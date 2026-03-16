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ЄС не імпортуватиме "жодної молекули" енергоресурсів з Росії, - єврокомісар Йоргенсен

У ЄС відповіли, що не імпортуватимуть енергоресурси з Росії

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен виступив проти відновлення енергетичної співпраці з РФ на тлі кризи на Близькому Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Що відомо?

"У Європейському Союзі ми вирішили, що не хочемо імпортувати російську енергію… Надзвичайно важливо, щоб ми дотримувалися цього курсу. Ми не можемо в Європі прямо допомагати фінансувати жорстоку й незаконну війну Росії. Ми надто довго залежали від російської енергії, що дозволяло Путіну шантажувати нас", - наголосив він, коментуючи заклики бельгійського прем’єра Де Вевера переглянути відносини з Росією.

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Єврокомісар зазначив, що у ЄС рішуче налаштовані дотримуватися визначеного курсу на незалежність від російських енергоносіїв.

"Було б помилкою повторити те, що ми робили в минулому. Тому сигнал дуже чіткий: у майбутньому ми не імпортуватимемо з Росії навіть жодної молекули", - додав він.

Йоргенсен зазначив, що зниженню цін сприятиме зростання частки відновлювальних джерел енергії в Європі, а також більша взаємопов’язаність енергосистем.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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Автор: 

росія (70537) енергетика (3863) Євросоюз (15285)
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Топ коментарі
+11
Уявляю реакцію сійяртів з орбанами
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16.03.2026 14:46 Відповісти
+8
Чудава заява . А ще краще було б , аби він сказав - хто хоче ксцапських енергоносіїв - тому в ЄС робити нічого !
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16.03.2026 14:44 Відповісти
+5
Індія стала ключовим посередником у постачанні нафтопродуктів до Європи, переробляючи російську сиру нафту після введення санкцій ЄС, зазначають у https://www.reuters.com/business/energy/india-exports-first-fuel-europe-since-ban-russian-crude-derived-products-2026-02-05/ Reuters та https://www.rbc.ua/rus/news/indiya-vpershe-eksportuvala-palivo-es-pislya-1770293178.html РБК-Україна. Індійські компанії, зокрема Reliance Industries, активно експортують авіаційне паливо та дизель у ЄС, закриваючи дефіцит, що утворився, хоча такі схеми критикуються США як фінансування війни.
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16.03.2026 14:47 Відповісти

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