Европарламент призывает начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС, не дожидаясь Украины

В Европейском парламенте готовят резолюцию, призывающую Совет ЕС как можно скорее начать переговорные кластеры по вопросу вступления Молдовы в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте резолюции Европарламента по отчету Еврокомиссии о Молдове в 2025 году. Документ находится в распоряжении "Европейской правды".

Резолюция предусматривает рекомендацию открыть переговорные кластеры с Кишиневом, не дожидаясь разблокирования переговорного процесса для Украины.

В Европарламенте предлагают открыть переговорные кластеры для Молдовы

В тексте документа отмечается, что Молдова уже завершила техническую подготовку к началу переговоров. Европейская комиссия, по данным авторов резолюции, считает готовыми к открытию все шесть переговорных кластеров.

Европарламент планирует призвать Совет ЕС начать переговорный процесс без задержек, начиная с кластера №1 под названием "Основы". Докладчиком по резолюции выступает эстонский депутат Европарламента Свен Миксер.

В проекте документа подчеркивается, что государства-члены Европейского Союза должны действовать в соответствии с принципом добросовестного сотрудничества и не блокировать переговоры о вступлении из-за двусторонних вопросов.

В резолюции также упоминается, что двусторонний скрининг законодательства Молдовы завершился 22 сентября 2025 года. Процедура проверки соответствия законодательства страны нормам ЕС началась 10 июля 2024 года.

Кишинев планирует завершить переговоры до 2028 года

В документе также отмечается, что правительство Молдовы ставит амбициозную цель — завершить переговоры о вступлении к началу 2028 года и присоединиться к Европейскому Союзу к 2030 году.

Предварительно ожидается, что резолюцию Европарламента могут вынести на голосование в пленарном зале в июле 2026 года.

В то же время вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз остается предметом дискуссий среди отдельных государств-членов. Некоторые страны настаивают на более длительном периоде проверки эффективности реформ.

Вице-премьер Тарас Качка ранее заявил, что часть партнеров предлагает более осторожный подход к расширению Евросоюза.

"Некоторые страны хотят убедиться, что все реформы работают, и предлагают подождать с вступлением Украины в ЕС 10–20 лет. Например, Германия говорит: это очень важный вопрос, нам нужно доверие. Вы проведете реформы, и нам нужно время, чтобы убедиться, что система работает", — пояснил Качка.

В то же время он подчеркнул, что Украина не может позволить себе ждать десятилетиями решения о членстве.

К слову, страны ЕС ранее выразили сомнения относительно ускоренного вступления Украины из-за коррупции.

