Страны ЕС отвергли идею "вступления авансом" для Украины, - Politico
Большинство стран Европейского Союза не поддержали идею предоставления Украине так называемого "вступления авансом" или "обратного" членства в рамках текущих мирных переговоров, опасаясь, что такая реформа подорвет доверие к процессу вступления.
Об этом пишут Politico и Euronews со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, надежды Украины на ускорение процесса вступления в ЕС были разрушены во время ужина в Брюсселе, где послы ЕС сообщили президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что страны-члены не поддержат спорное предложение Комиссии о "обратном расширении".
Это сопротивление фактически закрывает модель "сначала членство, потом интеграция", которую исполнительная власть продвигала, стремясь присоединить Украину к 2027 году.
Еще до этого "несколько ключевых столиц", которые не называются, скоординировали достаточно жесткую позицию по этому вопросу.
- Согласно "обратной" модели, Украина стала бы формальным членом ЕС, но без доступа к большинству преимуществ — таким как право голоса, Общая сельскохозяйственная политика (CAP) и региональные фонды "совместимости".
Что говорят дипломаты ЕС?
Один из присутствовавших на встрече дипломатов описал атмосферу ужина как "нормальную", но также отметил, что сигнал от столиц стран-членов был однозначным.
"Это уже решенный вопрос, идея с обратным расширением уже никуда не движется", – прокомментировал другой европейский дипломат.
Еще четверо дипломатов уверенно отвергли мнение о том, что идея с "обратным расширением" могла бы быть жизнеспособной в отношении Украины или любой другой из стран-кандидатов.
"Они (в Еврокомиссии) создали напрасные надежды. А теперь нужно это исправить и сказать, что эта идея с обратным расширением была изначально мертва", - комментирует один из собеседников.
"Мы хотим "закрепить" будущее Украины в ЕС... но не можем отступить от наших процедур и от системы прогресса, основанной на заслугах. Суть в том, что нужно найти реалистичный путь вперед", - добавил другой дипломат.
Тут навіть нічого промовити!
Це у нас можна навіть Конституцію на паузу поставити, якщо є бажання у лідера...
Але може хтось із Цензорят раніше встигне надати посилання !
https://www.youtube.com/watch?v=oljyjzJRnr0
Щоб гарант потім по факту сказав сакраментальну фразу свого наставника:
- Все кому я должен, я продаю!
В ЄС і НАТО не при цієї владі!
От тільки до тупих овець в Україні ніяк не дійде😒
- Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
- Курс та Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
- Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
Там своїх довбо" бів вистачає.
А якщо дикобраз почне щось підозрювати - завжди є обхідний маневр "підтримуємо на шляху, потрібні реформи, членство є незворотнім".