СМИ часто очень упрощают ситуацию", - подытожил Качка.

