Несмотря на позицию Орбана, Еврокомиссия продолжит подготовку кредита Украине на 90 млрд евро, - Домбровскис
Европейская комиссия продолжает техническую подготовку кредита для Украины на 90 млрд евро, несмотря на блокирование решения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В Брюсселе заявляют, что помощь будет предоставлена сразу после достижения политического согласия в Совете Европейского Союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе вечером 25 марта.
Еврокомиссия продолжает техническую работу над предоставлением Украине кредита на 90 млрд, в ожидании снятия вето Орбана.
"Комиссия продвигается в технической работе по внедрению кредита. Мы будем готовы действовать быстро, чтобы предоставить эту поддержку, как только в Совете ЕС будет достигнуто согласие", — заявил Домбровскис.
Он напомнил, что Совет ЕС принял "два из трех необходимых законодательных предложений", необходимых для предоставления кредита в поддержку Украины.
"Мы сожалеем, что Европейский совет (19 марта 2026 года - "ЕП") не смог принять решение о кредите в поддержку Украины", - подчеркнул еврокомиссар.
Домбровскис рассказал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания Евросовета 19 марта констатировала, что "кредит остается заблокированным, поскольку один лидер не держит своего слова", но ЕС "обеспечит результат так или иначе".
Он сообщил, что техническая работа над кредитом продолжается: Еврокомиссия уже получила проект финансовой стратегии от Украины и работает над условиями этого финансирования, включая Меморандум о взаимопонимании, связанный с программой макрофинансовой помощи.
"Эти условия включают структурные реформы для укрепления устойчивости украинской экономики, антикоррупционные реформы и дальнейшие меры по ускорению процесса вступления и содействию интеграции Украины в единый рынок", - рассказал Валдис Домбровскис.
Ранее сообщалось, что ЕС не одобрил кредит Венгрии на перевооружение из-за вето на кредит для Украины.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
