Украина будет расширять присутствие в Африке и продвигать свои интересы, – Буданов

Украина впервые разрабатывает комплексную стратегию расширения отношений и присутствия на африканском континенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Президента.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам главы Офиса Президента Кирилла Буданова, ранее Украина была недостаточно вовлечена в продвижение своих интересов в этом регионе.

"Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на Африканском континенте и защищать украинские интересы в этой части мира", - отметил он.

Читайте: Украина договорилась о создании первого агрохаба в Африке. Зачем это нужно?

Стратегия МИД и новые приоритеты

Во время совещания была представлена стратегия Министерства иностранных дел по развитию отношений со странами Африки.

Речь идет об активизации сотрудничества со странами Магриба и Субсахарской Африки, а также об определении международных организаций и региональных объединений, через которые Украина планирует продвигать свои интересы.

Читайте также: Grain from Ukraine: Украина призвала ООН увеличить закупки гуманитарного зерна для Африки

Геополитические и экономические цели

В рамках новой стратегии Украина стремится усилить свою роль как геополитического игрока, расширить экономическое сотрудничество и укрепить позиции в сфере безопасности.

"Украина должна подтверждать свой статус конкурентоспособного и влиятельного геополитического игрока, отстаивать собственную субъектность по всему миру", - подчеркнул Буданов.

Подготовленный план мероприятий в ближайшее время должен быть представлен на рассмотрение Кабинету министров.

После утверждения правительством начнется его практическая реализация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина призывает страны Африки противодействовать российским схемам вербовки молодежи на войну, - МИД