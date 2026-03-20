Домовленість про 90 млрд євро кредиту для України має бути реалізовано без зволікань, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що надання кредиту у 90 млрд євро для України є одностайною домовленістю лідерів ЄС, тому це має бути виконано.

Про це він заявив після завершення саміту Європейської ради 19 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

На його переконання, "план Б" щодо позики на 90 млрд євро для України не потрібен.

"Для мене немає плану Б, бо план А має бути виконаний. Від цього залежить довіра до Ради", - наголосив Макрон.

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Лідер Франції подякував Зеленському "за те, що він у цьому контексті погодився прийняти в Україні місію Європейського Союзу для надання технічної допомоги та фінансування ремонту нафтопроводу "Дружба", який постраждав від російських ударів".

"Одностайна домовленість Європейської ради від грудня минулого року щодо кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро має бути дотримана та реалізована без зволікань, відповідно до принципів лояльної співпраці", - вважає Макрон.

Президент Франції вважає, що "коли глави держав та урядів погоджуються на рішення, воно має бути виконане".

"Інакше це певною мірою крах самого сенсу наших обмінів думками", - підсумував Макрон.

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Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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