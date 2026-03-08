Нідерланди обговорять з європейськими партнерами реалістичні терміни вступу України до ЄС, - прем’єр Єттен
Найближчими тижнями та місяцями європейським партнерам необхідно буде обговорити, якими є реалістичні терміни для вступу України до Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив новопризначений прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.
Виконана робота
"Я вражений роботою, яка вже була виконана протягом останніх кількох років під час війни, а також продовженням необхідних реформ для того, щоб стати членом ЄС. Найближчими тижнями та місяцями нам потрібно буде обговорити з усіма нашими європейськими партнерами, якими є реалістичні терміни для досягнення цієї мети", - зазначив Єттен.
Майбутнє України - в ЄС
Він наголосив, що для Нідерландів чітко зрозуміло, що майбутнє України - в ЄС.
Водночас Єттен зазначив, що обговорював із президентом Зеленським важливість продовження реформ з боку України.
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Ще один термін ЗЄ і буде те ж саме - України не буде. Буде срана Малоросія, яку буде активно поглинати Роіся.
То проблема у суспільстві, а не в тому, що Яник зливав кацапам Україну,є і потім туди ж і втік.
І проблема не у тому, що він вже з Росії писав звернення для введення російських військ.
І з ЗЄ проблема не у тому, що він зливає Україну і саботує вступ у ЄС. Не у тому, що він абсолютно антиукраїнське мудло, яким було до 2014 і залишилося і донині.
То суспільство винне, а не ці два кацапських обсоса...
Мабуть равликів злякався.
Впевнений, що конструктивне обговорення триватиме не місяці, а роки, а то й десятиріччя...
Оманський кейс ніхто не відміняв...
Не потягнемо цей рівень, на жаль.
А цей політик поступив так з ввічливості, от і все.