ЄС не імпортуватиме "жодної молекули" енергоресурсів з Росії, - єврокомісар Йоргенсен

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен виступив проти відновлення енергетичної співпраці з РФ на тлі кризи на Близькому Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Що відомо?

"У Європейському Союзі ми вирішили, що не хочемо імпортувати російську енергію… Надзвичайно важливо, щоб ми дотримувалися цього курсу. Ми не можемо в Європі прямо допомагати фінансувати жорстоку й незаконну війну Росії. Ми надто довго залежали від російської енергії, що дозволяло Путіну шантажувати нас", - наголосив він, коментуючи заклики бельгійського прем’єра Де Вевера переглянути відносини з Росією.

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Єврокомісар зазначив, що у ЄС рішуче налаштовані дотримуватися визначеного курсу на незалежність від російських енергоносіїв.

"Було б помилкою повторити те, що ми робили в минулому. Тому сигнал дуже чіткий: у майбутньому ми не імпортуватимемо з Росії навіть жодної молекули", - додав він.

Йоргенсен зазначив, що зниженню цін сприятиме зростання частки відновлювальних джерел енергії в Європі, а також більша взаємопов’язаність енергосистем.

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Що передувало?

Нагадаємо, Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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