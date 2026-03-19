ЄС наполегливо працює з Орбаном щодо кредиту у 90 млрд для України, - Каллас

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта наполегливо працює, щоб вирішити проблему із блокуванням кредиту у 90 млрд грн для України Угорщиною.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

Перед початком засідання Європейської Ради вона зазначила, що президент Кошта працює над пошуком рішення із угорським прем'єром Орбаном.

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"Є альтернативи, але подивимося, як це піде, і насправді це також потребує політичної мужності від усіх нас", - сказала дипломатка.

Каллас нагадала, що у грудня всі лідери ЄС ухвалили рішення про кредит для України.

"У цьому проблема. Вони відкликають свою угоду, і в нас також є пункт у наших договорах про те, що ми співпрацюємо добросовісно, і це точно не один з них. Але питання для нас полягає в тому, як ми можемо реально змусити виконати угоду, яку ми уклали в грудні", - пояснила вона.

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За словами Каллас, у понеділок в рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ міністри "дуже рішуче підштовхнули Угорщину до згоди та запропонували рішення, бо якщо у них є проблеми з нафтою, їхня сусідка Хорватія також може постачати цю нафту".

"Тож це був конструктивний підхід, але, гадаю, під час виборів люди не такі раціональні. Як я вже казала, президент Кошта працює над рішеннями. Я також розмовляла з ним учора, і подивимося, як ми знайдемо вихід", - сказала вона.

Висока представниця ЄС також переконана, що "час продемонструвати нашу підтримку Україні, тому що війна на Близькому Сході пов’язана з війною в Україні, і, на жаль, Росія виграє від війни на Близькому Сході".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

Раніше президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта направили листа Зеленському, в якому пропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зеленський заявив керівництву ЄС, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після російських ударів. знадобиться близько півтора місяця.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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