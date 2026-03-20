Допомогу Україні можуть не розблокувати до виборів в Угорщині, - Туск

Через позицію Віктора Орбана допомогу Україні можуть не розблокувати до виборів в Угорщині 12 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про під час пресконференції після засідання Євроради у Брюсселі у п’ятницю вранці заявив глава польського уряду Дональд Туск.

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Він зазначив, що європейським лідерам не вдалося переконатри Орбана не блокувати допомогу Україні. Тож угорський лідер і надалі, "використовуючи певні процедурні чи формальні хитрощі, налаштований блокувати допомогу для України".

За словами Туска, це – погана ситуація з польської та європейської перспективи, оскільки "йдеться, насамперед, про шанс зупинити Росію та її агресію в Україні".

Польський прем’єр зауважив, що у Брюсселі шукатимуть якісь інші способи вирішення цієї проблеми, але це буде непросто, оскільки питання фінансової допомоги для України потребує одностайності серед країн ЄС.

Він також наголосив, що у цьому питанні в ЄС немає жодного плану "Б".

"Політична інтуїція мені підказує, що до 12 квітня ми не зможемо запустити цю фінансову допомогу, цю позику для України", - констатував Туск.

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Орбан блокує допомогу Україні

Станом на березень 2026 року Орбан відмовився підтримати погоджений Євросоюзом пакет фінансової допомоги (приблизно €90 млрд), який мав піти на підтримку українського бюджету та оборони. Через це рішення весь пакет фактично заблокований, бо в ЄС частина рішень потребує одностайності.

Йдеться про великий фінансовий пакет ЄС для України (десятки мільярдів євро), який мав покривати:

бюджетний дефіцит України

стабілізаційні виплати (пенсії, зарплати держсектору)

частково військові та відновлювальні витрати

Рішення такого масштабу в ЄС часто ухвалюються одноголосно, тому одна країна — Угорщина — може їх зупинити.

Орбан пояснює свою позицію тим, що Україна нібито не відновила транзит нафти через нафтопровід "Дружба" і вимагає поступок від Києва та Брюсселя, заявляючи, що "без нафти не буде грошей".

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