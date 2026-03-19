Експерти ЄС прибули до України для перевірки нафтопроводу "Дружба"
Експерти Європейського Союзу прибули до України для оцінки стану нафтопроводу "Дружба".
Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Минулого тижня ЄС запропонував направити місію для перевірки трубопроводу. Пізніше Україна заявила, що прийняла пропозицію ЄС щодо технічної підтримки та фінансування для відновлення потоків нафти пошкодженим трубопроводом.
Глава "Нафтогазу" Корецький повідомив, що Україна презентувала заступникові посла Євросоюзу Гедімінасу Навіцкасу системний план відбудови пошкодженого російським ударом нафтопроводу "Дружба".
"Розповіли про поточний стан справ, а також презентували системний план відбудови. Намітили наступні спільні дії", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
- Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.
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Раніше президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта направили листа Зеленському, в якому пропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".
- Зеленський заявив керівництву ЄС, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після російських ударів. знадобиться близько півтора місяця.
Атака РФ на нафтопровід "Дружба"
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
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11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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- дають гроші на війну проти РФ
- РФ грозить уже Естонії і Польщі
- відновляються від її нафти і гзу
- при тому форсують налагодження нафтопроводу
це якась ідіотія. АЛЕ майже все що робить ЕС ІДІОТИЗМ включаючи те що вони прийняли десятки міліонів негрів і мусульман які їх ріжуть просто ножами на тротуарах