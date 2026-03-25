Україна розширюватиме присутність в Африці та просуватиме свої інтереси, – Буданов

Україна вперше розробляє комплексну стратегію розширення відносин і присутності на Африканському континенті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Офісі Президента.

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За словами керівника Офісу Президента Кирила Буданова, раніше Україна була недостатньо залучена до просування власних інтересів у цьому регіоні.

"Уперше Україна поставила перед собою мету комплексно впливати на ситуацію на Африканському континенті та захищати український інтерес у цій частині світу", – зазначив він.

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Стратегія МЗС і нові пріоритети

Під час наради було презентовано стратегію Міністерства закордонних справ щодо розвитку відносин із країнами Африки.

Йдеться про активізацію співпраці з державами Магрибу та Підсахарської Африки, а також визначення міжнародних організацій і регіональних об’єднань, через які Україна планує просувати свої інтереси.

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Геополітичні та економічні цілі

У межах нової стратегії Україна прагне посилити свою роль як геополітичного гравця, розширити економічну співпрацю та зміцнити безпекові позиції.

"Україна має підтверджувати свій статус конкурентного та впливового геополітичного гравця, відстоювати власну суб'єктність по всьому світу", – наголосив Буданов.

Підготовлений план заходів найближчим часом мають подати на розгляд Кабінету Міністрів.

Після затвердження урядом розпочнеться його практична реалізація.

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