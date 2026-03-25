Украина будет расширять присутствие в Африке и продвигать свои интересы, - Буданов
Украина впервые разрабатывает комплексную стратегию расширения отношений и присутствия на африканском континенте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Президента.
По словам главы Офиса Президента Кирилла Буданова, ранее Украина была недостаточно вовлечена в продвижение своих интересов в этом регионе.
"Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на Африканском континенте и защищать украинские интересы в этой части мира", - отметил он.
Стратегия МИД и новые приоритеты
Во время совещания была представлена стратегия Министерства иностранных дел по развитию отношений со странами Африки.
Речь идет об активизации сотрудничества со странами Магриба и Субсахарской Африки, а также об определении международных организаций и региональных объединений, через которые Украина планирует продвигать свои интересы.
Геополитические и экономические цели
В рамках новой стратегии Украина стремится усилить свою роль как геополитического игрока, расширить экономическое сотрудничество и укрепить позиции в сфере безопасности.
"Украина должна подтверждать свой статус конкурентоспособного и влиятельного геополитического игрока, отстаивать собственную субъектность по всему миру", - подчеркнул Буданов.
Подготовленный план мероприятий в ближайшее время должен быть представлен на рассмотрение Кабинету министров.
После утверждения правительством начнется его практическая реализация.
Головне щоб Орбан кредит не заблокував, бо суб'єктність відклеїться.
Відсмокчуть у компагтії китаю як миоенькі, як зебуїн Абрахімія
це, отой папірець обісраний зеленими?