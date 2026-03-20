Украина рассчитывает получить первый транш кредита ЕС в апреле, — Зеленский

Зеленский о кредите ЕС

Украина рассчитывает, что лидеры Европейского Союза найдут возможность выделить первый транш финансовой помощи в апреле.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Я обсуждал этот вопрос с лидерами Европейского Союза, а также с президентами Коштой и фон дер Ляйен. Мы настроены более оптимистично — они найдут варианты, как частично нас финансировать. Мы ждем первый транш из той суммы, о которой договаривались именно на 2026 год, в апреле", — отметил президент.

В ЕС настроены более оптимистично

Зеленский отметил, что сейчас лидеры ЕС настроены более оптимистично в отношении разблокирования кредита.

Также он напомнил, что решение о предоставлении Украине 90 млрд евро поддержки на 2026-2027 годы от ЕС было принято в декабре прошлого года и согласовано лидерами блока единогласно.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном вследствие атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Зеленский Владимир Евросоюз заем
ЗЕпляді потирають ратиці! готують другого міндіча!
20.03.2026 18:18 Ответить
Знайдуть! - ти ше не вгомонився?
20.03.2026 18:19 Ответить
Бо ЗП й пенсьйон платити треба?))
20.03.2026 18:23 Ответить
Що докерувся до ручки ,а тепер не можеш обійтись без крелиту ,як наркоман без дози ?
20.03.2026 18:23 Ответить
а якщо уявити, що буба в Україні довічно, а на кацапії 4 ***** і всі довічно?
то так, в буби є шанс...
20.03.2026 18:24 Ответить
Зачем бороду отрастил, дурик?
20.03.2026 18:28 Ответить
лінивий бо і економний...
20.03.2026 18:31 Ответить
чекістська хуцпата піZeда здохни
20.03.2026 18:31 Ответить
давайте вже скоріше, а то немає чим двушкі на маскву відправляти ...
20.03.2026 18:31 Ответить
двушечку на москву треба буде відправляти, потрібні ігроші
20.03.2026 18:39 Ответить
понабігли,,,
січневі, лютовняві, березневі...
20.03.2026 18:43 Ответить
Війна в Ірані все змінила. Євро лідери на шпагаті: або вливання грошей в продовження війни з метою послаблення росії або вливання грошей для збереження добробуту власного населення. От тільки вже до більшості єврочиновників починає доходити, що росія не розвалиться і не ослабне, щоб потрапити в залежність від Європи, а от її дешеві енергоресурси дуже сильно б допомогли європейській економіці подолати іранську кризу.
20.03.2026 18:58 Ответить
Дурний думкою багатіє, а зеленомордий піариться
20.03.2026 19:31 Ответить
"Я проговорював це питання з лідерами Європейського Союзу, а також з президентами Коштою і фон дер Ляєн - "проговорювати" з тими від кого в ЄС поки що нікуя не залежить смішно ,,,?можливо варто було з "угорським пузом" домовлятися і з словацьким "легкопораненим фіцьом"?
20.03.2026 19:01 Ответить
зібрав ставку!
все поставлене зібрав.
20.03.2026 19:07 Ответить
 
 