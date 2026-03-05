РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10814 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 531 43

Страны ЕС отвергли идею "вступления авансом" для Украины, - Politico

україна,єс

Большинство стран Европейского Союза не поддержали идею предоставления Украине так называемого "вступления авансом" или "обратного" членства в рамках текущих мирных переговоров, опасаясь, что такая реформа подорвет доверие к процессу вступления.

Об этом пишут Politico и Euronews со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В частности, надежды Украины на ускорение процесса вступления в ЕС были разрушены во время ужина в Брюсселе, где послы ЕС сообщили президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что страны-члены не поддержат спорное предложение Комиссии о "обратном расширении".

Это сопротивление фактически закрывает модель "сначала членство, потом интеграция", которую исполнительная власть продвигала, стремясь присоединить Украину к 2027 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия подтвердила готовность Украины к переговорам по шести кластерам

Еще до этого "несколько ключевых столиц", которые не называются, скоординировали достаточно жесткую позицию по этому вопросу.

  • Согласно "обратной" модели, Украина стала бы формальным членом ЕС, но без доступа к большинству преимуществ — таким как право голоса, Общая сельскохозяйственная политика (CAP) и региональные фонды "совместимости".

Что говорят дипломаты ЕС?

Один из присутствовавших на встрече дипломатов описал атмосферу ужина как "нормальную", но также отметил, что сигнал от столиц стран-членов был однозначным.

"Это уже решенный вопрос, идея с обратным расширением уже никуда не движется", – прокомментировал другой европейский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС есть возможность не ошибиться с членством Украины так, как они ошиблись с НАТО, - Зеленский

Еще четверо дипломатов уверенно отвергли мнение о том, что идея с "обратным расширением" могла бы быть жизнеспособной в отношении Украины или любой другой из стран-кандидатов.

"Они (в Еврокомиссии) создали напрасные надежды. А теперь нужно это исправить и сказать, что эта идея с обратным расширением была изначально мертва", - комментирует один из собеседников.

"Мы хотим "закрепить" будущее Украины в ЕС... но не можем отступить от наших процедур и от системы прогресса, основанной на заслугах. Суть в том, что нужно найти реалистичный путь вперед", - добавил другой дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочу услышать от ЕС дату вступления Украины в блок, - Зеленский

Автор: 

членство в ЕС (620) Евросоюз (2860)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
НЕ примут Украину в ЕС при Зеленском . Это ясно как божий день . Да и Зеленскому оно нахрена надо ? Там надо с коррупцией бороться и по закону жить.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:01 Ответить
+8
Закон - так Закон...
Тут навіть нічого промовити!
Це у нас можна навіть Конституцію на паузу поставити, якщо є бажання у лідера...
показать весь комментарий
05.03.2026 19:01 Ответить
+5
Нас туда ніколи не приймуть, хоч буде Зеленський чи не буде
показать весь комментарий
05.03.2026 19:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закон - так Закон...
Тут навіть нічого промовити!
Це у нас можна навіть Конституцію на паузу поставити, якщо є бажання у лідера...
показать весь комментарий
05.03.2026 19:01 Ответить
Він цього не казав, але по суті правда.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:20 Ответить
шукаю, де казав!
Але може хтось із Цензорят раніше встигне надати посилання !
показать весь комментарий
05.03.2026 19:29 Ответить
НЕ примут Украину в ЕС при Зеленском . Это ясно как божий день . Да и Зеленскому оно нахрена надо ? Там надо с коррупцией бороться и по закону жить.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:01 Ответить
Не приймуть 100 відсотків!
https://www.youtube.com/watch?v=oljyjzJRnr0
показать весь комментарий
05.03.2026 19:03 Ответить
Повірте, справа не в корупції.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:09 Ответить
Яу і не в прізвищі Зеленський.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:15 Ответить
при кому приймуть ? щоб знати за кого хрестик ставити .
показать весь комментарий
05.03.2026 19:11 Ответить
Нас туда ніколи не приймуть, хоч буде Зеленський чи не буде
показать весь комментарий
05.03.2026 19:28 Ответить
чекаємо на потужний гундосик від криворагульного чувирла.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:02 Ответить
Хотіли авансом пролізти, але ЕС начеку
показать весь комментарий
05.03.2026 19:05 Ответить
Авансом?
Щоб гарант потім по факту сказав сакраментальну фразу свого наставника:
- Все кому я должен, я продаю!

В ЄС і НАТО не при цієї владі!
показать весь комментарий
05.03.2026 19:06 Ответить
...прощаю!
показать весь комментарий
05.03.2026 19:07 Ответить
Кому потрібна воююча країна , яких простих громадян кидають в буси і везуть на смерть? Навіть в Ірані такого немає! Додати тотальну корупцію гірше ніж в Африці і все.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:06 Ответить
звісно немає ! в Ірані просто вішають на будівельних кранах і розстрілюють з кулемета на вулиці , така гарна країна !
показать весь комментарий
05.03.2026 19:14 Ответить
А чого ж вони кордони не закрили? От тупі! А так би повтікали з їхнього халіфату! Зелений бовдур швидко докумекав, що якщо не закрити кордони то з його країни вмрій всі повтікають
показать весь комментарий
05.03.2026 19:20 Ответить
настане час закриють кордони . тільки виникає питання, як давати в руки зброю тим кого ти вчора розстрілював з кулемета коли в них не було зброї ? з України люди тікають з 1991 року . тоді заважали тікати закони Європи , а зараз власні .
показать весь комментарий
05.03.2026 19:27 Ответить
Зыбыл еще добавить что иженщин забивают до смерти камнями за лтказ носить покрывала на лице.Прямо краина мрий
показать весь комментарий
05.03.2026 19:21 Ответить
Це лапотний бот. Ясно, що про каліч-штурми і корупцію в своїй рашці тут ніхто з них кукарікати не буде.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:23 Ответить
Дивні ці європейці, одразу видно, що вони не дивляться телемарафон, де підібрані жОПою компетентні експерти щоденно переконливо доводять, що без України Європу найближчим часом очікує неминучий кінець! І взагалі, якщо поводитимуть себе неправильно - будуть мати справи з ЗСУ!
показать весь комментарий
05.03.2026 19:07 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 19:07 Ответить
При меншій корупції ніхто в ЄС нас не хотів бачити - а зараз й поготів
показать весь комментарий
05.03.2026 19:08 Ответить
Таке враження що хтось свого часу силоi вбив у порожні черепні коропки Ющенка, Порошенка і зараз Зеленському завдання обов'язково вступить до ЕС.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:09 Ответить
мразєнський тільки патякає і жодних реформ , лише скорочення
показать весь комментарий
05.03.2026 19:14 Ответить
Попередники й винні! Янукович ледве не вступив - і погорів на тому. Ви, мабуть коропці їли тим часом? Бідний Зеленський! Віддуватися і здуватися приходиться😬
показать весь комментарий
05.03.2026 19:25 Ответить
Ну так це відразу було зрозуміло, що ніяких преференцій чи особливого статусу для України не буде. Тому що всі інші відразу захочуть бути такими хитродупими.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:11 Ответить
А такі як орбан та фіцо сповідують цінності ЄС і це норма??
показать весь комментарий
05.03.2026 19:12 Ответить
Не норма!
показать весь комментарий
05.03.2026 19:26 Ответить
Логічно і очікувано. Та й європа вже визначилася для чого їм потрібна Україна.
От тільки до тупих овець в Україні ніяк не дійде😒
показать весь комментарий
05.03.2026 19:13 Ответить
Это уже всем или я думаю большинству ясно для чего, для стального дикобраза или буфера ,оазделяющего рашу и Европу .Но альтернатива если ты не понимаешь то я разьясню еще хуже это стать стальным пикой в руках раши ,которой она эту самую Европу разнесет к чертям.В конечном итоге и так и этак воевать придеться но первый вариант не такой плохой в моральном и других планах и не такой кровавый
показать весь комментарий
05.03.2026 19:27 Ответить
Так в тому в справа, що ви потрібна Україна як складова частина. Але порушувати регламент і створювати прецедент вони не будуть.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:29 Ответить
Тут нам на заваді у першу чергу стала брехня зеленої влади. У західному світі не прийнято довіряти людям, які хоч раз збрехали. А у нас суцільна брехня назовні і всередині кожного дня. Ми не вступимо в ЄС з цією владою (перефарбованих ригоаналів).
показать весь комментарий
05.03.2026 19:13 Ответить
Якось странно виглядае отказ, на тлі "боротьби" з корупціею((
показать весь комментарий
05.03.2026 19:16 Ответить
7 (сімь!) років царювання зеленського - це проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь:

- Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
- Курс та Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
- Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.

Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:16 Ответить
Там же не геть йо" нуті- допустити квартал95 до прийняття рішень в ЄС.
Там своїх довбо" бів вистачає.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:19 Ответить
Та кому ми там треба з голою сракою
показать весь комментарий
05.03.2026 19:23 Ответить
Вічна війна, вічний пересидент і туманне майбутнє ціна виборів в 19му
показать весь комментарий
05.03.2026 19:32 Ответить
Война всегда вечная поверь и при любом другом президенте ничего бы не изменилось и война бы не кончилась .Раша всю свою историю только и делает что воюет со своими соседями , а последние 30 лет у нее новая война каждые 3-5 лет
показать весь комментарий
05.03.2026 19:40 Ответить
В кредит Зелі вже нічого не роблять.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:41 Ответить
Вони розуміють що заради ЄС екзальтовані українці пожертвували всім?
показать весь комментарий
05.03.2026 19:46 Ответить
Це прямий натяк обкуреному ішаку. Доки це чмо буде корчити із себе "президента", доти не буде жодних шансів нінащо. Ішак - ярмо, баласт на шиї країни, якого треба терміново позбуватись.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:49 Ответить
Все логічно. У дикобраза і щита Європи інша місія, яка не передбачає вступ.

А якщо дикобраз почне щось підозрювати - завжди є обхідний маневр "підтримуємо на шляху, потрібні реформи, членство є незворотнім".
показать весь комментарий
05.03.2026 20:04 Ответить
 
 