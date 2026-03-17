ЄС не має бажання укладати енергетичні угоди з РФ, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що блок не має бажання укладати угоди з Росією щодо енергетики на тлі зростання цін.

Про це вона сказала в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За її словами, бажання вести переговори щодо енергетики з РФ немає навіть за "зачиненими дверима".

"Я була за цими зачиненими дверима і не бачу такого бажання. І коли ми розмовляємо з Росією, звичайно, найважливіше – це спочатку домовитися, про що ми хочемо з ними говорити", - сказала Каллас.

"Бо якщо ми просто повернемося до business as usual (звичного стану речей), у нас буде більше такого, більше воєн. Ми вже бачили це раніше. Тому ми маємо бути дуже пильними й не давати Росії того, чого вона хоче, бо її апетит тільки зростатиме", - додала висока представниця ЄС.

Також читайте: Каллас подякувала Франції, Бельгії та Швеції за боротьбу з тіньовим флотом Росії

Що передувало?

Нагадаємо, Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

Єврокомісар Йоргенсен заявив, що ЄС не імпортуватиме "жодної молекули" енергоресурсів з Росії.

Читайте: ЄС неофіційно відкрив усі шість кластерів переговорів для України, - Кос