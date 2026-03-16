ЕС не будет импортировать "ни одной молекулы" энергоресурсов из России, - еврокомиссар Йоргенсен

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен выступил против возобновления энергетического сотрудничества с РФ на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Что известно?

"В Европейском Союзе мы решили, что не хотим импортировать российскую энергию… Чрезвычайно важно, чтобы мы придерживались этого курса. Мы не можем в Европе напрямую помогать финансировать жестокую и незаконную войну России. Мы слишком долго зависели от российской энергии, что позволяло Путину шантажировать нас", - подчеркнул он, комментируя призывы бельгийского премьера Де Вевера пересмотреть отношения с Россией.

Еврокомиссар отметил, что в ЕС решительно настроены придерживаться намеченного курса на независимость от российских энергоносителей.

"Было бы ошибкой повторить то, что мы делали в прошлом. Поэтому сигнал очень четкий: в будущем мы не будем импортировать из России даже ни одной молекулы", - добавил он.

Йоргенсен отметил, что снижению цен будет способствовать рост доли возобновляемых источников энергии в Европе, а также большая взаимосвязанность энергосистем.

Что предшествовало?

Напомним, Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

