Країни ЄС відкинули ідею "вступу авансом" для України, - Politico
Більшість країн Європейського Союзу не підтримали ідею надання Україні так званого "вступу авансом" або "зворотного" членства в рамках поточних мирних переговорів, побоюючись, що така реформа підірве довіру до процесу вступу.
Про це пишуть Politico та Euronews із посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, надії України на прискорення процесу вступу до ЄС були зруйновані під час вечері в Брюсселі, де посли ЄС повідомили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що країни-члени не підтримають суперечливу пропозицію Комісії щодо "зворотного розширення".
Цей опір фактично закриває модель "спочатку членство, потім інтеграція", яку виконавча влада просувала, прагнучи долучити Україну до 2027 року.
Ще перед тим "декілька ключових столиць", які не називають, скоординували досить жорстку позицію з цього питання.
- Згідно зі "зворотною" моделлю, Україна стала б формальним членом ЄС, але без доступу до більшості переваг — таких як право голосу, Спільна сільськогосподарська політика (CAP) та регіональні фонди"сумісності".
Що кажуть дипломати ЄС?
Один з присутніх на зустрічі дипломатів описав атмосферу вечері як "нормальну", але й зазначив, що сигнал від столиць країн-членів був однозначним.
"Це вже вирішене питання, ідея зі зворотнім розширенням вже нікуди не рухається", – прокоментував інший європейський дипломат.
Ще четверо дипломатів впевнено відкинули думку про те, що ідея зі "зворотнім розширенням" могла б бути життєздатною щодо України чи будь-кого іншого з країн-кандидатів.
"Вони (у Єврокомісії) створили марні надії. А тепер слід це виправити й сказати, що ця ідея зі зворотнім розширенням була від початку мертва", - коментує один зі співрозмовників.
"Ми хочемо "закріпити" майбутнє України у ЄС…але не можемо відступитися від наших процедур і від системи прогресу, що грунтується на заслугах. Суть у тому, що потрібно знайти реалістичний шлях уперед", - додав інший дипломат.
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Вибори 2019 показали на срез нашего общества.За время независимости ещё никому не удалось узурпирорвать власть.И это потому,что Украина стала суверенным государством с наследием от комуняк.Зеле спасибо сказать, выше моих сил и моего сознания.Это расцениваю как обманывать самого себя.С 19по 22 он стремился к авторитарному упправлению государством руками парламента.Всё делал.чтобы опозиции то ли не было.то ли чтоб она была как можно слабее через покорный парламент.Для этого многие государственные институты уничтожались или меняли своё лицо под власть зелёных с обязательным выполнением хотелок Зеленского.
И заверяю Вас,если сохранится суверенность Украины,то никому не удастся узурпировать власть.Тем более после двух Майданов (2004-2005 и 2013-2014) благодаря которым начала формироваться нация и нападению рф на Украину.
А большинство выбрало Зеленского демократическим путём.Это 73% и те кто не пришёл на выборы или не голосовал или повреждал умышлено бюллетень.Но было и не мало, которые свой голос не отдавали в его пользу
.А то,что Зеленский практически перёшёл на авторитарное управление,сломав государственные институты и нарушил Конституцию,то это означает,что мы сейчас живём в ином государстве.Поэтому демократии у нас на сегодня нет. А за это пусть отвечают те,кто привёл его к власти.Выше их перечислил.
Определения полудемократии просто не существует.Это вами выдуманое определение.
Мне никак не в силу взять ответственность за выбор большинства и мне никогда такое в голову не прийдёт.С рождением первого ребёнка (1973) я стал ответственным за свои поступки.наверно из-за этого обо мне молва как о хорошем специалисте и уважение в различных слоях общества
.Во мне появилась нотка негодования из-за вашего заключения"авторитарное правлениемы подарили ему мы все,когда аплодировали ему за антиконституционный разгон парламента......."В тот момент сказал,что это прямой путь для вооружённого вторжения рф на нашу территорию.И сравнил его с Харьковскими соглашениями которые проложили путь к зазвату Крыма.Ваше утверждение аплодировать преступлению зто цинизм и извращение.Неужели вокруг вас все такие? Не поверю.
А голосовать надо в первую очередь за себя,свой дом,которая является Украина.Но наследие от комуняк трудно излечимо,которые к распаду союза они создали устойчивое образование "советский народ".А в Зеленском это видно не вооружёным глазом,правда без будь какой-то идеологии.На первом месте свой карман и находится как можно дольше при власти.Поэтому на моё видение эта власть,намного худше остальных.Даже бандюки и беспредельщики регионалы были примитивнее,но не настолько коррумпированы.
А то что сейчас война в Украине и разгул коррупции,особенно политической,ожиданностью не является.