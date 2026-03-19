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Перший транш із €90 млрд кредиту для України може надійти вже на початку квітня, - Європейська Рада

Кредит на 90 млрд євро: стало відомо, коли розпочнуть передачу коштів

Євросоюз може розпочати передачу Україні коштів у рамках кредит на 90 млрд євро вже на початку квітня.

Про це йдеться у повідомленні Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Після свого рішення у грудні 2025 року надати Україні позику підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026 і 2027 роки, Європейська рада вітає ухвалення цієї позики співзаконодавцями та очікує на перший транш для України на початку квітня", - зазначили там.

Також Європейська Рада закликала активізувати роботу з третіми країнами, щоб допомогти закрити дефіцит, що залишився, у 30 млрд євро у фінансуванні України.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
  • Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

  • Раніше президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта направили листа Зеленському, в якому пропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

  • Зеленський заявив керівництву ЄС, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після російських ударів. знадобиться близько півтора місяця.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Читайте також: ЄС наполегливо працює з Орбаном щодо кредиту у 90 млрд для України, - Каллас

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