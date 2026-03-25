Мерц о кредите для Украины: Надеюсь, проблема решится в среднесрочной перспективе, но это сложно
Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что проблема заблокированного Венгрией кредита ЕС для Украины будет решена "в среднесрочной перспективе".
Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов Бундестага, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Разблокировать кредит сложно
"Я надеюсь, что мы решим эту проблему в среднесрочной перспективе, но это чрезвычайно сложно", - отметил Мерц.
В то же время Мерц не назвал возможных альтернативных сценариев финансовой помощи Украине в случае, если партия Виктора Орбана победит на выборах в Венгрии.
Он упомянул, что изначально предлагал использовать для помощи Украине замороженные в ЕС российские активы. Этот вариант, по словам канцлера, "по праву вызвал серьезные сомнения", которые он "разделял".
Мерц отметил, что принятое лидерами ЕС решение предоставить Украине кредит на два года является "лучшим путем", но оно требует согласия всех стран блока.
"То, что среди 27 стран есть одна, которая блокирует все решения, - это новое явление в истории Европейского Союза", - сказал канцлер ФРГ.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Реальність 2026: сподіваємось видати кредит Україні в середньостроковій перспективі, аде треба згода всіх членів. Другіх дєнєг нєт, дєржітєсь там, всєго хорошего