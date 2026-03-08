Нидерланды обсудят с европейскими партнерами реалистичные сроки вступления Украины в ЕС, - премьер Йеттен
В ближайшие недели и месяцы европейским партнерам необходимо будет обсудить, каковы реалистичные сроки вступления Украины в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил новоназначенный премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
Проделанная работа
"Я впечатлен работой, которая уже была проделана за последние несколько лет во время войны, а также продолжением необходимых реформ для того, чтобы стать членом ЕС. В ближайшие недели и месяцы нам нужно будет обсудить со всеми нашими европейскими партнерами, каковы реалистичные сроки для достижения этой цели", - отметил Йеттен.
Будущее Украины - в ЕС
Он подчеркнул, что для Нидерландов совершенно ясно, что будущее Украины - в ЕС.
В то же время Йеттен отметил, что обсуждал с президентом Зеленским важность продолжения реформ со стороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Впевнений, що конструктивне обговорення триватиме не місяці, а роки, а то й десятиріччя...
Оманський кейс ніхто не відміняв...
Не потягнемо цей рівень, на жаль.
А цей політик поступив так з ввічливості, от і все.