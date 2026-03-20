Кредит ЄС на 90 млрд євро критичний для України, - Шмигаль

Перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що кредит ЄС на 90 млрд євро є вирішальним для фінансової стабільності та підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.

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"Кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро має вирішальне значення для забезпечення фінансової стабільності України. Ми цінуємо скоординовані зусилля щодо мобілізації додаткової фінансової підтримки. Ми дякуємо @EUCouncil та державам-членам ЄС за їхнє лідерство та постійну підтримку", - написав Шмигаль.

Та додав, що Європейська Рада рішуче засудила Росію за її систематичні та навмисні напади на енергетичну інфраструктуру України.

"Висновки, прийняті сьогодні, є чітким сигналом єдності та сталої підтримки України та європейської безпеки. Ми вітаємо заклик Європейської Ради до подальшого посилення допомоги для термінового ремонту, відновлення та зміцнення стійкості енергетичної системи України", - каже віцепрем'єр.

Шмигаль підкреслив, що "стійкість енергетичної системи України сьогодні – це інвестиція в безпеку всієї Європи завтра".

Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.