Країни ЄС відкинули ідею "вступу авансом" для України, - Politico

Більшість країн Європейського Союзу не підтримали ідею надання Україні так званого "вступу авансом" або "зворотного" членства в рамках поточних мирних переговорів, побоюючись, що така реформа підірве довіру до процесу вступу.

Про це пишуть Politico та Euronews із посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, надії України на прискорення процесу вступу до ЄС були зруйновані під час вечері в Брюсселі, де посли ЄС повідомили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що країни-члени не підтримають суперечливу пропозицію Комісії щодо "зворотного розширення".

Цей опір фактично закриває модель "спочатку членство, потім інтеграція", яку виконавча влада просувала, прагнучи долучити Україну до 2027 року.

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Ще перед тим "декілька ключових столиць", які не називають, скоординували досить жорстку позицію з цього питання.

Згідно зі "зворотною" моделлю, Україна стала б формальним членом ЄС, але без доступу до більшості переваг — таких як право голосу, Спільна сільськогосподарська політика (CAP) та регіональні фонди"сумісності".

Що кажуть дипломати ЄС?

Один з присутніх на зустрічі дипломатів описав атмосферу вечері як "нормальну", але й зазначив, що сигнал від столиць країн-членів був однозначним.

"Це вже вирішене питання, ідея зі зворотнім розширенням вже нікуди не рухається", – прокоментував інший європейський дипломат.

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Ще четверо дипломатів впевнено відкинули думку про те, що ідея зі "зворотнім розширенням" могла б бути життєздатною щодо України чи будь-кого іншого з країн-кандидатів.

"Вони (у Єврокомісії) створили марні надії. А тепер слід це виправити й сказати, що ця ідея зі зворотнім розширенням була від початку мертва", - коментує один зі співрозмовників.

"Ми хочемо "закріпити" майбутнє України у ЄС…але не можемо відступитися від наших процедур і від системи прогресу, що грунтується на заслугах. Суть у тому, що потрібно знайти реалістичний шлях уперед", - додав інший дипломат.

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