Украина никогда не требовала вступления в ЕС "авансом". Соглашение возможно в 2027 году, - вице-премьер Качка

Качка, Тарас

Украина никогда не требовала принятия в Европейский Союз без соблюдения всех установленных условий. Киев стремится не к символическому присоединению, а к полноправному членству в ЕС.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ.

О вступлении "авансом" речи нет

По его словам, Украина не поддерживает идею вступления в ЕС "авансом" или без выполнения необходимых критериев.

Украина никогда не выступала за вступление в Европейский Союз "авансом". Или без выполнения всех необходимых требований. Это не имеет смысла", - отметил Качка.

Он сказал, что формальное членство без выполнения условий не дало бы стране реальных преимуществ.

"Нам нет смысла вступать, если мы не выполняем все необходимые шаги. Потому что мы не сможем полноценно пользоваться финансовыми инструментами ЕС, мы будем изолированы. То есть номинально можно считаться государством-членом, но что это дает? Ничего - ни гражданам, ни бизнесу", - подчеркнул вице-премьер.

Сроки

Качка предположил, что соглашение о вступлении Украины в ЕС теоретически можно подписать еще до полного выполнения всех требований.

По его словам, такой шаг возможен ориентировочно в 2027 году.

В 2027 году мы можем подписать соглашение. Подписанное соглашение еще не вступит в силу, это произойдет после 27 ратификаций странами-членами ЕС", - пояснил он.

В то же время процесс ратификации может длиться довольно долго. Украина рассчитывает, что он будет максимально быстрым.

"Но, тем не менее, мы подписываем соглашение и продолжаем выполнять то, что еще не выполнили до конца", - подчеркнул Качка.

Условия

Отвечая на вопрос, какой процент требований необходимо выполнить для подписания соглашения о вступлении в ЕС, вице-премьер отметил, что ключевым фактором является прогресс в сфере верховенства права.

"Если мы достигнем большого прогресса в области верховенства права, остальные требования будут носить более технический характер", - объяснил Качка.

Понятно, т.е это ЕС почему-то не хочет брать Украину в свой состав, а не Украина не может выполнить критерии ЕС. Ну да, ну да, так и есть.
16.03.2026 09:49 Ответить
Бреше
16.03.2026 09:25 Ответить
Вступили, тільки не в ЄС, а лайно
16.03.2026 09:43 Ответить
Брехло---трепло!
16.03.2026 09:15 Ответить
Як завжди! Брехня - єдине що робить зє і його посіпаки вже 20 років.
А що ви чекали від "молодих регіонів"?
16.03.2026 10:02 Ответить
Не казати всіюї правди - не зовсім брехня. 😊 А правда в тому, що із Зєлєнскім Україна у ЄС не вступить. От власне цього Кччка і не каже. Томц, якщо за дужки винести президентство Зєлєнского, то ми справді можемо вступити у ЄС у 2027 року і справді українці хочуть не символічного, а справжнього членства.
16.03.2026 10:06 Ответить
Так-так, можлива у 2027 році, а тоді скажуть що не раніше 2028 і так далі. Ну і ще грошей на війну дадуть (в кредит).
16.03.2026 09:25 Ответить
А з НАТО що там?Вже всі забули і забили?-30 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на пришвидшений вступ до НАТО
16.03.2026 09:26 Ответить
Але раніше,в травні 2019 той-же зєленський,на посаді "президент" видмовився відвідати саміт НАТО,де планувалося обговореня статусу України,як "союзника поза НАТО"!
Відмовився від НАТО.
16.03.2026 09:59 Ответить
Можлива у 2027, а ні то в 2028, а якщо ні , то в 2029, в там ще 2030 і так далі
16.03.2026 09:29 Ответить
Чому стало так багато брехні? Коли брешуть відчайдушно і без зупинку?
16.03.2026 09:33 Ответить
За 7 років президентства помітили?!
Нарешті!
16.03.2026 09:54 Ответить
Я щось не розумію, навіщо поспішати в ЄС, який має кучу проблем та ще не відомо, чи залишиться ця організація, з п'ятою колоною чи ні
16.03.2026 09:40 Ответить
Хто впустить до цивілізації державу, де немає судової системи, правоохоронних органів, поділу влади і боротьби з корупцією?
16.03.2026 09:47 Ответить
Цікавий приклад коли гасла протилежні діям.
