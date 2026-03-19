Эксперты ЕС прибыли в Украину для проверки нефтепровода "Дружба"

Эксперты Европейского Союза прибыли в Украину для оценки состояния нефтепровода "Дружба".

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

На прошлой неделе ЕС предложил направить миссию для проверки трубопровода. Позже Украина заявила, что приняла предложение ЕС о технической поддержке и финансировании для восстановления потоков нефти по поврежденному трубопроводу.

Глава "Нафтогаза" Корецкий сообщил, что Украина представила заместителю посла Евросоюза Гедиминасу Навицкасу системный план восстановления поврежденного российским ударом нефтепровода "Дружба".

"Рассказали о текущем состоянии дел, а также представили системный план восстановления. Наметили следующие совместные действия", — добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
  • Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

  • Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

  • Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

А чому експерти з ЄС не приїхали взимку перевірити нашу єнергосистему? Лицемірні покидьки.
19.03.2026 13:53 Ответить
бо на нас ЇМ ПОФІГУ вони думають про себе - про дешевизну свого ЖКХ і своїх товарів і якщо для цього треба знищити ВСІХ українців - то ізі
19.03.2026 13:58 Ответить
Вообще-то приезжали и осматривали. И помогли нам тоннами оборудования
19.03.2026 14:19 Ответить
Дивне це ЕС

- дають гроші на війну проти РФ
- РФ грозить уже Естонії і Польщі
- відновляються від її нафти і гзу
- при тому форсують налагодження нафтопроводу

це якась ідіотія. АЛЕ майже все що робить ЕС ІДІОТИЗМ включаючи те що вони прийняли десятки міліонів негрів і мусульман які їх ріжуть просто ножами на тротуарах
19.03.2026 13:57 Ответить
Це просто пздц. На вбитих дітей і на повністю знищену українську енергосистему цим виродкам начхати, Вони прийшли перевірити чому не працює їхня кормушка, і чому не йдуть нафтодолари рашистам на виробництво ракет якими вони вбивають українських дітей. А потім нам кажуть що Україні потрібно брати пликлад з Європи. Да мені ригати від тієї Європи хочеться.
19.03.2026 13:57 Ответить
Доречі, а чому ні Європа ні Тромб не пропонують провести в Україні референдум по питанню чи потрібно відновлювати рашистський нафтопровід і допомагати Х'уйлу вбивати Українців чи порізати його раз і назавжди і здати на металолом а на виручені гроші купити дронів для знищення рашистів? А то тільки суки нам пропонують референдуми з приводу капітуляції
19.03.2026 14:03 Ответить
Облудна, продажна мразота!
19.03.2026 13:57 Ответить
Просто від Нафти кормиться половина ЕВРОБЮРОКРАТІЇ - по факту така ж корупція як в нас лише зроблена більш розумно
19.03.2026 14:07 Ответить
Ну приехали и приехали. Правильно сделали. Таким образом орбаше будет меньше тем для спекуляций. Нефть всё равно если и придет, то только после выборов в Венгрии.
19.03.2026 14:13 Ответить
Будуть нюхати, що пахне із труби?
