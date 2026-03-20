Помощь Украине могут не разблокировать до выборов в Венгрии, - Туск
Из-за позиции Виктора Орбана помощь Украине могут не разблокировать до выборов в Венгрии 12 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время пресс-конференции после заседания Евросовета в Брюсселе в пятницу утром заявил глава польского правительства Дональд Туск.
Он отметил, что европейским лидерам не удалось убедить Орбана не блокировать помощь Украине. Поэтому венгерский лидер и в дальнейшем, "используя определенные процедурные или формальные уловки, настроен блокировать помощь для Украины".
По словам Туска, это - плохая ситуация с польской и европейской точки зрения, поскольку "речь идет, прежде всего, о шансе остановить Россию и ее агрессию в Украине".
Польский премьер отметил, что в Брюсселе будут искать какие-то другие способы решения этой проблемы, но это будет непросто, поскольку вопрос финансовой помощи для Украины требует единодушия среди стран ЕС.
Он также подчеркнул, что в этом вопросе у ЕС нет никакого плана "Б".
"Политическая интуиция подсказывает мне, что до 12 апреля мы не сможем запустить эту финансовую помощь, этот кредит для Украины", - констатировал Туск.
Орбан блокирует помощь Украине
По состоянию на март 2026 года Орбан отказался поддержать согласованный Евросоюзом пакет финансовой помощи (примерно €90 млрд), который должен был пойти на поддержку украинского бюджета и обороны. Из-за этого решения весь пакет фактически заблокирован, поскольку в ЕС часть решений требует единогласия.
Речь идет о крупном финансовом пакете ЕС для Украины (десятки миллиардов евро), который должен был покрывать:
-
бюджетный дефицит Украины
-
стабилизационные выплаты (пенсии, зарплаты госсектора)
-
частично военные и восстановительные расходы.
Решения такого масштаба в ЕС часто принимаются единогласно, поэтому одна страна - Венгрия - может их остановить.
Орбан объясняет свою позицию тем, что Украина якобы не возобновила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" и требует уступок от Киева и Брюсселя, заявляя, что "без нефти не будет денег".
справжню батьківщину мадярів.
Вірогідність того, що Орбан залишиться - як т. Путін, т. Лукашеско, т. Сі - список можна продовжити, - не всім так "везе" як тому Мадуро. Та і Трамп любить Орбана, як т. Путіна, та інших " настоящих пацанов", які хором ненавидить Зеленського...
Орбан вважає, що "Поведінка європейців божевільна. Ми не виживемо без російської нафти, - Орбан.
Нічого дивного: божевільному пацієнту завжди здається, що персонал, відвідувачі лікарні, і весь навколишній світ божевільні.
Подібне до орбанового божевілля має соціальний характер і ним поступово заражаються.
Вибори покажуть наскільки Угорщина вже заразилася.
Якщо прийняти за основу тезу, що дебілізація бродит по планете, як "призрак коммунизма" - «Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма» - вступительная фраза «Манифеста Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса (цитування по W), то орбанизация Європи, як і трампанізація планети продовжиться.
Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней", - свого часу заявив головний пропагандист гітлерівської Німеччини Йозеф Геббельс (цитування по W). А засоби для "з будь-якого народу зроблю стадо свиней" у Орбана, Путіна, Трампа, т. Сі та інших достатньо і послідовників Геббелса достатньо розплодилося.