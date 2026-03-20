Україна розраховує отримати перший транш кредиту ЄС у квітні, - Зеленський
Україна розраховує, що лідери Європейського Союзу знайдуть можливість надати перший транш фінансової допомоги у квітні.
Про це сказав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Я проговорював це питання з лідерами Європейського Союзу, а також з президентами Коштою і фон дер Ляєн. Ми налаштовані більш оптимістично – вони знайдуть варіанти, як частково нас фінансувати. Ми чекаємо перший транш з тієї суми, про яку домовлялись на саме 2026 рік, у квітні", - зазначив президент.
У ЄС налаштовані більш оптимістично
Зеленський зауважив, що зараз лідери ЄС налаштовані більш оптимістично щодо розблокування кредиту.
Також він нагадав, що рішення про надання Україні 90 млрд євро підтримки на 2026-2027 роки від ЄС було ухвалене минулого року у грудні і узгоджене лідерами блоку одноголосно.
Блокування допомоги та питання "Дружби"
Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.
Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.
Атака РФ на нафтопровід "Дружба"
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
-
11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
-
Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
-
Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
-
Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль