Мерц про кредит для України: Сподіваюсь, проблема вирішиться в середньостроковій перспективі, але це складно

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що проблема заблокованого Угорщиною кредиту ЄС для України буде вирішена "в середньостроковій перспективі".

Про це він сказав, відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу, передає DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Розблокувати кредит складно

"Я сподіваюся, що ми вирішимо цю проблему в середньостроковій перспективі, але це надзвичайно складно",- зауважив Мерц.

Водночас Мерц не назвав можливих альтернативних сценаріїв щодо фінансової допомоги Україні у разі, якщо партія Віктора Орбана переможе на виборах в Угорщині.

Він згадав, що спочатку пропонував використати для допомоги Україні заморожені в ЄС російські активи. Цей варіант, за словами канцлера, "справедливо викликав серйозні сумніви", які він "поділяв".

Мерц зазначив, що ухвалене лідерами ЄС рішення надати Україні кредит на два роки є "найкращим шляхом", але воно потребує згоди всіх країн блоку.

"Те, що серед 27 країн є одна, яка блокує всі рішення, - це нове явище в історії Європейського Союзу", - сказав канцлер ФРН.

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