Мерц про кредит для України: Сподіваюсь, проблема вирішиться в середньостроковій перспективі, але це складно
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що проблема заблокованого Угорщиною кредиту ЄС для України буде вирішена "в середньостроковій перспективі".
Про це він сказав, відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу, передає DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розблокувати кредит складно
"Я сподіваюся, що ми вирішимо цю проблему в середньостроковій перспективі, але це надзвичайно складно",- зауважив Мерц.
Водночас Мерц не назвав можливих альтернативних сценаріїв щодо фінансової допомоги Україні у разі, якщо партія Віктора Орбана переможе на виборах в Угорщині.
Він згадав, що спочатку пропонував використати для допомоги Україні заморожені в ЄС російські активи. Цей варіант, за словами канцлера, "справедливо викликав серйозні сумніви", які він "поділяв".
Мерц зазначив, що ухвалене лідерами ЄС рішення надати Україні кредит на два роки є "найкращим шляхом", але воно потребує згоди всіх країн блоку.
"Те, що серед 27 країн є одна, яка блокує всі рішення, - це нове явище в історії Європейського Союзу", - сказав канцлер ФРН.
Що передувало?
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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