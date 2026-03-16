Европарламент призывает начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС, не дожидаясь Украины

Вступление Молдовы в ЕС раньше Украины

В Европейском парламенте готовят резолюцию, призывающую Совет ЕС как можно скорее начать переговорные кластеры по вопросу вступления Молдовы в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте резолюции Европарламента по отчету Еврокомиссии о Молдове в 2025 году. Документ находится в распоряжении "Европейской правды".

Резолюция предусматривает рекомендацию открыть переговорные кластеры с Кишиневом, не дожидаясь разблокирования переговорного процесса для Украины.

В Європарламенті пропонують відкрити переговорні кластери для Молдови

В тексте документа отмечается, что Молдова уже завершила техническую подготовку к началу переговоров. Европейская комиссия, по данным авторов резолюции, считает готовыми к открытию все шесть переговорных кластеров.

Европарламент планирует призвать Совет ЕС начать переговорный процесс без задержек, начиная с кластера №1 под названием "Основы". Докладчиком по резолюции выступает эстонский депутат Европарламента Свен Миксер.

В проекте документа подчеркивается, что государства-члены Европейского Союза должны действовать в соответствии с принципом добросовестного сотрудничества и не блокировать переговоры о вступлении из-за двусторонних вопросов.

В резолюции также упоминается, что двусторонний скрининг законодательства Молдовы завершился 22 сентября 2025 года. Процедура проверки соответствия законодательства страны нормам ЕС началась 10 июля 2024 года.

Кишинів планує завершити переговори до 2028 року

В документе также отмечается, что правительство Молдовы ставит амбициозную цель — завершить переговоры о вступлении к началу 2028 года и присоединиться к Европейскому Союзу к 2030 году.

Предварительно ожидается, что резолюцию Европарламента могут вынести на голосование в пленарном зале в июле 2026 года.

В то же время вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз остается предметом дискуссий среди отдельных государств-членов. Некоторые страны настаивают на более длительном периоде проверки эффективности реформ.

Вице-премьер Тарас Качка ранее заявил, что часть партнеров предлагает более осторожный подход к расширению Евросоюза.

"Некоторые страны хотят убедиться, что все реформы работают, и предлагают подождать с вступлением Украины в ЕС 10–20 лет. Например, Германия говорит: это очень важный вопрос, нам нужно доверие. Вы проведете реформы, и нам нужно время, чтобы убедиться, что система работает", — пояснил Качка.

В то же время он подчеркнул, что Украина не может позволить себе ждать десятилетиями решения о членстве.

  • К слову, страны ЕС ранее выразили сомнения относительно ускоренного вступления Украины из-за коррупции.

МДА....оце класно ж вибрати в 2019. ШИКАРНО.

В кінці Україна буде без всього включаючи без етносу як такого
16.03.2026 18:45 Ответить
Ех не повезло молдованам, немає у них такого незламного відправлятеля двушок на москву... А Санду не вміє так потужно бикувати та кидати предяви європейським партнерам. Лохи короче вони, нє то шо ми, падумаєш той ЄС, той НАТО, нахіба нам це все, коли в нас є такий яйцесяйний члєнограй, як вован зеленомордий...
16.03.2026 18:43 Ответить
Так, з міндічами, цукерманами, татаровими, гундосами, юзіками і ще тисячами таких Україну можуть прийняти тільки в північну Корею і Московію.
16.03.2026 18:51 Ответить
Правильне рішення керівництва ЄС!!!
Міндіч і зеленський з служками ******, висловлять занепокоєння!!
16.03.2026 18:39 Ответить
Як Янукович, у свій час...
16.03.2026 18:48 Ответить
А як обіцяли і прийом у НАТО і у ЄС . Брехуни
16.03.2026 18:39 Ответить
Віслючий пістьож про боротьбу з корупцією вкотре не проканав.
16.03.2026 18:41 Ответить
Молдова це Європа
Країна Мрій - то Парагвай !!! *

* мова про те що зєблік за Zслуги ведуть винищення чоловіків. Як і інших верств населення.
16.03.2026 18:42 Ответить
І шо ні одна євроблядь не може озвучити причини такого рішення? Стидаються? А як же оті всі потужні кластери, які треба відкривати і виконувати, графіки і т.д. Чи якщо одна обдрістана орбанятня сказала "ні" то на тому вся євроінтеграція і здулась?
16.03.2026 18:44 Ответить
Молдавани не клюнули на слугу путіна, тому ввійдуть у ЄС набагато раніше.
16.03.2026 18:47 Ответить
А Україну ніхто нікуди ніколи приймати і не збирався!
16.03.2026 18:48 Ответить
Заспокойся вже - все одно виборів не буде
Факт.
Корупційна клоака, яка відправляє парагвайців чоловіків на загибель а двушки на москву
16.03.2026 19:11 Ответить
С зєленськими- януковичами - ніколи!
За другої каденції Пороха вже приймали,як с безвізом.
16.03.2026 19:31 Ответить
А де потужна відповідь еврокомісії від зе. Ну щоб вже остаточно посратися з усім світом.
16.03.2026 18:49 Ответить
Зато зелебобикам будут гундосики каждый вечер, шашлыки и паржали…
16.03.2026 18:53 Ответить
На того,хто не розумів роботу,або ситуацію,яка склалась,кидали фразою,ніби матом: Ти молдаван?
А молдавани на ділі показали,ким є.
16.03.2026 19:01 Ответить
І зараз шуткують "скільки українців потрібно,щоб замінити лампоку в кімнаті? Сім!"
16.03.2026 19:33 Ответить
Оце ж вся кацапня Придністров"я

у яких по 4 паспорта
буде завтра в ЄС скоріше, ніж українці
які виборюють цей вступ з 2014
16.03.2026 19:03 Ответить
А скільки там кацапні лютої, на правах "біженців"!! В тому числі з кримської області ті хто мали паспорта 🇺🇦
16.03.2026 19:13 Ответить
І просрали/проржали цей шанс у 2019,як і в 2010.
16.03.2026 19:35 Ответить
українці знали на шо йдуть в 19р...вибір був свідомий з мишебратами , тепер весь плебс , хто топив за зеленського🤡 торчка в 18-19 р,для своїх дітей та онуків ,можуть цілувати один одного в ср* ку !!! ...
16.03.2026 19:07 Ответить
А як там справи з т.з. пмр? Їх теж приймуть в обійми ЄС? Ше одне: а чи орбани з фіцами дозволять (бо ж хвіст не перестав метеляти собакою)?
16.03.2026 19:08 Ответить
Куди поспішати? Ще пару рочків зачекайте, і ху.ло все вирішить за вас, він ламатись не буде
16.03.2026 19:19 Ответить
Не з нашим щастям.
16.03.2026 19:21 Ответить
Польща планує Polexit тому Унія європейська довго не протягне, має бути новий союз, Україна, країни Балтії, Польща та ЮКей. Від балтійського до чорного моря. І головне без представників Африки. Бо саме цього не хоче Польща, брати біженців, зараз українцями прикрились а потім доведеться брати
16.03.2026 19:23 Ответить
Замість Європи 73% вибрали наше майбутнє -"какая разніца", країну мрій для міндічів, цукерманів, шурмів, шефірів, татарових, портнових, баканових, наумових, резнікових, таранів, Гундосів та інших зелено-голубих слугориг.
16.03.2026 19:39 Ответить
Нлрм зедокерувався
16.03.2026 19:42 Ответить
 
 