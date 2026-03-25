Несмотря на позицию Орбана, Еврокомиссия продолжит подготовку кредита Украине на 90 млрд евро, - Домбровскис

Европейская комиссия продолжает техническую подготовку кредита для Украины на 90 млрд евро, несмотря на блокирование решения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В Брюсселе заявляют, что помощь будет предоставлена сразу после достижения политического согласия в Совете Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе вечером 25 марта.

Еврокомиссия продолжает техническую работу над предоставлением Украине кредита на 90 млрд, в ожидании снятия вето Орбана.

"Комиссия продвигается в технической работе по внедрению кредита. Мы будем готовы действовать быстро, чтобы предоставить эту поддержку, как только в Совете ЕС будет достигнуто согласие", — заявил Домбровскис.

Он напомнил, что Совет ЕС принял "два из трех необходимых законодательных предложений", необходимых для предоставления кредита в поддержку Украины.

"Мы сожалеем, что Европейский совет (19 марта 2026 года - "ЕП") не смог принять решение о кредите в поддержку Украины", - подчеркнул еврокомиссар.

Домбровскис рассказал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания Евросовета 19 марта констатировала, что "кредит остается заблокированным, поскольку один лидер не держит своего слова", но ЕС "обеспечит результат так или иначе".

Он сообщил, что техническая работа над кредитом продолжается: Еврокомиссия уже получила проект финансовой стратегии от Украины и работает над условиями этого финансирования, включая Меморандум о взаимопонимании, связанный с программой макрофинансовой помощи.

"Эти условия включают структурные реформы для укрепления устойчивости украинской экономики, антикоррупционные реформы и дальнейшие меры по ускорению процесса вступления и содействию интеграции Украины в единый рынок", - рассказал Валдис Домбровскис.

Ранее сообщалось, что ЕС не одобрил кредит Венгрии на перевооружение из-за вето на кредит для Украины.

