Україна домовилася про створення першого агрохабу в Африці. Для чого це потрібно?

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерство продовольства та сільського господарства Республіки Гана підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення Центру переробки й розподілу українських продуктів у Західній Африці.

Як зазначили в Мінекономіки, документ започатковує новий етап партнерства між країнами, розвиток аграрної співпраці, що спрямована на посилення глобальної продовольчої стабільності в регіоні.

Це перший крок в рамках створення українських агрохабів в Африці.

Зокрема, меморандум визначає рамки двосторонньої співпраці та передбачає:

спільне опрацювання можливості створення Центру переробки та розподілу харчових продуктів у Гані, який прийматиме, перероблятиме та розподілятиме українську пшеницю та інші продукти;

обмін знаннями, даними, технологіями та кращими практиками у сфері сільського господарства;

підготовку техніко-економічного обґрунтування, проєктної документації та подальших інвестиційних угод;

залучення бізнесу, аграрних асоціацій, наукових установ та приватних компаній обох країн до реалізації спільних ініціатив;

забезпечення відповідності майбутніх проєктів екологічним, соціальним та технічним стандартам.

Україна бере на себе зобов'язання забезпечити технологічну експертизу, обладнання та технічну підтримку, а Гана – надати земельні ділянки, необхідні дозволи, доступ до інфраструктури та правові гарантії для реалізації проєкту.

"Запуск спільного Центру переробки та розподілу харчових продуктів у Гані стане важливим кроком до розширення української присутності на африканських ринках та допоможе забезпечити доступ мільйонів людей до якісної їжі. [...] У час, коли Росія намагається використовувати продовольство як інструмент тиску, ми демонструємо, що Україна є надійним і прогнозованим партнером для країн Західної Африки", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Очікується, що реалізація домовленостей забезпечить:

збільшення експорту української агропродукції до країн Африки;

створення Центру переробки та розподілу в Гані, що стане логістичним хабом для українських продуктів;

залучення іноземних інвестицій у переробку, логістику та агротехнології;

розвиток місцевої інфраструктури та створення робочих місць у Гані;

зміцнення політичного та економічного партнерства між Україною та країнами Африки;

посилення продовольчої безпеки регіону, особливо у країнах, що залежать від імпорту зерна та борошна.

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"Продовольство з України" (Food from Ukraine) став новим етапом ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine) яка започаткована Президентом України Володимиром Зеленським у 2022 році з метою посилення ролі України в боротьбі з глобальною продовольчою кризою. Її основна ідея полягає в постачанні українського зерна до країн Азії, Африки, Близького Сходу та інших регіонів, які перебувають на межі голоду. Із 2022 року понад 320 тис. тонн сільськогосподарської продукції (пшениця та борошно, кукурудза, горох, олія) було відправлено до 18 країн Африки та Азії в рамках ініціативи: Бангладеш, Джибуті, Конго, Ємен, Ефіопія, Замбія, Кенія, Мавританія, Малаві, Мозамбік, Нігерія, Пакистан, Палестина, Сомалі, Судан, Сирія, Танзанія та Чад. У результаті трьох самітів "Зерно з України" було залучено понад $370 млн донорських коштів.

Як повідомлялося, у вересні цього року Україна пропонувала розширити географію експорту українського зерна в межах програм Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Нагадаємо, минулого року Україна вперше відправила соняшникову олію до п'яти держав Африки в межах гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine.