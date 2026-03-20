Помощь Украине могут не разблокировать до выборов в Венгрии, - Туск

Туск: Путин воюет против Европы изнутри

Из-за позиции Виктора Орбана помощь Украине могут не разблокировать до выборов в Венгрии 12 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время пресс-конференции после заседания Евросовета в Брюсселе в пятницу утром заявил глава польского правительства Дональд Туск.

Он отметил, что европейским лидерам не удалось убедить Орбана не блокировать помощь Украине. Поэтому венгерский лидер и в дальнейшем, "используя определенные процедурные или формальные уловки, настроен блокировать помощь для Украины".

По словам Туска, это - плохая ситуация с польской и европейской точки зрения, поскольку "речь идет, прежде всего, о шансе остановить Россию и ее агрессию в Украине".

Польский премьер отметил, что в Брюсселе будут искать какие-то другие способы решения этой проблемы, но это будет непросто, поскольку вопрос финансовой помощи для Украины требует единодушия среди стран ЕС.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе у ЕС нет никакого плана "Б".

"Политическая интуиция подсказывает мне, что до 12 апреля мы не сможем запустить эту финансовую помощь, этот кредит для Украины", - констатировал Туск.

Орбан блокирует помощь Украине

По состоянию на март 2026 года Орбан отказался поддержать согласованный Евросоюзом пакет финансовой помощи (примерно €90 млрд), который должен был пойти на поддержку украинского бюджета и обороны. Из-за этого решения весь пакет фактически заблокирован, поскольку в ЕС часть решений требует единогласия.

Речь идет о крупном финансовом пакете ЕС для Украины (десятки миллиардов евро), который должен был покрывать:

  • бюджетный дефицит Украины

  • стабилизационные выплаты (пенсии, зарплаты госсектора)

  • частично военные и восстановительные расходы.

Решения такого масштаба в ЕС часто принимаются единогласно, поэтому одна страна - Венгрия - может их остановить.

Орбан объясняет свою позицию тем, что Украина якобы не возобновила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" и требует уступок от Киева и Брюсселя, заявляя, что "без нефти не будет денег".

До виборів в Угорщині треба підключити насєлєніє Югри, тобто,
справжню батьківщину мадярів.
20.03.2026 13:02 Ответить
Видно що для євролицемірів орбан -просто зручний громовідвід. Як же все прогнило.
20.03.2026 13:15 Ответить
Нахріна такий союз де одна ман...вошка кусає, а всі чешуться і терплять? Євнухівський Союз
20.03.2026 13:18 Ответить
І смішно і сумно якось, пригадую коли сказали що все... 90 лярдів уже майже в Україні. Та тут мало горілку не пили, святкуали і вже майже перемога. Та Європа в свому репертуарі, знайшлися Орбан і Ко. Я про те що в нас як завжди все наперед, не кажи гоп. Короче.🐱
20.03.2026 13:18 Ответить
А як же те, що до блокування приєднався Фіцо? Якщо не буде Орбана, або Фіцо хто наступний заблокує допомогу? Невже в Євросоюзі такі "залізобетонні" закони, що їх можна буде змінити тільки після масованої атаки русні на якийсь Брюссель? Може Трампон вже й не сильно помиляється відносоно Євросоюзу?
20.03.2026 13:22 Ответить
Вірогідність того, що Орбан залишиться - як т. Путін, т. Лукашеско, т. Сі - список можна продовжити, - не всім так "везе" як тому Мадуро. Та і Трамп любить Орбана, як т. Путіна, та інших " настоящих пацанов", які хором ненавидить Зеленського...

Орбан вважає, що "Поведінка європейців божевільна. Ми не виживемо без російської нафти, - Орбан.

Нічого дивного: божевільному пацієнту завжди здається, що персонал, відвідувачі лікарні, і весь навколишній світ божевільні.

Подібне до орбанового божевілля має соціальний характер і ним поступово заражаються.
Вибори покажуть наскільки Угорщина вже заразилася.

Якщо прийняти за основу тезу, що дебілізація бродит по планете, як "призрак коммунизма" - «Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма» - вступительная фраза «Манифеста Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса (цитування по W), то орбанизация Європи, як і трампанізація планети продовжиться.

Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней", - свого часу заявив головний пропагандист гітлерівської Німеччини Йозеф Геббельс (цитування по W). А засоби для "з будь-якого народу зроблю стадо свиней" у Орбана, Путіна, Трампа, т. Сі та інших достатньо і послідовників Геббелса достатньо розплодилося.
20.03.2026 13:23 Ответить
Вот мне все же не зрозуміло - чого Зе не пустив европейців подивитися на пошкоджену трубу? Може пошкодження не мае?
20.03.2026 13:26 Ответить
І навіть після виборів допомоги теж не буде ! А формальну причину якусь знайдуть ...
20.03.2026 13:38 Ответить
Тю, и к гадалке не ходи
20.03.2026 14:01 Ответить
 
 