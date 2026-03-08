РУС
Нидерланды обсудят с европейскими партнерами реалистичные сроки вступления Украины в ЕС, - премьер Йеттен

Йеттен о вступлении Украины в ЕС

В ближайшие недели и месяцы европейским партнерам необходимо будет обсудить, каковы реалистичные сроки вступления Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил новоназначенный премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Проделанная работа

"Я впечатлен работой, которая уже была проделана за последние несколько лет во время войны, а также продолжением необходимых реформ для того, чтобы стать членом ЕС. В ближайшие недели и месяцы нам нужно будет обсудить со всеми нашими европейскими партнерами, каковы реалистичные сроки для достижения этой цели", - отметил Йеттен.

Будущее Украины - в ЕС

Он подчеркнул, что для Нидерландов совершенно ясно, что будущее Украины - в ЕС.

В то же время Йеттен отметил, что обсуждал с президентом Зеленским важность продолжения реформ со стороны Украины.

+4
Та поставте вже питання руба - або ЗЄ, або ЄС, щоб вже й до самих тупих в Україні дійшло, що разом ніяк.
08.03.2026 16:12 Ответить
Та поставте вже питання руба - або ЗЄ, або ЄС, щоб вже й до самих тупих в Україні дійшло, що разом ніяк.
08.03.2026 16:12 Ответить
ааааа
08.03.2026 16:28 Ответить
або янукович або ЄС що отримали?
08.03.2026 16:29 Ответить
Нє, а все ж потужна, одна зелена гнида тримає у заручниках усю країну
08.03.2026 17:03 Ответить
Зашибісь...вже Україна з малої букви...
08.03.2026 16:12 Ответить
Балачки
08.03.2026 16:15 Ответить
А воно взагалі потрібно ? 😐
08.03.2026 16:25 Ответить
Впевнений, що конструктивне обговорення триватиме не місяці, а роки, а то й десятиріччя...
08.03.2026 16:29 Ответить
Так званий президент ніяк не зрозуміє ,допоки триває велика війна , корупція і відсутність реформ ніякий ЄС не світить , я вже не кажу про угорщину і словачину.
08.03.2026 16:48 Ответить
Він прекрасно це розуміє. Але діє так, як йому партньори із маскви наказують.
Оманський кейс ніхто не відміняв...
08.03.2026 16:56 Ответить
ЄС - це більше про економіку.
Не потягнемо цей рівень, на жаль.
А цей політик поступив так з ввічливості, от і все.
08.03.2026 17:10 Ответить
Наше смі правди не напише , вони пишуть так як потрібно і все ! Це жополизи нарка
08.03.2026 17:36 Ответить
 
 