Мерц о кредите для Украины: Надеюсь, проблема решится в среднесрочной перспективе, но это сложно

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что проблема заблокированного Венгрией кредита ЕС для Украины будет решена "в среднесрочной перспективе".

Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов Бундестага, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Разблокировать кредит сложно

"Я надеюсь, что мы решим эту проблему в среднесрочной перспективе, но это чрезвычайно сложно", - отметил Мерц.

В то же время Мерц не назвал возможных альтернативных сценариев финансовой помощи Украине в случае, если партия Виктора Орбана победит на выборах в Венгрии.

Он упомянул, что изначально предлагал использовать для помощи Украине замороженные в ЕС российские активы. Этот вариант, по словам канцлера, "по праву вызвал серьезные сомнения", которые он "разделял".

Мерц отметил, что принятое лидерами ЕС решение предоставить Украине кредит на два года является "лучшим путем", но оно требует согласия всех стран блока.

"То, что среди 27 стран есть одна, которая блокирует все решения, - это новое явление в истории Европейского Союза", - сказал канцлер ФРГ.

