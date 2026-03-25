Новости Дипломатические связи
Украина будет расширять присутствие в Африке и продвигать свои интересы, – Буданов

Украина впервые разрабатывает комплексную стратегию расширения отношений и присутствия на африканском континенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Президента.

По словам главы Офиса Президента Кирилла Буданова, ранее Украина была недостаточно вовлечена в продвижение своих интересов в этом регионе.

"Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на Африканском континенте и защищать украинские интересы в этой части мира", - отметил он.

Стратегия МИД и новые приоритеты

Во время совещания была представлена стратегия Министерства иностранных дел по развитию отношений со странами Африки.

Речь идет об активизации сотрудничества со странами Магриба и Субсахарской Африки, а также об определении международных организаций и региональных объединений, через которые Украина планирует продвигать свои интересы.

Геополитические и экономические цели

В рамках новой стратегии Украина стремится усилить свою роль как геополитического игрока, расширить экономическое сотрудничество и укрепить позиции в сфере безопасности.

"Украина должна подтверждать свой статус конкурентоспособного и влиятельного геополитического игрока, отстаивать собственную субъектность по всему миру", - подчеркнул Буданов.

Подготовленный план мероприятий в ближайшее время должен быть представлен на рассмотрение Кабинету министров.

После утверждения правительством начнется его практическая реализация.

Африка (294) Буданов Кирилл (554) Украина (44213)
"Україна має підтверджувати свій статус конкурентного та впливового геополітичного гравця, відстоювати власну суб'єктність по всьому світу"

Головне щоб Орбан кредит не заблокував, бо суб'єктність відклеїться.
25.03.2026 16:31 Ответить
Плещет волна, лижет пятки.

Ты лежишь, словно овощ на грядке.

Вся такая зрелая, загорелая,

Как дочь далекой республики Чад.
25.03.2026 16:33 Ответить
Пуєві Зельоні... Поширте свої інтереси на фронт!!!
25.03.2026 16:33 Ответить
Інтереси? Щоб хтось Інтереси 🇺🇦 просував? Та де це чувано при слугах блаЗЕ'ня ?? В Африці 🥳🤡
Відсмокчуть у компагтії китаю як миоенькі, як зебуїн Абрахімія
25.03.2026 16:35 Ответить
А з яких це пір буданов має визначати міжнародну чи внутрішню політику? Його завдання організовувати постачання в офіс олівців та паперу! Інакше це буде порушенням Конституції!
25.03.2026 16:35 Ответить
А шо таке Конституція?
25.03.2026 16:42 Ответить
Пане зеленський, це у вас такий нік на Цензорі?
25.03.2026 16:44 Ответить
конституції?
це, отой папірець обісраний зеленими?
25.03.2026 16:43 Ответить
Може досить всюди встрягати? Он одне своє занюхане ****о всунув вже на близькій схід, результат: бпла вільно пролетіли через всю Україну і влучили у Львов
25.03.2026 16:38 Ответить
Полномочными представителями Украины на африканском континенте назначены живущие совсем рядом с этим континентом афрож*ды Миндич и Цукерман.
25.03.2026 16:39 Ответить
Туареги в Мали и президент Судана поддерживают.
25.03.2026 16:39 Ответить
Навіщо тоді Африка буданга? Там вже китайці давним давно все скупили 🤦 клоун номер 2.
25.03.2026 16:42 Ответить
а попити каву на набережній в могадішо?
25.03.2026 16:45 Ответить
 
 