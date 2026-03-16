ЄС не імпортуватиме "жодної молекули" енергоресурсів з Росії, - єврокомісар Йоргенсен
Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен виступив проти відновлення енергетичної співпраці з РФ на тлі кризи на Близькому Сході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Що відомо?
"У Європейському Союзі ми вирішили, що не хочемо імпортувати російську енергію… Надзвичайно важливо, щоб ми дотримувалися цього курсу. Ми не можемо в Європі прямо допомагати фінансувати жорстоку й незаконну війну Росії. Ми надто довго залежали від російської енергії, що дозволяло Путіну шантажувати нас", - наголосив він, коментуючи заклики бельгійського прем’єра Де Вевера переглянути відносини з Росією.
Єврокомісар зазначив, що у ЄС рішуче налаштовані дотримуватися визначеного курсу на незалежність від російських енергоносіїв.
"Було б помилкою повторити те, що ми робили в минулому. Тому сигнал дуже чіткий: у майбутньому ми не імпортуватимемо з Росії навіть жодної молекули", - додав він.
Йоргенсен зазначив, що зниженню цін сприятиме зростання частки відновлювальних джерел енергії в Європі, а також більша взаємопов’язаність енергосистем.
Що передувало?
- Нагадаємо, Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
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