В ЕС предлагают закрыть Шенген для российских военных
Восемь стран Европейского Союза призвали руководство ЕС ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, которые служили или служат в российской армии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Инициативу озвучил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, лидеры стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Румынии обратились к президенту Европейского совета Антониу Кошта и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с соответствующим призывом.
В обращении они подчеркнули, что допуск бывших или действующих военнослужащих армии РФ в Шенгенскую зону может представлять серьезную угрозу для безопасности стран Евросоюза.
"По нашему мнению, один из самых серьезных и постоянных рисков – это потенциальный въезд в Шенгенскую зону бывших и нынешних военнослужащих-комбатантов армии РФ. Въезд таких лиц может иметь серьезные последствия для безопасности всех стран-членов", – заявил Науседа.
В письме к руководству ЕС отмечается, что российские военные могут быть вовлечены в организованную преступность, экстремистские движения или иную враждебную деятельность в рамках гибридных операций России против Европы.
Отдельно авторы обращения обратили внимание на то, что среди российских военных более 180 тысяч осужденных за уголовные преступления, которых досрочно освободили в обмен на подписание военных контрактов.
Лидеры стран также подчеркнули, что количество шенгенских виз, выданных гражданам России, в последнее время растет. В то же время свобода передвижения в пределах Шенгенской зоны означает, что риски безопасности касаются всех государств-членов, независимо от того, какая страна выдала визу.
В обращении к Еврокомиссии предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в Визовый кодекс ЕС или применения других инструментов для введения таких ограничений.
Инициаторы также предлагают обсудить этот вопрос на ближайшем саммите лидеров Европейского Союза в марте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Капець ідіоти... блажені рожеві поні....
Брюссель не може скасувати закриття Орбаном віз для українських громадян.
Ніззя. Патамушто у ніх там сопствєннасть.