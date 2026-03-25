РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9269 посетителей онлайн
529 12

Мерц о кредите для Украины: Надеюсь, проблема решится в среднесрочной перспективе, но это сложно

Мерц дал скептический прогноз относительно разблокирования 90 млрд евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что проблема заблокированного Венгрией кредита ЕС для Украины будет решена "в среднесрочной перспективе".

Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов Бундестага, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разблокировать кредит сложно 

"Я надеюсь, что мы решим эту проблему в среднесрочной перспективе, но это чрезвычайно сложно", - отметил Мерц.

В то же время Мерц не назвал возможных альтернативных сценариев финансовой помощи Украине в случае, если партия Виктора Орбана победит на выборах в Венгрии.

Он упомянул, что изначально предлагал использовать для помощи Украине замороженные в ЕС российские активы. Этот вариант, по словам канцлера, "по праву вызвал серьезные сомнения", которые он "разделял".

Мерц отметил, что принятое лидерами ЕС решение предоставить Украине кредит на два года является "лучшим путем", но оно требует согласия всех стран блока. 

"То, что среди 27 стран есть одна, которая блокирует все решения, - это новое явление в истории Европейского Союза", - сказал канцлер ФРГ.

Что предшествовало?

Автор: 

Венгрия (2434) кредит (2359) Евросоюз (17878) Фридрих Мерц (394)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
2% населення ЄС ******* з орбаном крутять на бую 98% процентів ЄС

вам не здається що 98% щось "трошки" туплять
показать весь комментарий
25.03.2026 22:12 Ответить
+1
Хвіст крутить собакою
показать весь комментарий
25.03.2026 22:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Середньострокова перспектива - це часовий горизонт планування чи прогнозування, що зазвичай охоплює період від 1 до 5 років (найчастіше 3 роки), спрямований на реалізацію стратегічних цілей. Це етап між оперативними завданнями (короткостроковими) та довгостроковими стратегіями.
показать весь комментарий
25.03.2026 22:20 Ответить
Орбан просто чiтко виконуе завдання свого московського куратора!
показать весь комментарий
25.03.2026 22:21 Ответить
Давайте скоріше гроші, бо Україна має підтверджувати свій статус конкурентного та впливового геополітичного гравця, а тут вже й на пенсії нема.
показать весь комментарий
25.03.2026 22:28 Ответить
Очікування 2022: якщо сильно попросити, європейці закриють нам небо. Це найсильніший союз країн у світі

Реальність 2026: сподіваємось видати кредит Україні в середньостроковій перспективі, аде треба згода всіх членів. Другіх дєнєг нєт, дєржітєсь там, всєго хорошего
показать весь комментарий
25.03.2026 22:30 Ответить
Ну Європа як завжди нібито нічого не може поделать з орбаном чи фіцо удобні козли відбувайли для безпринципної Европи щоб Україну тримати на короткому ланцюжку
показать весь комментарий
25.03.2026 22:31 Ответить
100%. Их все полностью устраивает, все остальное игра для на публику для сброда
показать весь комментарий
25.03.2026 22:53 Ответить
 
 