Україна отримає 90 млрд євро від ЄС попри вето Орбана, - фон дер Ляєн. ВIДЕО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС реалізує фінансування України навіть попри позицію Будапешта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Позика залишається заблокованою, оскільки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо це так чи інакше", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що рішення щодо надання кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро було прийняте Європейською Радою у грудні 2025.

"Була одна умова – умова, що Угорщина, Словаччина, Чехія не братимуть участі в позиці. Ця умова була виконана. Тож давайте чітко визначимо нашу позицію", – зауважила президентка Єврокомісії.

Вона констатувала, що перед ЄС "стоять складні завдання".

"Але сьогодні ми зміцнили нашу рішучість. Це була дуже хороша Європейська Рада", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан та Фіцо відмовилися підтримати висновки саміту Євроради щодо допомоги Україні

Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший транш із €90 млрд кредиту для України може надійти вже на початку квітня, - Європейська Рада