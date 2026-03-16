ЕС не будет импортировать "ни одной молекулы" энергоресурсов из России, - еврокомиссар Йоргенсен

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен выступил против возобновления энергетического сотрудничества с РФ на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Что известно?

"В Европейском Союзе мы решили, что не хотим импортировать российскую энергию… Чрезвычайно важно, чтобы мы придерживались этого курса. Мы не можем в Европе напрямую помогать финансировать жестокую и незаконную войну России. Мы слишком долго зависели от российской энергии, что позволяло Путину шантажировать нас", - подчеркнул он, комментируя призывы бельгийского премьера Де Вевера пересмотреть отношения с Россией.

Читайте также: Трамп теряет интерес к переговорам по Украине, внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, - FT

Еврокомиссар отметил, что в ЕС решительно настроены придерживаться намеченного курса на независимость от российских энергоносителей.

"Было бы ошибкой повторить то, что мы делали в прошлом. Поэтому сигнал очень четкий: в будущем мы не будем импортировать из России даже ни одной молекулы", - добавил он.

Йоргенсен отметил, что снижению цен будет способствовать рост доли возобновляемых источников энергии в Европе, а также большая взаимосвязанность энергосистем.

Читайте также: ЕС сегодня расширит санкции против России: будет добавлено девять новых мер против военных преступников, - Барро

Что предшествовало?

Читайте также: В ЕС предлагают закрыть Шенген для российских военных

Топ комментарии
+5
Уявляю реакцію сійяртів з орбанами
16.03.2026 14:46 Ответить
+3
Чудава заява . А ще краще було б , аби він сказав - хто хоче ксцапських енергоносіїв - тому в ЄС робити нічого !
16.03.2026 14:44 Ответить
+3
Індія стала ключовим посередником у постачанні нафтопродуктів до Європи, переробляючи російську сиру нафту після введення санкцій ЄС, зазначають у https://www.reuters.com/business/energy/india-exports-first-fuel-europe-since-ban-russian-crude-derived-products-2026-02-05/ Reuters та https://www.rbc.ua/rus/news/indiya-vpershe-eksportuvala-palivo-es-pislya-1770293178.html РБК-Україна. Індійські компанії, зокрема Reliance Industries, активно експортують авіаційне паливо та дизель у ЄС, закриваючи дефіцит, що утворився, хоча такі схеми критикуються США як фінансування війни.
16.03.2026 14:47 Ответить
Прокляне!
16.03.2026 14:56 Ответить
Розкажи це *******.
16.03.2026 14:47 Ответить
УГОРЩИНІ СКАЖІТЬ!!!! А то вона не в курсі
16.03.2026 14:52 Ответить
Купят через Индию.
16.03.2026 14:53 Ответить
А сраний орбан і сраний фіцо кажуть що будуть...
16.03.2026 14:56 Ответить
Було б помилкою повторити те, що ми робили в минулому

Це до вас лише зараз дійшло? Чому одразу не зробили цього? Чому продовжували купувати? Чому лише зараз почали танкери затримувати?
16.03.2026 15:07 Ответить
Орбану, як серпом по фаберже !
16.03.2026 15:08 Ответить
 
 