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Новини Членство України в ЄС
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Нідерланди обговорять з європейськими партнерами реалістичні терміни вступу України до ЄС, - прем’єр Єттен

Єттен про вступ України до ЄС

Найближчими тижнями та місяцями європейським партнерам необхідно буде обговорити, якими є реалістичні терміни для вступу України до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив новопризначений прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

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Виконана робота

"Я вражений роботою, яка вже була виконана протягом останніх кількох років під час війни, а також продовженням необхідних реформ для того, щоб стати членом ЄС. Найближчими тижнями та місяцями нам потрібно буде обговорити з усіма нашими європейськими партнерами, якими є реалістичні терміни для досягнення цієї мети", - зазначив Єттен.

Також читайте: Країни ЄС відкинули ідею "вступу авансом" для України, - Politico

Майбутнє України - в ЄС

Він наголосив, що для Нідерландів чітко зрозуміло, що майбутнє України - в ЄС.

Водночас Єттен зазначив, що обговорював із президентом Зеленським важливість продовження реформ з боку України.

Читайте: Вступ України у 2027 році - це орієнтир для Зеленського, а не для Брюсселя, - Єврокомісія

Автор: 

Нідерланди (1705) членство в ЄС (1522) Євросоюз (15236)
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Топ коментарі
+4
Та поставте вже питання руба - або ЗЄ, або ЄС, щоб вже й до самих тупих в Україні дійшло, що разом ніяк.
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08.03.2026 16:12 Відповісти
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Та поставте вже питання руба - або ЗЄ, або ЄС, щоб вже й до самих тупих в Україні дійшло, що разом ніяк.
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08.03.2026 16:12 Відповісти
ааааа
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08.03.2026 16:28 Відповісти
або янукович або ЄС що отримали?
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08.03.2026 16:29 Відповісти
З Януковичем України вже не існувало б 12 років.
Ще один термін ЗЄ і буде те ж саме - України не буде. Буде срана Малоросія, яку буде активно поглинати Роіся.
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08.03.2026 19:19 Відповісти
а з кім не буде такого ? є якийсь лідер здатний обєднати суспіство ? немає! . яке суспільство такі і лідери
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08.03.2026 20:39 Відповісти
А!!!
То проблема у суспільстві, а не в тому, що Яник зливав кацапам Україну,є і потім туди ж і втік.
І проблема не у тому, що він вже з Росії писав звернення для введення російських військ.

І з ЗЄ проблема не у тому, що він зливає Україну і саботує вступ у ЄС. Не у тому, що він абсолютно антиукраїнське мудло, яким було до 2014 і залишилося і донині.

То суспільство винне, а не ці два кацапських обсоса...
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08.03.2026 20:47 Відповісти
так суспільству похер . равлики ні на що не впливають
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08.03.2026 21:21 Відповісти
Дивно. І чого Яник тікав, роняючи капці...
Мабуть равликів злякався.
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08.03.2026 21:28 Відповісти
просто яника замінили на ішака . суспіству похер
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08.03.2026 21:30 Відповісти
Нє, а все ж потужна, одна зелена гнида тримає у заручниках усю країну
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08.03.2026 17:03 Відповісти
Зашибісь...вже Україна з малої букви...
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08.03.2026 16:12 Відповісти
Балачки
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08.03.2026 16:15 Відповісти
А воно взагалі потрібно ? 😐
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08.03.2026 16:25 Відповісти
Найближчими тижнями та місяцями нам потрібно буде обговорити з усіма нашими європейськими партнерами, якими є реалістичні терміни для досягнення цієї мети Джерело: https://censor.net/ua/n3604173

Впевнений, що конструктивне обговорення триватиме не місяці, а роки, а то й десятиріччя...
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08.03.2026 16:29 Відповісти
Так званий президент ніяк не зрозуміє ,допоки триває велика війна , корупція і відсутність реформ ніякий ЄС не світить , я вже не кажу про угорщину і словачину.
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08.03.2026 16:48 Відповісти
Він прекрасно це розуміє. Але діє так, як йому партньори із маскви наказують.
Оманський кейс ніхто не відміняв...
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08.03.2026 16:56 Відповісти
ЄС - це більше про економіку.
Не потягнемо цей рівень, на жаль.
А цей політик поступив так з ввічливості, от і все.
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08.03.2026 17:10 Відповісти
Наше смі правди не напише , вони пишуть так як потрібно і все ! Це жополизи нарка
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08.03.2026 17:36 Відповісти
 
 