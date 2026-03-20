Украина рассчитывает получить первый транш кредита ЕС в апреле, — Зеленский

Украина рассчитывает, что лидеры Европейского Союза найдут возможность выделить первый транш финансовой помощи в апреле.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Я обсуждал этот вопрос с лидерами Европейского Союза, а также с президентами Коштой и фон дер Ляйен. Мы настроены более оптимистично — они найдут варианты, как частично нас финансировать. Мы ждем первый транш из той суммы, о которой договаривались именно на 2026 год, в апреле", — отметил президент.

В ЕС настроены более оптимистично

Зеленский отметил, что сейчас лидеры ЕС настроены более оптимистично в отношении разблокирования кредита.

Также он напомнил, что решение о предоставлении Украине 90 млрд евро поддержки на 2026-2027 годы от ЕС было принято в декабре прошлого года и согласовано лидерами блока единогласно.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном вследствие атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"