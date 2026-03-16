Некоторые страны хотят подождать с вступлением Украины в ЕС 10-20 лет, - Качка
Вице-премьер Тарас Качка рассказал, что некоторые страны хотят убедиться в эффективности всех реформ и подождать с вступлением Украины в ЕС 10-20 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
Подробности
"Такие страны, как Германия, говорят: это сверхважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы проведете реформы, и нам нужно условно 20 лет, чтобы вы "отстоялись", чтобы мы убедились, что все работает. Это не потому, что мы не хотим вас принимать, нам просто нужно доверие", - отметил Качка.
Пример балканских стран
По словам вице-премьера, балканские страны так долго вступали в ЕС, потому что "довоенная" методология была построена таким образом, что мало того, чтобы провести реформы, нужно доказать, что они необратимы.
"Что мы можем сделать? Мы вспоминаем, и все вспоминают, что когда Румыния и Болгария вступали в ЕС, был создан специальный механизм контроля и верификации CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", - сказал Качка.
По его словам, тогда Еврокомиссия, несмотря на то, что Румыния уже была членом ЕС, должна была проверить, что Румыния все выполняет, и могла своим решением ограничить права Румынии или, соответственно, Болгарии. Сейчас это называется "сейфгардами".
В то же время он отметил, что у Украины нет 20 лет, чтобы ждать, пока все "устоятся".
"Может, я преувеличиваю насчет 20 лет, пусть 10 лет - но для нас это вечность. И поэтому этот механизм сейфгардов и CVM - это абсолютно нормальная история. Однако это не оговаривалось в деталях. Поэтому в СМИ часто очень упрощают ситуацию", - подытожил Качка.
Можу навести здоровезний список країн, які не мають ЯЗ, у сотні разів розвинутіші та багатші за Іран і ніхто їх не бомбить.
Жодній ядерній державі непотрібно ще одного гравця на геополітичній карті світу щоб рахуватися з ним.
Прийде час ти це зрозумієш.
з надією, що у когось з них колись народиться Пушкін
Тому Качка з своєю брехнею може йти лісом.
Достатньо перестати давати гроші.
А для закріплення ефекту, щоб не отримати "українську армію" винести залишки промисловості і вбомбитт у кам'яну добу, як Іран.
І летіти на інший кінець Світу їм не треба. Трьома тисячами літаків з України можна зробити місячний пейзаж за місяць.
Не голосраким жлобам, що живуть і воюють за чужий рахунок, розповідати про немічність.
Забудь. Не у стані утриманки бикувати.
але, до орбана нема питань, а для україни треба двадцять років?
Хотіти мало. Треба робити.