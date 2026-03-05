Страны ЕС отвергли идею "вступления авансом" для Украины, - Politico

Большинство стран Европейского Союза не поддержали идею предоставления Украине так называемого "вступления авансом" или "обратного" членства в рамках текущих мирных переговоров, опасаясь, что такая реформа подорвет доверие к процессу вступления.

Об этом пишут Politico и Euronews со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В частности, надежды Украины на ускорение процесса вступления в ЕС были разрушены во время ужина в Брюсселе, где послы ЕС сообщили президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что страны-члены не поддержат спорное предложение Комиссии о "обратном расширении".

Это сопротивление фактически закрывает модель "сначала членство, потом интеграция", которую исполнительная власть продвигала, стремясь присоединить Украину к 2027 году.

Еще до этого "несколько ключевых столиц", которые не называются, скоординировали достаточно жесткую позицию по этому вопросу.

Согласно "обратной" модели, Украина стала бы формальным членом ЕС, но без доступа к большинству преимуществ — таким как право голоса, Общая сельскохозяйственная политика (CAP) и региональные фонды "совместимости".

Что говорят дипломаты ЕС?

Один из присутствовавших на встрече дипломатов описал атмосферу ужина как "нормальную", но также отметил, что сигнал от столиц стран-членов был однозначным.

"Это уже решенный вопрос, идея с обратным расширением уже никуда не движется", – прокомментировал другой европейский дипломат.

Еще четверо дипломатов уверенно отвергли мнение о том, что идея с "обратным расширением" могла бы быть жизнеспособной в отношении Украины или любой другой из стран-кандидатов.

"Они (в Еврокомиссии) создали напрасные надежды. А теперь нужно это исправить и сказать, что эта идея с обратным расширением была изначально мертва", - комментирует один из собеседников.

"Мы хотим "закрепить" будущее Украины в ЕС... но не можем отступить от наших процедур и от системы прогресса, основанной на заслугах. Суть в том, что нужно найти реалистичный путь вперед", - добавил другой дипломат.

