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ЄС не має бажання укладати енергетичні угоди з РФ, - Каллас

ЄС не хоче нових угод з РФ у сфері енергетики

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що блок не має бажання укладати угоди з Росією щодо енергетики на тлі зростання цін.

Про це вона сказала в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За її словами, бажання вести переговори щодо енергетики з РФ немає навіть за "зачиненими дверима".

"Я була за цими зачиненими дверима і не бачу такого бажання. І коли ми розмовляємо з Росією, звичайно, найважливіше – це спочатку домовитися, про що ми хочемо з ними говорити", - сказала Каллас.

"Бо якщо ми просто повернемося до business as usual (звичного стану речей), у нас буде більше такого, більше воєн. Ми вже бачили це раніше. Тому ми маємо бути дуже пильними й не давати Росії того, чого вона хоче, бо її апетит тільки зростатиме", - додала висока представниця ЄС.

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Що передувало?

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Автор: 

росія (70540) енергетика (3863) Євросоюз (15286) Каллас Кая (529)
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Топ коментарі
+2
Дякуємо пані Каллас!!!
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17.03.2026 13:30 Відповісти
+2
А це що? ЄС запропонував Україні допомогу з ремонту нафтогону "Дружба", - спільна заява Кошти та фон дер Ляєн
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17.03.2026 13:51 Відповісти
+2
Якісь дивні заяви , то бажання по відновленню ,,дружби,, і тут тобі - нема бажання укладати угоду.
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17.03.2026 13:52 Відповісти

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