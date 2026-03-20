Україна розраховує отримати перший транш кредиту ЄС у квітні, - Зеленський

Україна розраховує, що лідери Європейського Союзу знайдуть можливість надати перший транш фінансової допомоги у квітні.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Я проговорював це питання з лідерами Європейського Союзу, а також з президентами Коштою і фон дер Ляєн. Ми налаштовані більш оптимістично – вони знайдуть варіанти, як частково нас фінансувати. Ми чекаємо перший транш з тієї суми, про яку домовлялись на саме 2026 рік, у квітні", - зазначив президент.

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У ЄС налаштовані більш оптимістично

Зеленський зауважив, що зараз лідери ЄС налаштовані більш оптимістично щодо розблокування кредиту.

Також він нагадав, що рішення про надання Україні 90 млрд євро підтримки на 2026-2027 роки від ЄС було ухвалене минулого року у грудні і узгоджене лідерами блоку одноголосно.

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Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"