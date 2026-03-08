Нідерланди обговорять з європейськими партнерами реалістичні терміни вступу України до ЄС, - прем’єр Єттен

Найближчими тижнями та місяцями європейським партнерам необхідно буде обговорити, якими є реалістичні терміни для вступу України до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив новопризначений прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

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Виконана робота

"Я вражений роботою, яка вже була виконана протягом останніх кількох років під час війни, а також продовженням необхідних реформ для того, щоб стати членом ЄС. Найближчими тижнями та місяцями нам потрібно буде обговорити з усіма нашими європейськими партнерами, якими є реалістичні терміни для досягнення цієї мети", - зазначив Єттен.

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Майбутнє України - в ЄС

Він наголосив, що для Нідерландів чітко зрозуміло, що майбутнє України - в ЄС.

Водночас Єттен зазначив, що обговорював із президентом Зеленським важливість продовження реформ з боку України.

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