Помощь Украине могут не разблокировать до выборов в Венгрии, - Туск

Из-за позиции Виктора Орбана помощь Украине могут не разблокировать до выборов в Венгрии 12 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время пресс-конференции после заседания Евросовета в Брюсселе в пятницу утром заявил глава польского правительства Дональд Туск.

Он отметил, что европейским лидерам не удалось убедить Орбана не блокировать помощь Украине. Поэтому венгерский лидер и в дальнейшем, "используя определенные процедурные или формальные уловки, настроен блокировать помощь для Украины".

По словам Туска, это - плохая ситуация с польской и европейской точки зрения, поскольку "речь идет, прежде всего, о шансе остановить Россию и ее агрессию в Украине".

Польский премьер отметил, что в Брюсселе будут искать какие-то другие способы решения этой проблемы, но это будет непросто, поскольку вопрос финансовой помощи для Украины требует единодушия среди стран ЕС.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе у ЕС нет никакого плана "Б".

"Политическая интуиция подсказывает мне, что до 12 апреля мы не сможем запустить эту финансовую помощь, этот кредит для Украины", - констатировал Туск.

Орбан блокирует помощь Украине

По состоянию на март 2026 года Орбан отказался поддержать согласованный Евросоюзом пакет финансовой помощи (примерно €90 млрд), который должен был пойти на поддержку украинского бюджета и обороны. Из-за этого решения весь пакет фактически заблокирован, поскольку в ЕС часть решений требует единогласия.

Речь идет о крупном финансовом пакете ЕС для Украины (десятки миллиардов евро), который должен был покрывать:

бюджетный дефицит Украины

стабилизационные выплаты (пенсии, зарплаты госсектора)

частично военные и восстановительные расходы.

Решения такого масштаба в ЕС часто принимаются единогласно, поэтому одна страна - Венгрия - может их остановить.

Орбан объясняет свою позицию тем, что Украина якобы не возобновила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" и требует уступок от Киева и Брюсселя, заявляя, что "без нефти не будет денег".

