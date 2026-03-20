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Новини Допомога Україні від Європи
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Україна розраховує отримати перший транш кредиту ЄС у квітні, - Зеленський

Зеленський про кредит ЄС

Україна розраховує, що лідери Європейського Союзу знайдуть можливість надати перший транш фінансової допомоги у квітні.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Я проговорював це питання з лідерами Європейського Союзу, а також з президентами Коштою і фон дер Ляєн. Ми налаштовані більш оптимістично – вони знайдуть варіанти, як частково нас фінансувати. Ми чекаємо перший транш з тієї суми, про яку домовлялись на саме 2026 рік, у квітні", - зазначив президент.

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У ЄС налаштовані більш оптимістично

Зеленський зауважив, що зараз лідери ЄС налаштовані більш оптимістично щодо розблокування кредиту.

Також він нагадав, що рішення про надання Україні 90 млрд євро підтримки на 2026-2027 роки від ЄС було ухвалене минулого року у грудні і узгоджене лідерами блоку одноголосно.

Також читайте: Допомогу Україні можуть не розблокувати до виборів в Угорщині, - Туск

Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Автор: 

Зеленський Володимир (28174) Євросоюз (15299) позика (74)
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Топ коментарі
+10
ЗЕпляді потирають ратиці! готують другого міндіча!
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20.03.2026 18:18 Відповісти
+3
давайте вже скоріше, а то немає чим двушкі на маскву відправляти ...
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20.03.2026 18:31 Відповісти
+2
Що докерувся до ручки ,а тепер не можеш обійтись без крелиту ,як наркоман без дози ?
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20.03.2026 18:23 Відповісти

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