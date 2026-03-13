РУС
В ЕС предлагают закрыть Шенген для российских военных

Гитанас Науседа

Восемь стран Европейского Союза призвали руководство ЕС ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, которые служили или служат в российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Инициативу озвучил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, лидеры стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Румынии обратились к президенту Европейского совета Антониу Кошта и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с соответствующим призывом.

В обращении они подчеркнули, что допуск бывших или действующих военнослужащих армии РФ в Шенгенскую зону может представлять серьезную угрозу для безопасности стран Евросоюза.

"По нашему мнению, один из самых серьезных и постоянных рисков – это потенциальный въезд в Шенгенскую зону бывших и нынешних военнослужащих-комбатантов армии РФ. Въезд таких лиц может иметь серьезные последствия для безопасности всех стран-членов", – заявил Науседа.

В письме к руководству ЕС отмечается, что российские военные могут быть вовлечены в организованную преступность, экстремистские движения или иную враждебную деятельность в рамках гибридных операций России против Европы.

Отдельно авторы обращения обратили внимание на то, что среди российских военных более 180 тысяч осужденных за уголовные преступления, которых досрочно освободили в обмен на подписание военных контрактов.

Лидеры стран также подчеркнули, что количество шенгенских виз, выданных гражданам России, в последнее время растет. В то же время свобода передвижения в пределах Шенгенской зоны означает, что риски безопасности касаются всех государств-членов, независимо от того, какая страна выдала визу.

В обращении к Еврокомиссии предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в Визовый кодекс ЕС или применения других инструментов для введения таких ограничений.

Инициаторы также предлагают обсудить этот вопрос на ближайшем саммите лидеров Европейского Союза в марте.

Своєчасне та дієве рішення керівників ЄС, для обмеження руху вагнерівців, мародерів, ґвалтівників, катів, убивць з мацковії!!
13.03.2026 13:36 Ответить
Не пройшло й 12 р війни
13.03.2026 13:38 Ответить
Захочуть кацапи напасти на Європу - а їм не можна, бо візу не дали.
13.03.2026 13:40 Ответить
І коли кацапи нападуть на якусь країну Шенгену, проти всіх окупантів будуть порушені справи за незаконний перетин кордону і їх (окупантів) депортують!
13.03.2026 14:16 Ответить
Вони ще дискутують про це? Шенген повинен був бути закритий для всіх кацапів ще 2014 року.
Капець ідіоти... блажені рожеві поні....
13.03.2026 13:44 Ответить
Ще не закрили ?)))Чекали щоб їх побільше заїхало і засіло до часу Ч?(((Оце я розумію стратегічне бачення((((
13.03.2026 13:47 Ответить
Брюссель закриє, а Орбан відкриє.
Брюссель не може скасувати закриття Орбаном віз для українських громадян.
13.03.2026 13:47 Ответить
В чому проблема ЕС? - коли Китай колонізує Плутон, вони лише догадаються що мігранти це проблема
13.03.2026 13:49 Ответить
Ніззя. Патамушто у ніх там сопствєннасть.
