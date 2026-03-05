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Новини Членство України в ЄС
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Країни ЄС відкинули ідею "вступу авансом" для України, - Politico

україна,єс

Більшість країн Європейського Союзу не підтримали ідею надання Україні так званого "вступу авансом" або "зворотного" членства в рамках поточних мирних переговорів, побоюючись, що така реформа підірве довіру до процесу вступу.

Про це пишуть Politico та Euronews із посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, надії України на прискорення процесу вступу до ЄС були зруйновані під час вечері в Брюсселі, де посли ЄС повідомили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що країни-члени не підтримають суперечливу пропозицію Комісії щодо "зворотного розширення".

Цей опір фактично закриває модель "спочатку членство, потім інтеграція", яку виконавча влада просувала, прагнучи долучити Україну до 2027 року.

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Ще перед тим "декілька ключових столиць", які не називають, скоординували досить жорстку позицію з цього питання.

  • Згідно зі "зворотною" моделлю, Україна стала б формальним членом ЄС, але без доступу до більшості переваг — таких як право голосу, Спільна сільськогосподарська політика (CAP) та регіональні фонди"сумісності".

Що кажуть дипломати ЄС?

Один з присутніх на зустрічі дипломатів описав атмосферу вечері як "нормальну", але й зазначив, що сигнал від столиць країн-членів був однозначним.

"Це вже вирішене питання, ідея зі зворотнім розширенням вже нікуди не рухається", – прокоментував інший європейський дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС є можливість не помилитися із членством України так, як вони помилились з НАТО, - Зеленський

Ще четверо дипломатів впевнено відкинули думку про те, що ідея зі "зворотнім розширенням" могла б бути життєздатною щодо України чи будь-кого іншого з країн-кандидатів.

"Вони (у Єврокомісії) створили марні надії. А тепер слід це виправити й сказати, що ця ідея зі зворотнім розширенням була від початку мертва", - коментує один зі співрозмовників.

"Ми хочемо "закріпити" майбутнє України у ЄС…але не можемо відступитися від наших процедур і від системи прогресу, що грунтується на заслугах. Суть у тому, що потрібно знайти реалістичний шлях уперед", - додав інший дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочу почути від ЄС дату вступу України до блоку, - Зеленський

Автор: 

членство в ЄС (1516) Євросоюз (15223)
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Топ коментарі
+19
НЕ примут Украину в ЕС при Зеленском . Это ясно как божий день . Да и Зеленскому оно нахрена надо ? Там надо с коррупцией бороться и по закону жить.
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05.03.2026 19:01 Відповісти
+17
Закон - так Закон...
Тут навіть нічого промовити!
Це у нас можна навіть Конституцію на паузу поставити, якщо є бажання у лідера...
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05.03.2026 19:01 Відповісти
+13
Повірте, справа не в корупції.
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05.03.2026 19:09 Відповісти
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какая европа, мы не научились не то что мусор сортировать, мы не научились его выкидывать в мусорные баки))) сделайте сначала европу у себя дома, потом на своей улице, потом в своем городе, потом в своей стране и потом будем проситься в ЕС. вы посмотрите кго мы навыбирали во власть, а власть это отражение общества
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06.03.2026 07:28 Відповісти
Влада-це дійсно відображення зріза нашого суспільства.Але при умовах длемократичних виборах,яких в Украхїні з 1991р було лише двічі.Третій тур виборів Ющенко-янукович і вибори 2019р.То що ви пропонуєте повино буте,але це виглядає як прожект,який розтянут на бог знає який час.Це можно зробити замітно швидше,завдяки зовнім управлінням,яким може бути ЄС.Ось для чого нам в першу чергу потрібно зупинити всесвітнього ворога (ерефію) і вступити до ЄС та НАТО.Також вам заперечу що ми не вміємо сховати відповідально сміття .У листопаді три тиждня був у рідному Харкові.Який здивував мене чистотою.Якою не було за 75років проживання в ньому.І в ньому вулиці прибранні кращі,чим в містах навколо мого тимчасового мешкання.І це під час обстрілів і серен!!!А то що контейнери для сміття брудні,малі і погані,то це залежеть від виконавчої влади.А вона досі совкова по всій Україні.Тим паче що Зеленський згорнув децентралізацію,яка відбулась при Порошенко.І Кернес цим вміло скористався,щоб Харків кожень день становився краще.Мабуть Терехов щось взяв від нього.А влада зелених типова совкова,яка у законий спосіб себе затвержує в нових олігархів.Терпін який ви застосували "проситься" типово рабський,Який дуже характерний для більшості наших громодян які вибирають владу портрета,ікони,місії та різного кольору популістів.
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06.03.2026 13:36 Відповісти
я с Вами согласен почти во всем но кто выбирает совкову власть, такие же совки. голоса на выборах мы всегда продавали, кто за гречку, кто за красивый сериал. в ес мы должны не проситься, нас должны туда пригласить, вот о чем я. нужно менять не игроков а правила игры. наш народ с дуру взял и отдал всю власть в одни руки. спасибо зеле что не узурпировал власть, хотя мог элементарно. оппозиция у нас очень слабая и не может повлиять на власть
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06.03.2026 14:46 Відповісти
Правила игры уже давно выработаны.Это демократия!!!!!!
Вибори 2019 показали на срез нашего общества.За время независимости ещё никому не удалось узурпирорвать власть.И это потому,что Украина стала суверенным государством с наследием от комуняк.Зеле спасибо сказать, выше моих сил и моего сознания.Это расцениваю как обманывать самого себя.С 19по 22 он стремился к авторитарному упправлению государством руками парламента.Всё делал.чтобы опозиции то ли не было.то ли чтоб она была как можно слабее через покорный парламент.Для этого многие государственные институты уничтожались или меняли своё лицо под власть зелёных с обязательным выполнением хотелок Зеленского.
И заверяю Вас,если сохранится суверенность Украины,то никому не удастся узурпировать власть.Тем более после двух Майданов (2004-2005 и 2013-2014) благодаря которым начала формироваться нация и нападению рф на Украину.
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06.03.2026 15:24 Відповісти
так точно и было, только вот у нас полудемокаратия, авторитарное правление подарили ему мы все, когда аплодировали ему за антиконституционный разгон парламента в 19м, а потом своими руками отдали ему парламент с монобольшинством, так что не нужно с себя (с нас всех) снимать ответственность за тот бардак который происходит сейчас. надеюсь наш народ научится выбирать головой а не сердцем. на счет правил игры могу сказать что они очень слабые, особенно законы о борьбе с коррупцией . вы же знаете как украл миллиард, заплатил 50 млн залога и судись потом 20 лет)) а там сдохнет или ишак или подишах
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06.03.2026 19:28 Відповісти
С Вами не соглашусь.Демократия - это власть большинства.
А большинство выбрало Зеленского демократическим путём.Это 73% и те кто не пришёл на выборы или не голосовал или повреждал умышлено бюллетень.Но было и не мало, которые свой голос не отдавали в его пользу
.А то,что Зеленский практически перёшёл на авторитарное управление,сломав государственные институты и нарушил Конституцию,то это означает,что мы сейчас живём в ином государстве.Поэтому демократии у нас на сегодня нет. А за это пусть отвечают те,кто привёл его к власти.Выше их перечислил.
Определения полудемократии просто не существует.Это вами выдуманое определение.
Мне никак не в силу взять ответственность за выбор большинства и мне никогда такое в голову не прийдёт.С рождением первого ребёнка (1973) я стал ответственным за свои поступки.наверно из-за этого обо мне молва как о хорошем специалисте и уважение в различных слоях общества
.Во мне появилась нотка негодования из-за вашего заключения"авторитарное правлениемы подарили ему мы все,когда аплодировали ему за антиконституционный разгон парламента......."В тот момент сказал,что это прямой путь для вооружённого вторжения рф на нашу территорию.И сравнил его с Харьковскими соглашениями которые проложили путь к зазвату Крыма.Ваше утверждение аплодировать преступлению зто цинизм и извращение.Неужели вокруг вас все такие? Не поверю.
А голосовать надо в первую очередь за себя,свой дом,которая является Украина.Но наследие от комуняк трудно излечимо,которые к распаду союза они создали устойчивое образование "советский народ".А в Зеленском это видно не вооружёным глазом,правда без будь какой-то идеологии.На первом месте свой карман и находится как можно дольше при власти.Поэтому на моё видение эта власть,намного худше остальных.Даже бандюки и беспредельщики регионалы были примитивнее,но не настолько коррумпированы.
А то что сейчас война в Украине и разгул коррупции,особенно политической,ожиданностью не является.
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06.03.2026 22:20 Відповісти
Залишки порядних людей добивають на фронті, тут зостались злодії, мародери і лицеміри і ше концлагер імені зеленського. Кому таке лайно потрібно.
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06.03.2026 09:30 Відповісти
13 років після Євромайдану. Море крові, десятки тисяч вбитих українців. А ЄСу по барабану. Хрін вам а не євросоюз
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06.03.2026 09:58 Відповісти
пять років по Майдану мудрий народ розвернувся на 180 градусів і вибрав курс "какая разніца" на московію. Ти думаєш в Європі не розуміють чому малороси обрали промосковського кандидата президентом?
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06.03.2026 10:03 Відповісти
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