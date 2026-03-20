Кредит ЄС на 90 млрд євро критичний для України, - Шмигаль
Перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що кредит ЄС на 90 млрд євро є вирішальним для фінансової стабільності та підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.
"Кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро має вирішальне значення для забезпечення фінансової стабільності України. Ми цінуємо скоординовані зусилля щодо мобілізації додаткової фінансової підтримки. Ми дякуємо @EUCouncil та державам-членам ЄС за їхнє лідерство та постійну підтримку", - написав Шмигаль.
Та додав, що Європейська Рада рішуче засудила Росію за її систематичні та навмисні напади на енергетичну інфраструктуру України.
"Висновки, прийняті сьогодні, є чітким сигналом єдності та сталої підтримки України та європейської безпеки. Ми вітаємо заклик Європейської Ради до подальшого посилення допомоги для термінового ремонту, відновлення та зміцнення стійкості енергетичної системи України", - каже віцепрем'єр.
Шмигаль підкреслив, що "стійкість енергетичної системи України сьогодні – це інвестиція в безпеку всієї Європи завтра".
Блокування допомоги та питання "Дружби"
Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.
Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.
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ЗЕсрань старається, щоб орбан знову був при владі, рейтинги йому накручує. А навіть якщо і не орбан, якщо Мадяр, то що, він привітає погрози ЗЕсрані ввести ЗСУ в Угорщину чи хамство прем`єру Угорщини?
Квартальне бичво своїм тупим хамством стало президентом України. Довело її до руїни і думає, що йому так дозволено стати лідором Всесвіту?
Його терплять, бо війна, але ж всіляком терпінню є кінець. Трамп копняками вигнав з Білого дому, Орбан з Фіцо нахрін послали з кредитом. То британцям нахамив, то німцям, а то й всій Європі.
Он Мелоні каже, що розуміє орбана, бо ж бичво квартальне!
І нема йому тої кривої мордяки нікому закрити, нема кому придурку по тім`ячку чимось твердим дати, щоб заспокоївся?