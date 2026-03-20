Украина рассчитывает получить первый транш кредита ЕС в апреле, — Зеленский
Украина рассчитывает, что лидеры Европейского Союза найдут возможность выделить первый транш финансовой помощи в апреле.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Я обсуждал этот вопрос с лидерами Европейского Союза, а также с президентами Коштой и фон дер Ляйен. Мы настроены более оптимистично — они найдут варианты, как частично нас финансировать. Мы ждем первый транш из той суммы, о которой договаривались именно на 2026 год, в апреле", — отметил президент.
В ЕС настроены более оптимистично
Зеленский отметил, что сейчас лидеры ЕС настроены более оптимистично в отношении разблокирования кредита.
Также он напомнил, что решение о предоставлении Украине 90 млрд евро поддержки на 2026-2027 годы от ЕС было принято в декабре прошлого года и согласовано лидерами блока единогласно.
Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"
Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.
Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном вследствие атаки беспилотника в январе.
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
то так, в буби є шанс...
січневі, лютовняві, березневі...
все поставлене зібрав.