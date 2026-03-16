Украина никогда не требовала вступления в ЕС "авансом". Соглашение возможно в 2027 году, - вице-премьер Качка

Украина никогда не требовала принятия в Европейский Союз без соблюдения всех установленных условий. Киев стремится не к символическому присоединению, а к полноправному членству в ЕС.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ.

О вступлении "авансом" речи нет

По его словам, Украина не поддерживает идею вступления в ЕС "авансом" или без выполнения необходимых критериев.

Украина никогда не выступала за вступление в Европейский Союз "авансом". Или без выполнения всех необходимых требований. Это не имеет смысла", - отметил Качка.

Он сказал, что формальное членство без выполнения условий не дало бы стране реальных преимуществ.

"Нам нет смысла вступать, если мы не выполняем все необходимые шаги. Потому что мы не сможем полноценно пользоваться финансовыми инструментами ЕС, мы будем изолированы. То есть номинально можно считаться государством-членом, но что это дает? Ничего - ни гражданам, ни бизнесу", - подчеркнул вице-премьер.

Сроки

Качка предположил, что соглашение о вступлении Украины в ЕС теоретически можно подписать еще до полного выполнения всех требований.

По его словам, такой шаг возможен ориентировочно в 2027 году.

В 2027 году мы можем подписать соглашение. Подписанное соглашение еще не вступит в силу, это произойдет после 27 ратификаций странами-членами ЕС", - пояснил он.

В то же время процесс ратификации может длиться довольно долго. Украина рассчитывает, что он будет максимально быстрым.

"Но, тем не менее, мы подписываем соглашение и продолжаем выполнять то, что еще не выполнили до конца", - подчеркнул Качка.

Условия

Отвечая на вопрос, какой процент требований необходимо выполнить для подписания соглашения о вступлении в ЕС, вице-премьер отметил, что ключевым фактором является прогресс в сфере верховенства права.

"Если мы достигнем большого прогресса в области верховенства права, остальные требования будут носить более технический характер", - объяснил Качка.

